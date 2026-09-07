יונתן שמריז, שעומד בראש תנועת "קומו" ובין השאר אחראי על טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, הודיע כי לא יתמודד לכנסת בבחירות הקרובות.
שמריז, אחיו של החטוף אלון שנורה למוות על-ידי כוח צה"ל בשוגג בשג'אעיה, אמר כי ״לא אתמודד לכנסת, בשום רשימה, לא קיימת ולא עצמאית. אני מקבל את ההחלטה הזאת בלב כבד אבל שלם״.
לדבריו, "בחודשים האחרונים החלטתי להיכנס לפוליטיקה כי האמנתי באמת ובתמים שמדינת ישראל צריכה כוח פוליטי רענן, אחר, חדש, עם פרצופים חדשים, עם חזון אחר. אחרי שדיברתי עם אולי אלפי אנשים שאיתם אני מסכים יותר, מסכים פחות, הבנתי שכנראה לא בשלה העת". עוד הוסיף שמריז: "קיבלתי הרבה מאוד הצעות, הרבה מאוד אנשים שטובת מדינת ישראל חשובה להם, אבל הרגשתי שאין מקום שאני באמת שלם איתו. אני מרגיש שיש לי הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, להשמיע קול שיש הרבה אנשים שלא יכולים לדבר".
שמריז החליט להצטרף לפוליטיקה בנובמבר אשתקד. הוא שקל בין היתר להקים מפלגה שתייצג את "הדור החדש" ש"החליט לקום ולקחת אחריות על המדינה". כבר אז התאספו מאחוריו דמויות בעלות פרופיל ציבורי - וגם פעילים מרחבי הארץ וכוורת מקצועית שסייעה לו. שמריז טען כי בסקרים פנימיים שערך, הוא עובר בעקביות את אחוז החסימה.
בטקס הזיכרון המרכזי של משפחות 7 באוקטובר, שהתקיים חודש לפני כן ביוזמתו של שמריז, הוא אמר כי "היום לפני שנתיים ישבתי בממ"ד עם אישה בהיריון וילדה שחגגה יום הולדת שנתיים. ביד אחת החזקתי את הידית, וביד השנייה סכין - כדי לחתוך את העוגה וגם כדי להגן על עצמנו. קיבלתי הודעה מאחי עידו, שנלחם מול עשרות מחבלים וראה את החברים הכי טובים שלנו נהרגים. כמה שעות אחר כך אחי הקטן אלון כתב לי שנכנסו אליו מחבלים לדירה. הספקתי לכתוב לו שאני אוהב אותו - ומאז לא דיברנו. כבר שם, בממ"ד, הבטחתי לעצמי: אנחנו נקום".