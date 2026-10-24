מפלגת ישר! של גדי איזנקוט הודיעה הערב (שבת) כי הוא יאובטח ממחר באחריות של שב"כ. בהודעת המפלגה נמסר כי האבטחה תתבצע על ידי חברת אבטחה פרטית, "שתונחה ותופעל באופן ישיר על ידי יחידת 730", לשון ההודעה.

גדי איזנקוט ( צילום: דנה קופל )

רק לפני כחודש הודיע שב"כ כי הוא לא מתכנן לספק אבטחה לאיזנקוט או ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.

בהודעת שב"כ שנמסרה בחודש שעבר נאמר כי שב"כ יספק מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני, הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב האיומים סביב כל ראשי המפלגות. בארגון ציינו עוד: "הארגון יקיים הערכות מצב בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה – שתקבע רמה ואופן מימוש אבטחה לכל אחד. אם ראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי".

לאורך קמפיין הבחירות לא התערב שב"כ באבטחת איזנקוט. הוא קיבל את הסמכות לקבוע מי יקבל אבטחה מוועדת השרים לענייני שב"כ.