הבוקר (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ומשעות אחר הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. במרבית האזורים הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
אשדודאשדוד
אשדוד
(צילום: שמוליק דוד)
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך במישור החוף הצפוני עדיין ייתכן גשם מקומי קל. ביום שישי תורגש התחממות נוספת, ובשבת הטמפרטורות ימשיכו לעלות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 9-17, תל אביב 12-22, חיפה 14-21, צפת 9-18, קצרין 9-18, טבריה 12-20, נצרת 13-20, עפולה 9-22, בית שאן 12-22, לוד 12-22, אשדוד 12-22, עין גדי 17-22, באר שבע 10-21, מצפה רמון 12-19, אילת 17-25.