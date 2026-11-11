הבוקר (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ומשעות אחר הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. במרבית האזורים הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך במישור החוף הצפוני עדיין ייתכן גשם מקומי קל. ביום שישי תורגש התחממות נוספת, ובשבת הטמפרטורות ימשיכו לעלות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 9-17, תל אביב 12-22, חיפה 14-21, צפת 9-18, קצרין 9-18, טבריה 12-20, נצרת 13-20, עפולה 9-22, בית שאן 12-22, לוד 12-22, אשדוד 12-22, עין גדי 17-22, באר שבע 10-21, מצפה רמון 12-19, אילת 17-25.