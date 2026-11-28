שנים ביקש בנימין נתניהו את אמון הציבור כדי להמשיך לעמוד בראש הממשלה. אמש הוא פנה לאותם בוחרים והציע שגדי איזנקוט יכהן ראשון. כדאי לעצור ולהבין מה קרה כאן: ראש הממשלה מוכן להיכנס לישיבת הממשלה הראשונה, לראות את איזנקוט מתיישב בראש השולחן ולשבת לצידו.

נפתלי בנט כבר אמר שהוא מעדיף ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה, על בסיס ברית המשרתים. איזנקוט עצמו הבהיר, עוד לפני הצהרת נתניהו, מה חסר לו. אחרי חמש פגישות בין צוותי המשא ומתן הוא דרש להקים ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר ולהרכיב ממשלה שתעביר חוק שירות לכל. אלה דרישות כבדות ולגיטימיות, ועכשיו יש להן גם כתובת: מי שיושב בראש השולחן הוא מי שיוביל את ההכרעות.

איזנקוט אמר בעבר שהוא מתנגד לרוטציה ול"טריקים ולשטיקים" של השנים האחרונות. אבל רוטציה שבה הוא ראשון היא לא טריק, היא ויתור של הצד השני. מי שמבקש מהציבור אמון צריך לדעת גם לקבל ויתור כשהוא מונח על השולחן.

גדי איזנקוט ונפתלי בנט במליאת הכנסת ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ישנה כמובן שאלה מוצדקת של אמון. גם בנט, שבירך על המהלך, כתב אמש שינהג לפי "כבדהו וחשדהו", בסדר גמור, מי שכבר נכווה מהבטחה פוליטית זכאי לדעת מתי בדיוק תעבור ראשות הממשלה, איך יתקבלו ההחלטות בקבינט ומה יקרה אם אחד השותפים יפר את ההסכם. את כל זה אפשר לכתוב בעברית פשוטה, לחתום ולפרסם לעיני הציבור.

כך אני קורא את רצון הבוחר: ציבור עצום רואה בנתניהו את מנהיגו. ציבור עצום אחר הצביע לאיזנקוט, לבנט, לליברמן, לגולן ולחבריהם. מה אמור לעשות חצי עם בבוקר שאחרי הבחירות? לחכות ארבע שנים עד שהחצי השני יסיים לנהל מדינה ששייכת לשניהם? כל מפלגה ציונית שמקבלת את עקרונות היסוד של הממשלה הזאת, ישראל יהודית ודמוקרטית, שירות לכל ואחריות משותפת לעתיד, מקומה סביב השולחן.

אני מאמין ש-80 אחוז מהעם מסכימים על 80 אחוז מהדברים. את החשבון הזה אני עושה בכל פעם שאני חוזר מהמילואים בגדוד שאפשר להתווכח בו עם חבר ערב שלם על פוליטיקה, ולהפקיד בידיו את חיי וחיי חבריי למחרת בבוקר. מה שכואב הוא לחזור הביתה ולראות איך אותו ויכוח קורע משפחות ומפרק חברויות.

בראש סדר היום של הממשלה הזאת צריכה לעמוד איראן. מול משטר שמבקש להביא על העם היהודי שואה שנייה, ישראל חייבת לגייס את מיטב הניסיון המדיני והביטחוני שלה

בראש סדר היום של הממשלה הזאת צריכה לעמוד איראן. מול משטר שמבקש להביא על העם היהודי שואה שנייה, ישראל חייבת לגייס את מיטב הניסיון המדיני והביטחוני שלה. הגרעין, הטילים, הסייבר וטבעת האש של חיזבאללה, חמאס והחות׳ים מחייבים מדיניות שתחזיק גם אחרי הבחירות הבאות. כשתגיע ההכרעה הקשה בוושינגטון, וכשיגיע גל הלחץ מאירופה, אני רוצה שמי שיושב מול הנשיא האמריקאי ידבר בשם רוב גדול בישראל, ולא בשם חצי ממנה.