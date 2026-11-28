בתקופת ממשלת נתניהו הראשונה הועמד יעקב נאמן לדין, וכתוצאה מכך נאלץ לוותר על תפקיד שר המשפטים. הוא טען כי היועץ המשפטי לממשלה, בן יאיר, העמיד אותו לדין כדי לסלקו ממשרד המשפטים, מסיבותיו האישיות. לימים זוכה נאמן, אך בינתיים מונה כשר משפטים צחי הנגבי. גם הוא נחקר בתקופת כהונתו, בשתי חקירות שאף אחת מהן לא הבשילה להעמדה לדין (בפרשת בר-און-חברון ובפרשת דרך צלחה). איננו יודעים אם נאמן צדק בטענה שהעמדתו לדין נעשתה ממניעים פסולים, אך דבר אחד ניתן לדעת: בדמוקרטיות אחרות השאלה לא הייתה מתעוררת בצורה זאת מלכתחילה, משום שבהן אין צורך לסמוך באופן עיוור על טוהר מניעיו של יועץ כלשהו, שכן החלטתו דורשת בקרה חיצונית מוקדמת טרם שהיא מביאה לסילוק אדם ממשרה שלטונית. באותה ממשלה הועמד רפאל איתן לדין בעבירה של פגיעה בפרטיות. למען הגילוי הנאות, השתתפתי אז בייצוגו (יחד עם יעקב ויינרוט ע"ה). הוא נאלץ לוותר על התפקיד שיועד לו כשר לביטחון פנים, ואף הוא זוכה לאחר מכן. שנים ספורות לאחר מכן מונה מני מזוז כיועץ משפטי לממשלה. עם מינויו אמר בשיחת רקע לעיתונאים כי בתקופה שקדמה למינוי נהגה בפרקליטות מדיניות של "תפירת תיקים וסימון מטרות". שוב: איננו יודעים אם הוא צדק, אך אנחנו יודעים ש"תפירת תיקים", כלשונו, קלה מאוד לביצוע בישראל, בעוד במדינות המערב קבועים מנגנונים מוסדיים למניעתה. באותה שנה סגר היועץ מזוז את תיק "האי היווני" נגד אריאל שרון (בתיק שגם בו הייתה לי מעורבות, כמייצגו של דודי אפל). על רקע זה הסביר אמנון אברמוביץ', כי יש לשמור על שרון "כמו על אתרוג" עד להשלמת תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה. שוב, אינני יודע אם הציניות של אברמוביץ’ מוצדקת, אך אני יודע אל נכון שתפיסתו את היכולת לנצל לרעה את המערכת המשפטית הייתה מבוססת.