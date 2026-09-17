במהלך היום (חמישי) מזג האוויר יהיה בהיר בדרך כלל, והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. כמו כן, יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. באזור הכינרת, כמו גם בים המלח, בבקעת הירדן ובערבה, צפוי עומס חום קיצוני. מדד קרינת השמש החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, והים התיכון צפוי להיות נוח עד גלי עם גלים שינועו בין 30 ל-60 ס"מ.