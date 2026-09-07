בן גביר רשם עוד "מפלגת מדף" בתוך רשימתו על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר, ששמה "ארץ ישראל שלנו", כדי לקבל עוד יחידת מימון בשווי שנתי של 1.83 מיליון שקל.

בן גביר רשם עוד "מפלגת מדף" בתוך רשימתו על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר, ששמה "ארץ ישראל שלנו", כדי לקבל עוד יחידת מימון בשווי שנתי של 1.83 מיליון שקל.

בן גביר רשם עוד "מפלגת מדף" בתוך רשימתו על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר, ששמה "ארץ ישראל שלנו", כדי לקבל עוד יחידת מימון בשווי שנתי של 1.83 מיליון שקל.

לפי החוק, מפלגות מקבלות יחידות מימון שוטפות על כל חבר כנסת שמיוצג בכנסת, ויחידת מימון נוספת על המפלגה עצמה. כלומר, מפלגה עם חמישה מנדטים מקבלת שש יחידות מימון - חמש על חברי הכנסת ועוד יחידה אחת על המפלגה.

לפי החוק, מפלגות מקבלות יחידות מימון שוטפות על כל חבר כנסת שמיוצג בכנסת, ויחידת מימון נוספת על המפלגה עצמה. כלומר, מפלגה עם חמישה מנדטים מקבלת שש יחידות מימון - חמש על חברי הכנסת ועוד יחידה אחת על המפלגה.

לפי החוק, מפלגות מקבלות יחידות מימון שוטפות על כל חבר כנסת שמיוצג בכנסת, ויחידת מימון נוספת על המפלגה עצמה. כלומר, מפלגה עם חמישה מנדטים מקבלת שש יחידות מימון - חמש על חברי הכנסת ועוד יחידה אחת על המפלגה.

כעת, כשבן גביר רשם עוד מפלגה מלבד עוצמה יהודית, הוא יקבל עוד יחידת מימון שלמה גם על המפלגה שרשומה על שמם של וסרלאוף וקרויזר.

כעת, כשבן גביר רשם עוד מפלגה מלבד עוצמה יהודית, הוא יקבל עוד יחידת מימון שלמה גם על המפלגה שרשומה על שמם של וסרלאוף וקרויזר.

כעת, כשבן גביר רשם עוד מפלגה מלבד עוצמה יהודית, הוא יקבל עוד יחידת מימון שלמה גם על המפלגה שרשומה על שמם של וסרלאוף וקרויזר.