מזג האוויר בשעות הבוקר (שישי) יהיה מעונן חלקית, ובמהלך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.