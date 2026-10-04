מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.