דמוקרטיה חזקה נבחנת ביחסה למיעוטים שבה. מהותה של הדמוקרטיה בכך שהיא מאפשרת לכל אדם, לכל קבוצה ולכל מיעוט לממש את עצמו ולכתוב את סיפור חייו.

הדמוקרטיה הישראלית נמצאת מזה תקופה בתהליך הידרדרות מסוכן. היחס לחברה הערבית מסמן נקודת שפל. השיח הציבורי, בעיקר זה של מנהיגים ואנשי ציבור אשר הופך את כל מי ששייך לחברה הערבית לאויב מבפנים, לכזה שמבקש לפגוע בנו - אינו לגיטימי. זוהי הסתה. הביטוי "תומכי טרור" שמודבק אוטומטית למנהיגים הערביים הוא ביטוי קשה וחמור. להתייחס לקבוצה שלמה באופן מכליל ולייחס לאדם תכונות וכוונות מעצם השתייכותו לקבוצה - זוהי גזענות. זוהי עבירה פלילית. אך יותר מכך זו התנהגות שמזכירה תקופות אפלות בעברנו שבהן העם היהודי היה "אויב מבפנים". הדמוקרטיה שלנו תהיה חזקה ובריאה יותר, אם מנהיגים מהחברה הערבית ישמשו בה בכל המשרות הציבוריות.

המונים מחוץ לקלפי בנגב ( הרצל יוסף )

כבר במגילת העצמאות, בעיצומה של מלחמה ועוד בטרם התבססו מוסדות השלטון במדינה הצעירה נכתב: "אנו קוראים - גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים". כיצד ייתכן ששבעה עשורים מאוחר יותר, כשישראל משגשגת וחזקה, המסר המרכזי לאזרחים הערבים הוא של הדרה?

כמעט מיליון אזרחים מהחברה הערבית יצאו לממש את זכותם הדמוקרטית והצביעו בבחירות. פסילת המנהיגות הפוליטית שלהם היא פסילה של זכותם הדמוקרטית. אנחנו צריכים להיות גאים באזרחים אלו שלקחו אחריות על גורלם, על סיפור חייהם, שפעלו על מנת להיות חלק מהחברה בישראל ולהשפיע על עתידה, עתידנו המשותף. במקום זה המסר המרכזי הוא של הדרה, פסילה ודה-לגיטימציה. אזרחים שמצביעים בבחירות אינם גונבים אותן, נהפוך הוא. פסילתם היא פגיעה קשה ביסודות הדמוקרטיה, בחברה, והיא גם עלבון צורב שכן המסר הוא כי למרות שהצביעו בבחירות, קולם אינו נשמע.

אין מקום ל"רוב יהודי או ציוני"

אזרחי ישראל הערבים הם אזרחים לכל דבר ועניין ואין בדמוקרטיה שלנו מקום לביטויים כמו "רוב יהודי או ציוני". כל האזרחים שווים הם. בפסק הדין בעניין קעדאן כתבתי כי אין סתירה בין היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית לבין שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה: "אמת, מפתח מיוחד לכניסה לבית ניתן לבני העם היהודי (חוק השבות), אך משמצוי אדם בבית כאזרח כדין, הוא נהנה מזכויות שוות כמו כל בני הבית האחרים". בג"ץ קעדאן עורר מחלוקת בציבור, הוא בעיניי מהחשובים שבפסקי הדין שלי. לאחרונה הייתה לי הזכות לפגוש את התובע בתיק זה, עאדל קעדאן שסיפר לי על המשפחה שלו ועל חייהם ביישוב קציר. זו הייתה הזדמנות נדירה עבורי להכיר את האדם שמאחורי התיק. עאדל הוא אח במקצועו ובנותיו רופאה ועורכת דין. כמו משפחת קעדאן, כלל החברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מהחברה בישראל. אלו הם הרופאים והרופאות, האחים והאחיות, הרוקחים והרוקחות, המורים והמורות, הגננים והגננות, הבנאים והמהנדסות. ממשלות ישראל מימין ומשמאל הבינו את חשיבות התרומה של החברה הערבית למדינה ולכלכלה. הן פעלו כדי לעודד צעירים מהחברה הערבית לרכוש השכלה גבוהה ולהשתלב במשק. כאשר מסמנים קבוצה שלמה כמסוכנת - כל רקמת החיים באוניברסיטה, במכללה, במפעל ובבית החולים עלולה להתפרק. מטופל בידי רופאה ערבייה, הנוסע באוטובוס שנהגו ערבי, יחששו לחייהם. זוהי סכנה ממשית.

החברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מישראל. אלו הם הרופאים והרופאות, הרוקחים והרוקחות, המורים והמורות, הבנאים והמהנדסות. כאשר מסמנים קבוצה שלמה כמסוכנת - כל רקמת החיים עלולה להתפרק

דמוקרטיה היא האמנות של אי-ההסכמה. בעזרת כללים דמוקרטיים, אנחנו מצליחים לחיות יחד: עולים מעשרות מדינות, ילידי הארץ, חילונים, דתיים וחרדים. כך אנחנו יכולים וחייבים לחיות יחד, יהודים וערבים. אני מקווה שהממשלה הבאה תפעל להחזרת האמון של כלל האזרחים במדינה ומוסדותיה, לריפוי הקיטוב ולחיזוק החוסן החברתי.

צילום: גלעד קוולרצ'יק

לצערנו בכנסת מכהנים חברי כנסת רבים ששכלו ילדים, בני משפחה וחברים במלחמות. הטענה כאילו שותפות עם חברי הכנסת הערבים היא בגידה בנופלים מופרכת: אדגיש שוב, לא כל מי שהוא ערבי הוא אויב. אני מחזק את ידיהם של חברי הכנסת שהיקרים להם נפלו. במותם, ציוו לנו הנופלים להיות חברה מוסרית, ערכית ודמוקרטית.