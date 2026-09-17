במהלך היום (חמישי) מזג האוויר יהיה בהיר בדרך כלל, והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. כמו כן, יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. באזור הכינרת, כמו גם בים המלח, בבקעת הירדן ובערבה, צפוי עומס חום קיצוני. מדד קרינת השמש החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, והים התיכון צפוי להיות נוח עד גלי עם גלים שינועו בין 30 ל-60 ס"מ.
לקראת בוקר יום שישי צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. במהלך היום בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ובצפון אף ייתכנו סופות רעמים בודדות. בנוסף, הרוחות יתחזקו במרבית האזורים.
ביום שבת יהיה מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום ראשון, ערב יום כיפור, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-32, תל אביב 23-31, חיפה 23-31, צפת 21-32, קצרין 21-36, טבריה 23-36, נצרת 22-36, עפולה 21-36, בית שאן 25-39, לוד 22-33, אשדוד 23-32, עין גדי 28-38, באר שבע 21-36, מצפה רמון 23-34, אילת 30-41.