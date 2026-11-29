הודעתו הנרגשת של ראש הממשלה היוצא שלשום, לפיה הוא יסכים ברוב אצילותו לכהן "שני ברוטציה" (בתנאי שהוא בעצם יהיה הראשון, כפי שהתברר זמן קצר לאחר מכן), נשענה כצפוי על כמה מהמילים הבומבסטיות ביותר שיש לשפה העברית להציע באגף האפוקליפסה. בלטה במיוחד ההדגשה, כי ה"אחדות" היא לא סתם עניין של חיים ומוות, אלא מחסום בפני שואה ממש: כך, למשל, טען נתניהו כי "אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו" ובהמשך קבע שוב ש"עוצמת הסכנה" הינה "קיומית".

בנימין נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

כצפוי בתחום האומלל של הפרשנות הפוליטית, הצהרתו של ראש הממשלה זכתה לתואר "דרמה" - נתניהו מציע כל מה שאפשר כדי לא לצאת מלשכת ראש הממשלה? לא יכול להיות! - מהסיבות הלא נכונות. אם כבר מתרחש משהו שצריך להדיר שינה מעיני הציבור, הוא טמון בכנות שבה נתניהו מודה בכישלונות חמורים ובאי אמירת אמת בנוגע לנושא הבסיסי ביותר שעל סדר היום: עצם קיומה של מדינת ישראל. ההיגיון מאוד פשוט: לאחר מחדל 7 באוקטובר, שהתרחש במשמרתו, ישראל יצאה למלחמה בשלל חזיתות, כולל שתי מערכות באיראן. אלה הסתיימו בתרועות ניצחון בעלות נופך היסטורי מובהק. אפילו אם נוקטים בפרשנות הכי מצומצמת שלהן, לא ניתן היה להבין שתוך פחות משנה תידרש מערכה נוספת, ולא סתם מערכה: מטרתה תהיה להתמודד עם "סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו".

כיוון שאין להעלות על הדעת שנתניהו יודיע למיליוני אנשים שהם נמצאים כפסע מהשמדה המונית רק כדי שלא ימצא את עצמו באופוזיציה - מה, מה פתאום? - הרי שמדובר בהתרסקות מהדהדת, המחייבת בדיקה מעמיקה, הסקת מסקנות והפקת לקחים (ולא רק בדרג המדיני). אך לפני כן, וגם לפני כל האלגברה הפוליטית של הרכבת קואליציות כאלה ואחרות - נדרש דיון רציני בשאלה מגה-מכריעה: למה שנתניהו יקבל עוד הזדמנות היכן שגם נכשל וגם לא אמר אמת?

מילא, אם היה מקבל מהבוחר את הרוב הדרוש להקים ממשלה, אזי ניתן לומר שזאת השיטה, זה רצון העם ויש לכבד אותו, גם אם מאן דהוא מאמין בכל ליבו שזאת טעות איומה. כמובן שזה לא המצב, מה גם שנתניהו בוודאי שלא קרא ל״אחדות״ ואף כפר ביעילות של מנגנון הרוטציה, כך שהכול קם ונופל על תחושת החירום שהוא משווק. אבל הוא גם זה שהיה אמור לטפל באותן ״סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו״. למעשה, על בסיס הישגיו הוא דרש שלא תהיה ״אחדות״ ולא רוטציה. דרש - וסורב ברוב של 67 מנדטים מול 53.