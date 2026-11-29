"כנסת ישראל תציית ללא עוררין לפסקי דין של בית המשפט". עשר מילים אלה, שנאמרו בנאום הבכורה של יו"ר הכנסת הנבחר מתן כהנא, זכו ועדיין זוכות לביקורת בוטה מצידם של כמה חברי כנסת. לא ברור לי על מה יצא הקצף. הכנסת היא זו שהטילה את החובה האמורה, ולא רק על כלל האזרחים אלא גם על רשויות המדינה. "חוק יסוד: השפיטה" מכפיף כל רשות שלטונית לפסיקות בית המשפט העליון. איזה היגיון יכול להדריך חברי כנסת שמתקוממים נגד החוקים שחוקקה הרשות שבה הם עצמם חברים?

דיון בג"ץ ( צילום: דוברות הרשות השופטת )

כמובן, לחקיקה אין מעמד נצחי. הכנסת רשאית בכל עת לתקן ואף לבטל חוקים, אך כל עוד החוקים בתוקף, בתי המשפט פוסקים על פיהם, ולכך יש לציית. כאשר הכנסת מחוקקת או משנה חוק, החלטתה מחייבת את הכל, לרבות את בתי המשפט, אלא אם כן החליט בית המשפט העליון שמעשה החקיקה החדש פסול.

וכאן משמיעים רבים טענה חזקה: האיזון בין שלוש הרשויות הופר, שכן לבג"ץ סמכות לביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת, ולפיכך בית המשפט ניצב כמחוקק-על, והרשות השופטת היא רשות עליונה על פני חברותיה. המענה לטענה זו הוא כפול: ראשית, לא בית המשפט העניק לעצמו את הסמכות לבטל חוקים, אלא הכנסת היא זו שהחליטה על כך כאשר חוקקה את חוקי היסוד בשנת 1992. ואם נכונה הטענה שחברי הכנסת לא הבינו די הצורך את משמעות החוקים שיצאו מתחת ידיהם, הרי היו לכנסת 34 שנים לחזור בה מחוקים אלה. היא לא עשתה כן.

כיום ברור יותר מתמיד כי ללא סמכות לביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת, אין אף גורם אחר שיעצור את הקואליציה מלעשות באמצעות רוב מזערי ככל העולה על רוחה. מכאן ועד לקריסת המשטר הדמוקרטי הדרך קצרה. הפתרון שבו מדובר מזה עשרות בשנים, וכעת הגיעה העת ליישמו, הוא חקיקת "חוק יסוד: החקיקה", שיתחום אחת ולתמיד את גבולות הגזרה המובהקים בין הרשויות, ויבטיח את מעמדה של הכנסת כרשות מחוקקת יחידה, כמו גם את המגבלות החלות עליה.

הכנסת רשאית בכל עת לתקן ואף לבטל חוקים, אך כל עוד החוקים בתוקף, בתי המשפט פוסקים על פיהם, ולכך יש לציית. כאשר הכנסת מחוקקת או משנה חוק, החלטתה מחייבת את הכל, לרבות את בתי המשפט, אלא אם כן החליט בית המשפט העליון שמעשה החקיקה החדש פסול

כמחוקק וכשר בממשלה, לא היה זה קל עבורי להשלים עם פסיקות בג"ץ שהקשו עלי לממש את המדיניות שבה דגלתי, וכאלה היו לא מעטות. בעיקר זכורה לי פסיקת בית המשפט העליון שביטל בשנת 2009 חוק שיזמתי חמש שנים קודם לכן בעת כהונתי כשר לביטחון הפנים. החוק איפשר למדינה להקים ולהפעיל בית סוהר חדש בדרום הארץ באמצעות זכיין פרטי, במודל של הפרטת סמכויות כליאה, שהיה נהוג מזה שנים בארצות מערביות מוערכות (ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת, ניו זילנד ועוד).

הקמת בתי סוהר במימון ובניהול המגזר הפרטי נועדה להתגבר על המצוקה הקשה במקומות כליאה, ועל המחסור התמידי בתקציב ראוי עבור תשתיות שירות בתי הסוהר, שגרם לתנאים קשים לאסירים ואף זכה לביקורת שיפוטית נוקבת.

בשל הרגישות הרבה הנגזרת מהאצלת סמכות מדינתית לידי תאגיד פרטי, הפועל למטרות רווח, הוחלט על "פיילוט" ניסיוני: הקמת בית סוהר אחד לאסירים ברמת סיכון בינונית, תוך הדגשה שהמהלך החדשני ייבחן לכל אורך הדרך, וניתן יהיה להעריך את מאזן המעלות והחסרונות שלו.

לאחר שחוקק החוק הוגשה עתירה ציבורית לביטולו. נקבע הרכב של תשעה שופטים בבית המשפט העליון, שדן בעתירה במשך חמש וחצי שנים. בג"ץ לא הוציא צו ביניים המשעה את תחולת החוק, ובמהלך השנים שחלפו עד למתן פסק הדין בעתירה, פורסם מכרז להקמת ולהפעלת בית הסוהר, ואף נבחר זוכה שהשקיע מאות מיליוני שקלים בבניית המתקן החדש.

המחוקק הוא זה שהטיל על הרשות השופטת אחריות לבחון את חקיקת הכנסת

אלא שלאחר השלמת הבנייה קבע בית המשפט העליון, בראשות הנשיאה דאז כב' השופטת דורית בייניש, שהחוק אינו עומד במבחני החוקתיות לפי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הנשיאה, וכמוה מרבית שופטי ההרכב, הגיעו למסקנה שהפגיעה הצפויה בזכויות האדם של האסירים עקב הפקדת כוח המרות השלטוני בידי זכיין פרטי, אינה שקולה כנגד התועלת הכלכלית הצפויה לאוצר המדינה או כנגד ההטבה עם רווחת האסיר כתוצאה מן החוק. בג"ץ ביטל את החוק, ופסק שעל המדינה לפצות את הזכיין במלוא העלויות בהן נשא, ושעל בית הסוהר לעבור לאחריות שב"ס.

עם פרסום ההחלטה ניסו רבים בתקשורת לדרבן אותי, כשר שיזם את החוק, לפרסם תגובה חריפה נגד הפסיקה. ביקורת כזו הייתה ודאי מתקבלת באהדה בקרב בוחריי בליכוד. אולם לאחר שקראתי בעיון את כל 148 עמודי ההחלטה, לא איתרתי בה כשלי היגיון. משנפל הפור, מצאתי לנכון לכבד את הכרעתם המנומקת של שופטי העליון.

על אף שאין כל מניעה לבקר פסיקה שיפוטית בלשון מנומסת ומכבדת, במקרה דנן לא היה בכך כל צורך. השופטים היו ערים למצוקה שדחקה בנו לעשות מעשה, אולם העניקו משקל מכריע לחשש הבלתי-מופרך מפני פגיעה בזכויות יסוד, חשש שאנחנו בממשלה ובכנסת סברנו שניתן לפתור באופן מנהלי, לאור הניסיון המוצלח במדינות אחרות.

המחוקק הוא זה שהטיל על הרשות השופטת אחריות לבחון את חקיקת הכנסת מתוך תפיסה חוקתית כוללת, ולשם כך עוצב מודל הפרדת הרשויות. אסור לקעקע אותו כל אימת שמחוקק או שר או ראש ממשלה כועסים על פסיקה מסוימת, בדיוק כפי שהשופטים מחויבים לכבד את חקיקת הכנסת ולעשות שימוש נדיר וזהיר בסמכותם לבטל חוקים.