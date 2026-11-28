אינני מקבל את תזת תומכי נתניהו כי נרקמה נגדו בפרקליטות עלילת שווא, אולם די לנו בכך שהתסריט אפשרי, ובכך שבישראל, בניגוד למדינות המערב, לא נקבעו מנגנונים למניעתו. שיטת המשפט הישראלית, כפי שעוצבה ב-30 השנים האחרונות בבית המשפט העליון מעל לראשה של הכנסת ‑ מפקידה בידי היועץ המשפטי לממשלה יכולת אפקטיבית להחליף את השלטון הנבחר ברצונו, ללא שום גורם מרסן.
בתקופת ממשלת נתניהו הראשונה הועמד יעקב נאמן לדין, וכתוצאה מכך נאלץ לוותר על תפקיד שר המשפטים. הוא טען כי היועץ המשפטי לממשלה, בן יאיר, העמיד אותו לדין כדי לסלקו ממשרד המשפטים, מסיבותיו האישיות. לימים זוכה נאמן, אך בינתיים מונה כשר משפטים צחי הנגבי. גם הוא נחקר בתקופת כהונתו, בשתי חקירות שאף אחת מהן לא הבשילה להעמדה לדין (בפרשת בר-און-חברון ובפרשת דרך צלחה). איננו יודעים אם נאמן צדק בטענה שהעמדתו לדין נעשתה ממניעים פסולים, אך דבר אחד ניתן לדעת: בדמוקרטיות אחרות השאלה לא הייתה מתעוררת בצורה זאת מלכתחילה, משום שבהן אין צורך לסמוך באופן עיוור על טוהר מניעיו של יועץ כלשהו, שכן החלטתו דורשת בקרה חיצונית מוקדמת טרם שהיא מביאה לסילוק אדם ממשרה שלטונית. באותה ממשלה הועמד רפאל איתן לדין בעבירה של פגיעה בפרטיות. למען הגילוי הנאות, השתתפתי אז בייצוגו (יחד עם יעקב ויינרוט ע"ה). הוא נאלץ לוותר על התפקיד שיועד לו כשר לביטחון פנים, ואף הוא זוכה לאחר מכן. שנים ספורות לאחר מכן מונה מני מזוז כיועץ משפטי לממשלה. עם מינויו אמר בשיחת רקע לעיתונאים כי בתקופה שקדמה למינוי נהגה בפרקליטות מדיניות של "תפירת תיקים וסימון מטרות". שוב: איננו יודעים אם הוא צדק, אך אנחנו יודעים ש"תפירת תיקים", כלשונו, קלה מאוד לביצוע בישראל, בעוד במדינות המערב קבועים מנגנונים מוסדיים למניעתה. באותה שנה סגר היועץ מזוז את תיק "האי היווני" נגד אריאל שרון (בתיק שגם בו הייתה לי מעורבות, כמייצגו של דודי אפל). על רקע זה הסביר אמנון אברמוביץ', כי יש לשמור על שרון "כמו על אתרוג" עד להשלמת תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה. שוב, אינני יודע אם הציניות של אברמוביץ’ מוצדקת, אך אני יודע אל נכון שתפיסתו את היכולת לנצל לרעה את המערכת המשפטית הייתה מבוססת.
כאשר אביגדור ליברמן נאלץ להתפטר מתפקידו כשר החוץ, מפאת אישומו בפרשת השגריר בבלרוס, הוא מסר כי במשך 16 שנים (עד לאותו מועד) "לא היה יום אחד שלא הייתי נחקר, חשוד, או יעד מודיעיני". אף הוא זוכה לבסוף, פה אחד. גם כאן אין לדעת אם תחושת הרדיפה שלו הייתה מוצדקת, אך ברור שהשיטה הישראלית מאפשרת רדיפה כזאת, במקום ששיטות משפט דמוקרטיות מונעות אותה.
עוצמתו של היועמ”ש בישראל היא גרסה מחוזקת של סמכויות ממלא תפקיד דומה בשלטון המנדט הבריטי, שלא התיימר להקנות לתושבי ארץ ישראל את הפריבילגיות הדמוקרטיות שהיו נתונות לנתיני הממלכה הבריטית
עוצמתו של היועמ”ש בישראל היא גרסה מחוזקת של סמכויות ממלא תפקיד דומה בשלטון המנדט הבריטי, שלא התיימר להקנות לתושבי ארץ ישראל את הפריבילגיות הדמוקרטיות שהיו נתונות לנתיני הממלכה הבריטית. כמעט בכל המדינות הדמוקרטיות, לא זו בלבד שהמשטרה והתביעה אינן יכולות להעמיד לדין על דעת עצמן ראש ממשלה בעבירת פשע, הן גם לא יכולות להעמיד לדין אותך ואותי, האזרחים מן השורה, בלא קבלת אישור מוקדם מגורם חיצוני, ציבורי או שיפוטי בלתי תלוי, כגון שופט (בגרמניה, צרפת, איטליה ומרבית מדינות אירופה) או grand jury (בארה"ב). אנגליה היא יוצאת דופן מבחינה זאת, והיא מיסדה הליך סדור של ביקורת מוקדמת בתוך גורמי האכיפה. "הלכת דרעי" הישראלית כוללת ארבעה מאפיינים שהצטברותם יחדיו לא מתקיימת בשום דמוקרטיה: ראשית, מעצם הגשתו של כתב אישום, ללא צורך בהרשעה, נדרשים פיטורי שר, כשכתב האישום בתורו איננו מצריך בקרה מוקדמת. שנית, תוצאת האישום היא סיום כהונה ולא רק השעיה זמנית. שלישית, חובת פיטורי השר איננה מצריכה החלטה של גוף נבחר כלשהו. ורביעית – ההלכה היא יצירת הפסיקה, ללא הוראת חקיקה מפורשת הקובעת אותה. הפעלת כללים דומים על ראש הרשות המבצעת, בנימוק של "נבצרות" איננה עולה על הדעת במדינות דמוקרטיות.
החיסרון הדמוקרטי בשיטה שלנו, שגילוייו מצטברים והולכים, גובר לאחרונה. הכנסת דנה כעת ב"חוק הנאשם" שאמור להעניק לתביעה כוח מוחלט, אף מעבר לזה שהשתמשה בו בענייניהם של נאמן, הנגבי, איתן, שרון, ליברמן ונתניהו. אין לנו אלא לקוות כי הדמוקרטיה תינצל, בדרך זו או אחרת.
פרופ׳ רון שפירא הוא נשיא המרכז האקדמי פרס