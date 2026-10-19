במהלך נסיעה בעיירה פלסטינית בבנימין, אבנים הושלכו בצהריים (שני) לעבר רכב שבו שהתה פעילת ההסברה פלר חסן-נחום, מספר 5 במפלגת " עמך ישראל " בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר. בסרטון נשמע הנהג מזהיר את יושבי הרכב מיידוי האבנים, וכעבור שניות בודדות חלון הרכב מנותץ. כתוצאה מהאירוע נפצעה אישה ברכב באורח קל. צפו ברגע הפגיעה:

( צילום: דוברות עמך ישראל, רגבים )





לפי המפלגה, חסן-נחום נסעה ברכב עם צוותה, כחלק מסיור הסברה שקיימו יחד עם תנועת רגבים ביהודה ושומרון. הסיור נערך למשפיענים ומובילי דעת קהל מהעולם, והצוות הותקף בעת הנסיעה בכפר תורמוס עיא שבבנימין, מצפון לרמאללה.

לטענת הצוות, בעת שיצאו מהכפר "קבוצה של מחבלים הקיפו את רכבם והשליכו אבנים וחפצים לעבר הרכב. אחת מהאבנים שברה את החלון ופצעה קל את משתתפי הסיור". פלר חסן-נחום מסרה בעקבות התקרית: "הטרור הפלסטיני לא ירתיע אותנו, אמשיך להילחם על שמה של מדינת ישראל בעולם".

חיילי צה"ל בתורמוס עיא, הבוקר ( צילום: ilia YEFIMOVICH / AFP )

​בשיחה עם ynet סיפרה המועמד לכנסת כי הם נכנסו לכפר "כדי לראות ולתעד את המציאות בשטח". לדבריה, "תושבים שהיו במקום התחילו לצעוק עלינו שנעזוב. כשהתארגנו לצאת, הם קראו לילדים קטנים שהחלו לזרוק עלינו אבנים. אחת האבנים פגעה ברכב ושברה את אחד החלונות. במזל המדריך ישר אמר לנו להתכופף. אנחנו לא אמורים לחשוש להיכנס לאזורים האלה".

היא הוסיפה כי "תושבי יהודה ושומרון מתמודדים עם המציאות הזאת יום-יום ואסור לנו להשלים איתה. ועכשיו אני יכולה לדווח לעולם. האירועים האלה מתרחשים בעיקר בגלל חוסר משילות. ואנחנו צריכים הכרעה, אנחנו צריכים ביטחון, ולקראת הבחירות זה מה שחשוב".