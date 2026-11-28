בקונצרט שנערך לאחרונה בטהרן, ישבו באותו אולם נשים עטויות צ'אדור ונשים ללא חיג'אב. מקצת הצופים המשיכו משם לטקס אבלות שיעי, ואחרים למסיבת ליל כל הקדושים. הסוציולוג האיראני מוחמד-רזא ג'לאא'יפור הביא את הסיפור הזה כדי להמחיש את גיוונה של החברה האיראנית. הוא ממחיש גם דבר שקל להחמיץ בישראל: החברה האיראנית משתנה, גם כשהמשטר בטהרן נותר על כנו.

ואכן, המלחמה לא עצרה את השינויים העמוקים בחברה. אלא שלפחות לעת עתה, היא בלמה את התהליך שעשוי היה לתרגם אותם לשינוי פוליטי.

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אחרי שתי מלחמות וגל מחאה שדוכא באכזריות בינואר 2026, קל לפרש את השקט היחסי ברחובות איראן בשתי דרכים מנוגדות: כהוכחה לכך שהציבור השלים עם המשטר, או כשקט שלפני התקוממות נוספת שעשויה להפילו. לפי שעה, אין במציאות הנוכחית כדי לבסס אף אחת משתי המסקנות. בסקר שערך מכון מחקר איראני באביב 2026, יותר ממחצית הנשאלים הביעו ייאוש מן האפשרות שהמצב ישתפר ולמעלה מ-63% דיווחו על כעס עז בחיי היומיום. אלא שכעס וייאוש אינם מובילים בהכרח למחאה. לפעמים הם גורמים לאנשים להסתגר ולהקדיש את כוחותיהם לפרנסה ולטיפול במשפחה.

המלחמה חיזקה את תחושת השייכות הלאומית גם בקרב מתנגדים מובהקים לרפובליקה האיסלאמית. אין בכך סתירה: איראנים יכולים לתעב את השלטון ובה בעת להתנגד לתקיפות הפוגעות באזרחים ובתשתיות בארצם. כשנשיא ארצות-הברית מאיים "להחזיר את איראן לתקופת האבן" ו"למחוק את הציוויליזציה האיראנית", הוא מקל על השלטון לטעון שהמלחמה מכוונת לא רק נגד המשטר, אלא נגד איראן עצמה.

המשטר יכול להפיק מכך תועלת גם בלי לזכות מחדש באמון הציבור. כפי שהדגיש לאחרונה הפעיל הרפורמיסטי הכלוא מוסטפא תאג'זאדה בריאיון לעיתון צרפתי, מבחינת אזרחים רבים, ההגנה על עצמאותה של איראן, על שלמותה הטריטוריאלית ועל ביטחונה אינה מבטאת תמיכה בסדר הפוליטי הקיים.

גם למצוקה הכלכלית יש השפעה כפולה. האינפלציה, אובדן מקומות העבודה והמצור מעמיקים את הכעס על השלטון, אך גם שוחקים את מעמד הביניים, שהיה במשך שנים כוח מרכזי במאבק לשינוי, ומגבירים את תלותם של אזרחים רבים בסיוע ממשלתי. כשמשקי בית נאלצים להסתמך על תלושי קנייה או כשבני המשפחה עובדים בשתי משרות כדי להתפרנס, נותר להם פחות מרחב לפעילות ציבורית. הפעילה החברתית פאטמה גוואראי תיארה לאחרונה כיצד חלק מהפעילות בחברה האזרחית הוסט ממאבק פוליטי גלוי לסיוע לנפגעים ולתמיכה במשפחות. הרשתות האזרחיות לא נעלמו, אבל לפי שעה הן משמשות בעיקר להתמודדות עם השלכות המלחמה.

כשהמלחמה תסתיים והחשש מפני תקיפה נוספת יפחת, התמונה עשויה להשתנות. יוקר המחיה, הדיכוי והיעדר אופק לצעירים לא ייעלמו, והקשרים שנרקמו במהלך המלחמה עשויים לשמש בסיס להתארגנות מחודשת נגד המשטר

כשהמלחמה תסתיים והחשש מפני תקיפה נוספת יפחת, התמונה עשויה להשתנות. יוקר המחיה, הדיכוי והיעדר אופק לצעירים לא ייעלמו, והקשרים שנרקמו במהלך המלחמה עשויים לשמש בסיס להתארגנות מחודשת נגד המשטר. מאבקן של נשים איראניות נגד כפיית החיג'אב כבר הוכיח שהחברה יכולה לשנות את המציאות גם בלי להחליף את השלטון. אלא שגם אם המחאה תתחדש, אין פירוש הדבר שחילופי משטר קרובים.

כדי ששינוי כזה יתרחש, מאזן הכוחות בין המשטר ותומכיו לבין מתנגדיו צריך לנטות לטובת המתנגדים. לשם כך לא די שמיליוני איראנים ייצאו לרחובות ויתמידו במחאה. נדרשת גם קואליציה מאורגנת שתחבר בין מגזרים שונים בחברה ותוכל להעמיד חלופה שלטונית. במקביל, יצטרכו להיווצר בקיעים בלכידותה של האליטה השלטונית והביטחונית ושנכונותם של מנגנוני הביטחון לדכא את המחאה תישחק עד כדי סירוב פקודה ועריקות, בראש ובראשונה במשמרות המהפכה. לפי שעה, אין סימנים שמאזן הכוחות משתנה בכיוון הזה. האופוזיציה נותרה מפוצלת ומינויו של חוסיין טאא'ב, לשעבר ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, למפקד הבסיג' ממחיש שהשלטון נערך לדכא את המחאה אם תתחדש.

אין פירוש הדבר שישראל צריכה לעמוד מנגד. היא יכולה, לצד שותפותיה במערב, לתמוך בהרחבת הגישה של אזרחי איראן למידע חופשי, לתת במה לקולות איראניים עצמאיים ולתמוך בהפעלת לחץ ממוקד על האחראים לדיכוי. לא פחות חשוב להימנע מהכתרת מנהיגים עבור האיראנים ומהצהרות המטשטשות את ההבחנה בין איראן למשטר השולט בה ומקלות עליו להציג את מתנגדיו כסוכנים זרים. המטרה היא להרחיב את מרחב הפעולה של האיראנים המבקשים שינוי ולא לנסות לחולל אותו במקומם.

קל להבין את הפיתוי לראות בהפלת המשטר פתרון לאיום האיראני: שתי המלחמות פגעו קשות ביכולותיה של איראן, אך לא חיסלו את תוכניות הגרעין והטילים שלה

קל להבין את הפיתוי לראות בהפלת המשטר פתרון לאיום האיראני: שתי המלחמות פגעו קשות ביכולותיה של איראן, אך לא חיסלו את תוכניות הגרעין והטילים שלה. אלא שהמלחמה האחרונה המחישה כי גם פגיעה קשה בהנהגה וביכולות הצבאיות, אינה מביאה בהכרח להתקוממות עממית, ואף עלולה להקשות על התארגנותה.

אפשר לקוות לשינוי משטר באיראן ולסייע למי שפועלים למענו, אבל אי-אפשר לבסס עליו את האסטרטגיה הישראלית. ישראל צריכה לגבש מענה לאיומים הדחופים שיהיה תקף גם אם הרפובליקה האיסלאמית תישאר בשלטון עוד שנים. עתיד המשטר ייקבע בראש ובראשונה באיראן; ביטחון ישראל אינו יכול להמתין להכרעה הזאת.