יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השתמש שוב בפרצה שקיימת לטובת קבלת מימון מפלגות נוסף מכספי הציבור - בדומה למה שעשה גם בבחירות לכנסת היוצאת.
בן גביר רשם עוד "מפלגת מדף" בתוך רשימתו על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר, ששמה "ארץ ישראל שלנו", כדי לקבל עוד יחידת מימון בשווי שנתי של 1.83 מיליון שקל.
לפי החוק, מפלגות מקבלות יחידות מימון שוטפות על כל חבר כנסת שמיוצג בכנסת, ויחידת מימון נוספת על המפלגה עצמה. כלומר, מפלגה עם חמישה מנדטים מקבלת שש יחידות מימון - חמש על חברי הכנסת ועוד יחידה אחת על המפלגה.
כעת, כשבן גביר רשם עוד מפלגה מלבד עוצמה יהודית, הוא יקבל עוד יחידת מימון שלמה גם על המפלגה שרשומה על שמם של וסרלאוף וקרויזר.
בתוך כך, מפלגת "ביחד" הגישה לצד הגשת הרשימה המאוחדת של נפתלי בנט ויאיר לפיד הסכם התפלגות שיאפשר להם לשמור על הזכות להתפצל אחרי הבחירות. בינתיים במפלגה המאוחדת לא מתכוונים להתפצל, אך מדובר בהליך בירוקרטי שלפי החוק מאפשר את המהלך ונעשה גם בעבר בצירוף של כמה מפלגות כמו המחנה הממלכתי וכחול לבן.