הבוקר (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ומשעות אחר הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. במרבית האזורים הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.