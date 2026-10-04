מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
מחר תחול ירידה קלה במידות החום, ובהרים יהיו הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. המגמה תימשך גם ביום שלישי, והטמפרטורות יירדו ויהיו נמוכות מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. כמו כן, צפויים לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח הארץ, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלי דרום הנגב והערבה. ברביעי תחול שוב עלייה במידות החום, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-26, תל אביב 20-29, חיפה 21-28, צפת 17-27, קצרין 19-31, טבריה 20-33, נצרת 21-32, עפולה 19-32, בית שאן 21-34, לוד 19-30, אשדוד 19-30, עין גדי 25-33, באר שבע 18-30, מצפה רמון 18-27, אילת 24-34.