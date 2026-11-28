גורמים צבאיים ששירתו באוגדה 91 במהלך 2023 חושפים כעת כי התמונה האמיתית בשטח הייתה ברורה למפקדים בזמן אמת. "היה שם אוהל בד, אבל בכל תצלום אווירי שראינו היה ברור שהם בונים שם תשתית משמעותית יותר, עם חומרים שהם לא רק מקל ובד", סיפרו הגורמים. "מתחת לאוהל הבד היה בטון, וזה מה שהטריד אותנו. האוהל עצמו לא עניין - מה שעניין היה מה שהם בונים למטה ואיזו תשתית הם מנסים להקים שם".