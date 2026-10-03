יו"ר כחול לבן בני גנץ פרסם הערב (שבת) פוסט שמטרתו לשכנע את המצביעים שלו לתמוך ולהצביע למפלגתו, וזאת על רקע העובדה כי מפלגתו אינה עוברת באף סקר את אחוז החסימה. "כשתראו בקלפי את הפתק 'כחול לבן בראשות בני גנץ' - תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחורי ההחלטה להתמודד", כתב גנץ.
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גורמים סביבתו של גנץ אומרים, כי המטרה היא לשכנע את תומכיו להצביע לגנץ בבחירות הקרובות שיתקיימו בסוף החודש, אולם הוא גם מבטיח שהוא לא יזרוק את הקולות שלהם לפח. ההערכה היא, כי אם גנץ לא יהיה בטוח כי מפלגת כחול לבן תעבור את אחוז החסימה – בסופו של דבר הוא לא יתמודד.
במטה הבחירות של גנץ נמצאים בדילמה קשה. אם מנטרלים את סוגיית אחוז החסימה, גנץ משוכנע כי יש לו תמיכה מספיקה כדי להיכנס לכנסת. השאלה מבחינתו היא איך משכנעים את מצביעיו שהוא יעבור את אחוז החסימה? או כמו שהוא כתב הערב: "בשבועות האחרונים אנחנו פוגשים אנשים רבים בכל הארץ ושומעים שוב ושוב את אותו משפט: 'אני רוצה להצביע לכם, אבל מפחד לשרוף את הקול שלי'.
"לפי המחקרים שלנו, למעלה מ-5 מנדטים רוצים להצביע כחול לבן. הפחד מאחוז החסימה הוא המחסום היחיד. שיכנעו אתכם שאתם לבד - אבל יחד אנחנו כוח גדול, אם כל מי שמאמין בדרך שלנו יצביע - נעבור ובגדול", טען בסרטון שפרסם.
גנץ רומז כי לא יתמודד בכל מחיר ולא יבזבז את קולות הבוחרים שלו: "כשתראו בקלפי את הפתק שלנו תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחורי ההחלטה להתמודד. האמון שלכם הוא קודש עבורי ולכן הקולות שלכם בטוחים".