לדבריו, "בחודשים האחרונים החלטתי להיכנס לפוליטיקה כי האמנתי באמת ובתמים שמדינת ישראל צריכה כוח פוליטי רענן, אחר, חדש, עם פרצופים חדשים, עם חזון אחר. אחרי שדיברתי עם אולי אלפי אנשים שאיתם אני מסכים יותר, מסכים פחות, הבנתי שכנראה לא בשלה העת". עוד הוסיף שמריז: "קיבלתי הרבה מאוד הצעות, הרבה מאוד אנשים שטובת מדינת ישראל חשובה להם, אבל הרגשתי שאין מקום שאני באמת שלם איתו. אני מרגיש שיש לי הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, להשמיע קול שיש הרבה אנשים שלא יכולים לדבר".

לדבריו, "בחודשים האחרונים החלטתי להיכנס לפוליטיקה כי האמנתי באמת ובתמים שמדינת ישראל צריכה כוח פוליטי רענן, אחר, חדש, עם פרצופים חדשים, עם חזון אחר. אחרי שדיברתי עם אולי אלפי אנשים שאיתם אני מסכים יותר, מסכים פחות, הבנתי שכנראה לא בשלה העת". עוד הוסיף שמריז: "קיבלתי הרבה מאוד הצעות, הרבה מאוד אנשים שטובת מדינת ישראל חשובה להם, אבל הרגשתי שאין מקום שאני באמת שלם איתו. אני מרגיש שיש לי הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, להשמיע קול שיש הרבה אנשים שלא יכולים לדבר".

לדבריו, "בחודשים האחרונים החלטתי להיכנס לפוליטיקה כי האמנתי באמת ובתמים שמדינת ישראל צריכה כוח פוליטי רענן, אחר, חדש, עם פרצופים חדשים, עם חזון אחר. אחרי שדיברתי עם אולי אלפי אנשים שאיתם אני מסכים יותר, מסכים פחות, הבנתי שכנראה לא בשלה העת". עוד הוסיף שמריז: "קיבלתי הרבה מאוד הצעות, הרבה מאוד אנשים שטובת מדינת ישראל חשובה להם, אבל הרגשתי שאין מקום שאני באמת שלם איתו. אני מרגיש שיש לי הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, להשמיע קול שיש הרבה אנשים שלא יכולים לדבר".

. הוא שקל בין היתר להקים מפלגה שתייצג את "הדור החדש" ש"החליט לקום ולקחת אחריות על המדינה". כבר אז התאספו מאחוריו דמויות בעלות פרופיל ציבורי - וגם פעילים מרחבי הארץ וכוורת מקצועית שסייעה לו. שמריז טען כי בסקרים פנימיים שערך, הוא עובר בעקביות את אחוז החסימה.

. הוא שקל בין היתר להקים מפלגה שתייצג את "הדור החדש" ש"החליט לקום ולקחת אחריות על המדינה". כבר אז התאספו מאחוריו דמויות בעלות פרופיל ציבורי - וגם פעילים מרחבי הארץ וכוורת מקצועית שסייעה לו. שמריז טען כי בסקרים פנימיים שערך, הוא עובר בעקביות את אחוז החסימה.