מזג האוויר בשעות הבוקר (שישי) יהיה מעונן חלקית, ובמהלך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, וכך גם ביום ראשון. למחרת תחול התחממות קלה, וטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. תורגש הכבדה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-29, תל אביב 25-31, חיפה 24-31, צפת 18-31, קצרין 22-35, טבריה 23-35, נצרת 22-33, עפולה 22-34, בית שאן 25-37, לוד 24-32, אשדוד 24-31, עין גדי 27-36, באר שבע 20-33, מצפה רמון 20-32, אילת 29-39.