במטה מפלגת הדמוקרטים חזרו הערב (שלישי) שוב ושוב על אותו המסר: "גוש נתניהו התרסק". כעת, הם מסמנים את הדרך להחלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו - וקוראים להקים ממשלה, גם אם בתמיכת המפלגות הערביות מבחוץ, או בשילוב רע"מ בקואליציה ובממשלה הבאה. "הציבור הישראלי פיטר היום את נתניהו ואת הליכוד", אמר גולן, שפנה לחברי הגוש: "עלינו לוודא שהפיטורים נכנסים לתוקף, עלינו להקים ממשלת שינוי בהקדם".

לדבריו, "המנדט שקיבלנו היום מהציבור הוא פקודת מבצע לשיקום המדינה. מול פקודה כזו לא מהססים, לא מתחשבנים על אגו ולא משאירים פתח לתמרונים פוליטיים. אזרחי ישראל לקחו היום את גורלם בידיהם. אנחנו ברגע היסטורי. ביטחון ישראל מונח על הכף. הקמת ממשלה חדשה היא משימה ביטחונית דחופה. כל יום של עיכוב עלול להיות בעל השלכות כבדות. האחריות למנוע מנתניהו להוביל את ישראל למלחמה משיקולים פוליטיים - היא האחריות שלנו".

גלריה "מי שיהסס, מי שמפחד מהצל של עצמו או מביבי, יצטרך לתת דין וחשבון". גולן חוגג, הערב ( צילום: מוטי קמחי )

גולן ציין כי "חיי אדם מונחים על הכף - אסור לנו להפקיר את חיי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. חייבים ממשלת שינוי כדי להבטיח הנהגה שמקבלת החלטות מתוך שיקולים ביטחוניים בלבד - וזו מונחת כעת על כתפינו - ראשי גוש השינוי". הוא הוסיף: "עלינו להקים ממשלה חדשה הכי מהר שאפשר, מכיוון שכל דקה שנתניהו בשלטון, הסכנה הקיומית לישראל גדלה. ממשלה בישראל קמה מכוח רוב פרלמנטרי בכנסת. כל חבר כנסת שנבחר בבחירות חוקיות ודמוקרטיות הוא חלק לגיטימי מהמערכת הפוליטית שלנו. לכן - אם יש רוב דמוקרטי להחלפת ממשלת החורבן ולהצלת ישראל: חייבים לממש אותו. בין אם בקואליציה מלאה או בתמיכה מבחוץ".

"דרשתם היום שינוי אמיתי - תעמדו על כך שתקבלו אותו. מי שיהסס, מי שיפחד מהצל של עצמו, או מצילו של ביבי, ויעכב את הקמת הממשלה החדשה - יצטרך לתת לכם דין וחשבון".

בעוד גולן דיבר באופן מרומז על הקמת ממשלה עם רע"מ, בכירת מפלגתו, חברת הכנסת נעמה לזימי, אמרה הערב במטה המפלגהכי "מהרגע הראשון אמרנו - צריך לשבת עם רע"מ". לדבריה, "זה עלינו לגלות אומץ פוליטי ומנהיגות. הציבור אמר את דברו, 70 מול 50". לזימי ציינה כי "הציבור הישראלי פיטר את נתניהו, פיטר את ממשלת ההפקרה, ההשתמטות והביזה. עכשיו זה עלינו להיות אמיצים ולעשות הכול כדי להביא למדינה הזאת מזור, יציבות ושקט".

"לשבת עם רע"מ". לזימי, רייטן ופינק במטה הדמוקרטים, הערב ( צילום: מוטי קמחי )

יש לציין כי עוד לפני יום הבחירות, הדמוקרטים הייתה המפלגה היחידה בגוש השינוי שהביעה תמיכה פומבית בהקמת ממשלה עם המפלגות הערביות, בדגש על מפלגת רע"מ של מנסור עבאס.

במטה המפלגה אמרה ל-ynet ח"כ אפרת רייטן: "ממשלת נתניהו התרסקה. הגוש של נתניהו ירד לשפל של 50 מנדטים ואיבד את הרוב שלו במדינת ישראל". היא טענה כי "מדינת ישראל הוציאה לו כרטיס אדום ואמרה לו: אתה הולך הביתה. מבחינתנו זה ברור לחלוטין". רייטן הבהירה: "כבר מחר אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, לקחת את המושכות בכנסת ולבחון איך מקימים כאן ממשלה חדשה שתדאג לביטחון מדינת ישראל".