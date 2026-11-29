מאף צד אין התלהבות רבה לגבי רעיון האחדות. לכולם ברור שממשלת אחדות שאינה ימין מובהק או שמאל מובהק, תתקשה לקדם פרקטיקות של תפיסות אידיאולוגיות. הרפורמה המשפטית תצטרך לחכות, ועדת חקירה ממלכתית תצטרך לקבל צורה אחרת. זו הכלה והפשרה שהיא מביאה לחופה. אך אל מול האפשרות הזו, קיימת פשרה גרועה הרבה יותר בדמות ממשלת מיעוט שתישען על רע"מ והמשותפת. זהו שפל שמכווץ את הבטן, וסטירת לחי לערכים והיסודות של המדינה הזו ולסיפור הציוני שהוביל לתחייתה.

בנימין נתניהו, גדי איזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אבל השפל הוא לא רק רעיוני. ברור שממשלה שנשענת על המפלגות האלה אינה יכולה לדאוג לביטחון המדינה. חברי המפלגות האלה מודיעים שיהיו פעולות ביטחוניות שיתנגדו להן. חבר מפלגת רע"מ יאסר חוג’יראת כבר הודיע שהיה רוצה לקדם איחוד משפחות. יאיר גולן עוד הכריז שיהיה מוכן לבטל את חוק קמיניץ ולתת לבנייה הערבית להשתולל. פרויקטים של ייהוד הנגב והגליל ירדו לטמיון.

ואת המחירים האלה נתניהו מבין. אז למרות שהוא ראש המפלגה הגדולה ביותר ולמרות שהבייס שלו לא מתלהב מאחדות בכלל, ועוד כשנתניהו שני ברוטציה, הוא מודיע שיהיה מוכן למהלך - מה שעד לפני רגע אמרו בצד השני שעומד בפני אחדות. נתניהו עשה את הדבר האחראי והמתבקש למען ישראל בעת הזו. זה לא מושלם, אבל הוא הבין את הסיטואציה והסכים לשלם מחיר. ומה הייתה התגובה בגוש הנגדי? להכריז מראש שזהו תרגיל. אלופי התרגילים. האנשים שהפרו כל הבטחת בחירות למצביעים שלהם (חוץ מ"רק לא ביבי"), שבישלו את הכנסת סגלוביץ' לרע"מ כדי לנסות להכשיר אותה. שמוכנים לתת לחרדים כל מה שעד לפני רגע התעקשו עליו, שוויתרו על ברית המשרתים ורצים לזרועות הערבים - הם מזהירים מתרגילים.

ובגלל שהאמת זרה להם, היכולת לומר שהאחדות כערך פשוט לא מתאימה להם - אינה אפשרית. במקום לשים את הדברים על השולחן ולהצהיר שהם מעוניינים בממשלת מיעוט צרה בתמיכת עבאס וטיבי, הם קובעים מראש שזהו תרגיל של נתניהו.

שזה לא אמור להפתיע. מדובר באותם אנשים שאמרו שנתניהו לא רוצה להחזיר את החטופים. שלא יהיו בחירות, שנתניהו סתם מושך את המלחמה - ובהכל הם טעו. גם בימים אלה, איזנקוט בפסקה אחת מסוגל לקרוא לאחדות ושורה אחר כך להאשים את נתניהו בפשעי הפילוג והשיסוי בשפה הבוטה והנמוכה ביותר. הם גם יודעים שבחירות נוספות יהיו מכה אנושה למחנה - אחרי כל הפרות ההבטחות מה יישאר מ-48 מנדטים? זהו חלום הבלהות של ליברמן. אז עכשיו המחנה שבמסגרת תרגיליו ניסה להסביר שהוא הימין האמיתי, מתעקש שיאיר גולן, איש השמאל, יהיה חלק מממשלת אחדות ותיכף ימצאו עוד עז שבאמצעותה ינסו להפיל את הרעיון.

צילום: איליה מלניקוב



