הסכנה היא שבשנים הקרובות צה"ל ימצא את עצמו עם פחות אפשרויות לבחור את המפקדים הטובים ביותר. הצבא יודע לבנות טנקים, לרכוש מטוסים, להקים יחידות ולשקם מלאים. אבל את הניסיון של מפקד פלוגה, את שיקול הדעת של מג"ד ואת היכולות של קצין איכותי אי אפשר לייצר תוך זמן קצר. אחרי שלוש שנות מלחמה האתגר של צה"ל הוא לא רק להחזיק את הקווים ולשמור על כשירות מבצעית, הוא צריך לוודא שגם האנשים שאמורים להוביל אותו בעוד חמש, עשר ועשרים שנה עדיין ירצו להיות שם. כי בסופו של דבר, צבא חזק לא נמדד רק בכמות הלוחמים או באמצעי הלחימה שעומדים לרשותו - הוא נמדד גם ביכולת שלו לשמור בשורותיו על האנשים הטובים ביותר. וכרגע, זהו אחד הקרבות החשובים ביותר שצה"ל מנהל, דווקא בתוך הבית.