מאבדים את הטובים: המלחמה הארוכה משפיעה על היבטים רבים בפעילותו של צה"ל. היבט אחד שמדאיג במיוחד לאחרונה את צמרת הצבא הוא הנטייה של קצינים ונגדים שלא לחתום קבע. נתון המראה עד כמה גדול אתגר שימור כוח האדם בצבא חושף כי במקום 800 קצינים שאמורים היו להיכלל במאגר העתודה הפיקודית בשנת 2028, כבר היום ישנם רק כ-500.
הקושי בשימור משרתי הקבע היה קיים עוד לפני 7 באוקטובר, אלא ששלוש שנות המלחמה הפכו את הבעיה למורכבת בהרבה. במשך שנים הסתכלה המערכת בעיקר על תנאי השירות של הקצין עצמו. אלא שלאחרונה השחיקה אינה נעצרת בשערי הבסיס. היא מגיעה הביתה אל המשפחה כולה. קצין שנמצא חודשים ארוכים בעומס מבצעי ומתקשה לצאת הביתה מביא איתו את המחיר גם אל המעגל המשפחתי. וכשהמחיר הזה נמשך שנה אחר שנה, גם תחושת השליחות אינה תמיד מספיקה.
הכוננות המתמשכת
במהלך המלחמה גדל צה"ל בכעשרת אלפים לוחמים, לצד הרחבה משמעותית של הפעילות המבצעית. אלפי משרתים נכנסו למסלולי קבע קצרים, לתקופות של שנה עד שלוש שנים, והמערכת נדרשה להתמודד עם עומס הולך וגובר. במקביל, משרתי הקבע נדרשים להחזיק את המערכת לאורך זמן, גם כשהמלחמה אינה מסתיימת והחזרה לשגרה נראית רחוקה.
מאז 7 באוקטובר צה"ל כולו נמצא בכוננות מתמשכת. אמ"ן, חיל האוויר, אגף המבצעים ויתר זרועות הצבא נדרשים להיות ערוכים כמעט בכל רגע להתפתחות בזירה אחרת. הדרישות עלו, המשימות התרבו והעומס הפך לחלק בלתי נפרד מהשירות. אלא שבניגוד לאנשי המילואים, שמגיעים לתקופות שירות מוגדרות יחסית - אנשי הקבע הם אלה שמחזיקים את המערכת לאורך כל הדרך.
כאן מתחדד אחד הפערים הרגישים ביותר בצה"ל כיום: קצין הקבע שעומד לצד איש המילואים עשוי לגלות שהאחרון מקבל תגמול כספי גבוה יותר, תנאים טובים יותר בחלק מההיבטים, ולעיתים גם הכרה ציבורית רחבה יותר. ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" נודע כי גורמי ביטחון אף נתקלים בקשיים בקידום אירועים עבור משרתי הקבע.
בכיר בתחום הביטחון הסביר: "הירידה בעתודת הפיקוד מ-800 ל-500 משמעותה כי במקום יחס מיון של כשלושה מועמדים על כל תפקיד, הצבא עלול למצוא את עצמו מתקרב ליחס של אחד לאחד". כפועל יוצא, המערכת עלולה להידרש לקדם קצינים בגיל צעיר יותר ובקצב מהיר יותר. כך, קצין שאמור היה להפוך לסגן-אלוף בגיל 35 עשוי להגיע לדרגה כבר בגיל 31.
האתגר הכלכלי מוסיף למשבר. בצה"ל מבינים שקשה יותר ויותר לשכנע מפקד פלוגה להמשיך בשירות כשהוא מרוויח בממוצע כ-20 אלף שקל ברוטו בחודש, בעוד שבשוק האזרחי ממתינות לו אפשרויות תעסוקה שעשויות להיות אטרקטיביות בהרבה. מדובר באנשים בעלי ניסיון ניהולי ופיקודי, יכולת לקבל החלטות תחת לחץ, ניהול כוח אדם ועוד. אלו בדיוק הכישורים ששוק העבודה האזרחי יודע לתגמל. עבור חלקם, המעבר לאזרחות אינו רק הזדמנות להרוויח יותר, אלא גם אפשרות לחזור לחיי משפחה יציבים יותר, ליהנות משעות עבודה סבירות ולתכנן את העתיד. ומה עם תחושת ציונות? בעידן הנוכחי, גם קצינים חדורי מוטיבציה יכולים להמשיך לתרום למדינה במסגרת שירות מילואים.
בצה"ל נעשו בשנים האחרונות צעדים משמעותיים לשיפור תנאי השירות. במהלך שלוש השנים האחרונות עלה שכרם של משרתי הקבע ב-26%, בשלוש פעימות. בנוסף, הצבא מקדם שורה של מענים כגון סיוע בשכר דירה וברכישת דירה, מענקים למשפחות שנדרשות לעבור מקום מגורים, סיוע בהתמודדות עם הוצאות משפחתיות כמו בייביסיטר, הקמת קרן הקבע, ליווי אישי למשפחות וקידום שכונות מגורים המיועדות למשפחות אנשי הקבע.
אלא שיש הסבורים שהצעדים הללו עדיין אינם מספיקים. לטענת גורמים בצבא, קצב עדכון השכר והתנאים אינו מדביק את השינוי הדרמטי בהיקף המשימות ובמציאות שבה חיים המשרתים.
אבל גם בצה"ל מבינים שהכסף לבדו אינו הפתרון, וכי נדרשת בחינה מחודשת של אופן חלוקת המשימות, היקף העומס המבצעי והיכולת לאפשר למפקדים ולמשפחותיהם "לנשום".
הפגיעה באיכות
על פניו, נתוני כוח האדם בצה"ל אינם מצביעים על קריסה. שיעורי האיוש נעים בין 90% ל-94%. אבל השאלה אינה כמה אנשים נשארים במערכת, אלא מי הם אלו שנשארים, איזה ניסיון הם מביאים איתם ומה תהיה איכות שכבת הפיקוד הבאה.
הסכנה היא שבשנים הקרובות צה"ל ימצא את עצמו עם פחות אפשרויות לבחור את המפקדים הטובים ביותר. הצבא יודע לבנות טנקים, לרכוש מטוסים, להקים יחידות ולשקם מלאים. אבל את הניסיון של מפקד פלוגה, את שיקול הדעת של מג"ד ואת היכולות של קצין איכותי אי אפשר לייצר תוך זמן קצר. אחרי שלוש שנות מלחמה האתגר של צה"ל הוא לא רק להחזיק את הקווים ולשמור על כשירות מבצעית, הוא צריך לוודא שגם האנשים שאמורים להוביל אותו בעוד חמש, עשר ועשרים שנה עדיין ירצו להיות שם. כי בסופו של דבר, צבא חזק לא נמדד רק בכמות הלוחמים או באמצעי הלחימה שעומדים לרשותו - הוא נמדד גם ביכולת שלו לשמור בשורותיו על האנשים הטובים ביותר. וכרגע, זהו אחד הקרבות החשובים ביותר שצה"ל מנהל, דווקא בתוך הבית.