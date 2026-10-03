פרסם הערב (שבת) פוסט שמטרתו לשכנע את המצביעים שלו לתמוך ולהצביע למפלגתו, וזאת על רקע העובדה כי מפלגתו אינה עוברת באף סקר את אחוז החסימה. "כשתראו בקלפי את הפתק 'כחול לבן בראשות בני גנץ' - תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחורי ההחלטה להתמודד", כתב גנץ.

פרסם הערב (שבת) פוסט שמטרתו לשכנע את המצביעים שלו לתמוך ולהצביע למפלגתו, וזאת על רקע העובדה כי מפלגתו אינה עוברת באף סקר את אחוז החסימה. "כשתראו בקלפי את הפתק 'כחול לבן בראשות בני גנץ' - תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחורי ההחלטה להתמודד", כתב גנץ.

גורמים סביבתו של גנץ אומרים, כי המטרה היא לשכנע את תומכיו להצביע לגנץ בבחירות הקרובות שיתקיימו בסוף החודש, אולם הוא גם מבטיח שהוא לא יזרוק את הקולות שלהם לפח. ההערכה היא, כי אם גנץ לא יהיה בטוח כי מפלגת כחול לבן תעבור את אחוז החסימה – בסופו של דבר הוא לא יתמודד.

גורמים סביבתו של גנץ אומרים, כי המטרה היא לשכנע את תומכיו להצביע לגנץ בבחירות הקרובות שיתקיימו בסוף החודש, אולם הוא גם מבטיח שהוא לא יזרוק את הקולות שלהם לפח. ההערכה היא, כי אם גנץ לא יהיה בטוח כי מפלגת כחול לבן תעבור את אחוז החסימה – בסופו של דבר הוא לא יתמודד.

גורמים סביבתו של גנץ אומרים, כי המטרה היא לשכנע את תומכיו להצביע לגנץ בבחירות הקרובות שיתקיימו בסוף החודש, אולם הוא גם מבטיח שהוא לא יזרוק את הקולות שלהם לפח. ההערכה היא, כי אם גנץ לא יהיה בטוח כי מפלגת כחול לבן תעבור את אחוז החסימה – בסופו של דבר הוא לא יתמודד.