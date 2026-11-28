בעקבות החשיפה ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ביום שישי האחרון, שבה תועדו לראשונה שרידי הבטון המזוין, קורות הפלדה ומערכת החשמל העצמאית בהריסות מתחם "אוהלי חיזבאללה" בהר דב, מתברר כעת כי בצמרת צה"ל ובאוגדה 91 ידעו כבר בקיץ 2023 שמאחורי יריעות הבד ניצב מוצב קבע מבוצר - ולא מאהל שטח ארעי כפי שהוצג לציבור.
גורמים צבאיים ששירתו באוגדה 91 במהלך 2023 חושפים כעת כי התמונה האמיתית בשטח הייתה ברורה למפקדים בזמן אמת. "היה שם אוהל בד, אבל בכל תצלום אווירי שראינו היה ברור שהם בונים שם תשתית משמעותית יותר, עם חומרים שהם לא רק מקל ובד", סיפרו הגורמים. "מתחת לאוהל הבד היה בטון, וזה מה שהטריד אותנו. האוהל עצמו לא עניין - מה שעניין היה מה שהם בונים למטה ואיזו תשתית הם מנסים להקים שם".
לדברי הגורמים, המעקב המודיעיני אחר הנקודה היה אינטנסיבי ורצוף: כל כמה ימים הוצגו באוגדה תצלומי אוויר עדכניים של המתחם, ובמקביל הופעלו אמצעי איסוף ורחפנים כדי לנסות ולהבין מה מתרחש מתחת ליריעות ובין העצים. עוד עולה כי העמדה תפקדה הלכה למעשה כ"מיני-מוצב" קדמי בשטח ישראל, שבו שהו ולנו פעילים - בהם לוחמי כוח רדואן - וניהלו ממנו שגרת שהייה ותצפית שולטת על המרחב.
אלא שלמרות הידע המדויק על אופי הבינוי, המתחם נותר על כנו חודשים ארוכים. לפי הגורמים ששירתו באוגדה, באוגדה 91 ובפיקוד הצפון דרשו לפעול ולפנות את המתחם בכוח, אך נתקלו בבלימה מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הקבינט שלא רצו להביא להסלמה. "באוגדה ובפיקוד הצפון רצו להעיף את זה", טוענים הגורמים. "הדרג המדיני לא נתן אור ירוק, מתוך הנחיה לא להלהיט את האזור ולא לפתוח חזית". במקביל, כלפי חוץ הוצג האירוע לציבור כ"אירוע קטן ולא אסטרטגי" וכ"פרובוקציה זולה", ואף הושמעו הערכות כי שלגי החורף יאלצו את הפעילים לסגת מהמקום. "בזמן שאנחנו מתדרכים מ"פים ומ"מים בשטח על נתיבי חדירה אפשריים, למעלה שידרו שזו פרובוקציה קטנה", אמרו הגורמים.
הטראומה מפרשת הר דב הובילה לדרמה נוספת בגבול הצפון יומיים בלבד לפני מתקפת 7 באוקטובר - שכמעט ונשכחה בעקבות הטבח בעוטף עזה. לדברי הגורמים, ב-5 וב-6 באוקטובר 2023 זיהו באוגדה תשתית בטון חדשה שהציב חיזבאללה מעבר לקו הכחול - בשטח מדינת ישראל, באזור זרעית שבגליל המערבי - הפעם בסמוך ליישוב אזרחי. באוגדה קיימו הערכות מצב דחופות, הקפיצו כוחות והכינו באגר (מחפר) בשטח במטרה להרוס את התשתית באופן מיידי. "האמירה הייתה: אנחנו לא ישנים על האף ולא מחכים שיקרה לנו כאן 'הר דב 2', שנצטרך לחכות בגללו לאישורים מדיניים", שחזרו הגורמים. בעקבות אולטימטום שהועבר דרך מנגנוני הקישור, פירק צבא לבנון את תשתית הבטון בזרעית שעות ספורות לפני פרוץ המלחמה.
יומיים לאחר מכן, ב-8 באוקטובר 2023, מיד עם ירי הפצמ"רים הראשון של חיזבאללה לעבר הר דב, הפקודה בחמ"ל אוגדה 91 הייתה חד-משמעית: "תעיפו את האוהל". המתחם הופצץ והושמד מהאוויר, והפך למטרה הראשונה שהותקפה בחזית הצפונית.