מפלגת ישר! של גדי איזנקוט הודיעה כי הפיצה מאות אלפי מכתבים לבתי המצביעים לראשונה בבחירות הקרובות, שנראים כמו צווי גיוס צה"ליים ומנוסחים ככאלה - וקוראים "להתייצב לשירות חובה של ארבע שנים". עוד נכתב כי "עליך להתייצב בתאריך 26 באוקטובר 2026". על המעטפה עצמה כתוב: "צבא ההגנה לישראל", "לשכת גיוס תל השומר" ו"צו 8", ומתחת לזאת "מוגש מטעם מפלגת ישר! עם איזנקוט".

גלריה ה"צו" ששלחה ישר! ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לזכויות יוצרים )

מהמפלגה נמסר: "ארבע שנות שירות חובה. נשמע כמו סרט רע? זה יקרה אם ממשלת ההשתמטות תיבחר שוב. מאות אלפי מכתבים הופצו על ידי ישר! לבתי המצביעים לראשונה בבחירות הקרובות. ישר! קוראת לצעירות וצעירים להשפיע בטרם לא יהיה מנוס מלהאריך את שירות החובה והמילואים תחת ממשלת השתמטות נוספת. ב'צו' המיוחד, מופיעה קריאה להתייצב ב-27 באוקטובר בקלפי, כדי למנוע את המשך ההשתמטות ההמונית".

לפי ההודעה, "ישר! תפעל לשירות וגיוס לכל מהרגע הראשון לממשלה הבאה. זוהי התחייבות לדור הצעירים והצעירות ולעם ישראל כולו. בתחתית המכתב מופיע המסר: 'זה עדיין לא אמיתי, אבל יש תקווה בצד השני'". במפלגה ביקשו להדגיש כי "עבור מאות אלפי צעירים וצעירות שיצביעו לראשונה בחייהם, מדובר בהחלטה שתשפיע באופן ישיר על השנים שבהן ישרתו בצה"ל, בשירות סדיר ובמילואים. החלטה כבדת משקל על סוג המנהיגות שיוביל את ישראל לעבר התיקון, חיזוק צה״ל והחברה הישראלית".

איזנקוט שלח "צו גיוס", בליכוד עתרו: "יוצרים באמצעות הטעיה זהות עם צה"ל" ( צילום: Jack GUEZ/AFP, Ronen-Zvulun/AFP )

"איך ולמה יש לכם את הפרטים של המלש"ב הפרטי שלי?!" ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לזכויות יוצרים )

הליכוד, באמצעות יועמ"ש המפלגה עו"ד אילן בומבך, עתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד איזנקוט ומפלגתו למנוע את הפצת המכתבים, בטענה כי הם "נחזים להיות דבר דואר של צבא ההגנה לישראל". עוד נטען בעתירה כי מדובר ב"תעמולת בחירות שאינה מסתפקת בעשיית שימוש בסמלי צה"ל וסממניו בניגוד לייעודם המקורי, אלא יוצרת באמצעות הטעיה זהות בין המשיבים לבינו. חמור לא פחות - התעמולה נשלחת לחיילים, ולמיטב ידיעת העותרת רק להם, ומבוססת על זיהויים ככאלה תוך הפחדתם כאילו ממתין להם צו גיוס לחירום".

בליכוד טענו כי הפרסום הוא תעמולת בחירות, שמפר את סעיף 2ב(א) לחוק האוסר על "שימוש בתעמולת בחירות בצה"ל באופן העשוי ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם מפלגה או רשימת מועמדים". עוד טענו להפרת סעיף 2א האוסר שימוש בנכסי ציבור לתעמולה.