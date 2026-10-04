אירוע "פליי דובאי" אינו "כמעט ונפגע". צריך לחקור אותו כאילו המטוס התרסק ולשנות את כללי ביטחון התעופה לפני שבפעם הבאה הנס לא יגיע. טיסת FZ1073 מדובאי לתל אביב הייתה כחוט השערה מאסון. 182 בני אדם היו על המטוס, בהם 27 ילדים. על פי הדיווחים, טייס המשנה תקף ודקר את הקברניט והמטוס צלל אלפי מטרים. שודר קוד 7500 - הקוד הבינלאומי להתערבות בלתי חוקית במטוס. אבל המטוס לא התרסק.

בזכות שרשרת יוצאת דופן של תושייה, אומץ ומקצועיות, ואולי גם נס גדול - כולם ניצלו. הקברניט ההודי, למרות פציעתו, הצליח לאפשר את פתיחת תא הטייס; אישה התריעה שמשהו חמור מתרחש; ארבעה גברים השתלטו על התוקף; וטייסים נוספים שהיו במטוס הנחיתו אותו בשלום בסעודיה. גם תסריטאי היה מתקשה לכתוב תסריט כזה. אבל ביטחון תעופה אינו יכול להתבסס על גבורה, צירופי מקרים וניסים.

( צילום: REUTERS/Ammar Awad/File Photo )

בחיל האוויר למדתי שאירוע נמדד לא רק בתוצאה, אלא בפוטנציאל האסון. לכן נקודת המוצא לחקירה צריכה להיות קשה וברורה: המטוס התרסק. 182 בני אדם נהרגו. עכשיו מתחילים לחקור.

נדרשת ועדת חקירה מקצועית ורב-מדינתית של עולם התעופה האזרחית. לא רק תחקיר של הדקות הדרמטיות, אלא בדיקה מערכתית שתשאל כיצד התאפשר האירוע ומה חייב להשתנות כדי למנוע את הבא.

בראש ובראשונה יש לבדוק האם היה גם כשל מודיעיני. מה ידעו על טייס המשנה? האם היה מידע ביטחוני, מודיעיני או אחר שהיה צריך להדליק נורה אדומה? האם מידע כזה היה בידי אחת המדינות, רשויות התעופה או גורמי הביטחון ולא הגיע למי שהיה צריך לקבלו?

אבל אסור לחקור רק כיצד למנוע את FZ1073 הבאה. זו תהיה שוב התכוננות למלחמה שהייתה. צריך להושיב יחד אנשי תעופה, ביטחון ומודיעין, פסיכולוגים, מהנדסים, מומחי סייבר ו-AI ולשאול: מהם עשרת התרחישים הבאים שעוד לא חשבנו עליהם?

אם ידענו, למה לא מנענו? ואם לא, מדוע לא ידענו? השאלה אינה רק ישראלית. מטוסים וצוותים חוצים גבולות, ולכן גם המודיעין וההתרעות חייבים לחצות אותם. יש לבחון מחדש את שיתוף המידע בין מדינות, רשויות ביטחון, רגולטורים וחברות תעופה - ובמיוחד לגבי צוותים הטסים ליעדים הנתונים לאיום מוגבר.

האירוע מחייב לבחון גם בדיקות ביטחוניות לאנשי צוות; בדיקות רקע; כשירות פסיכולוגית תקופתית לטייסים; ומנגנון דלת תא הטייס. הדלת המבוצרת נועדה לעצור מחבל מבחוץ, אבל כשהאיום נמצא בפנים היא עלולה להפוך ממנגנון הגנה למלכודת.

צילום: יפעת יוגב

בעידן ה-AI צריך לבחון, תחת פיקוח והגנת פרטיות, כיצד ניתן לחבר מידע ולזהות אינדיקציות לסיכון לפני שהן הופכות לאסון.

אבל אסור לחקור רק כיצד למנוע את FZ1073 הבאה. זו תהיה שוב התכוננות למלחמה שהייתה. צריך להושיב יחד אנשי תעופה, ביטחון ומודיעין, פסיכולוגים, מהנדסים, מומחי סייבר ו-AI ולשאול: מהם עשרת התרחישים הבאים שעוד לא חשבנו עליהם?

הפעם לא היו 182 לוויות. בפעם הבאה אולי לא יהיו האנשים הנכונים שיעשו את הדבר הנכון. אסור להפוך את הנס לתוכנית עבודה של ביטחון התעופה.