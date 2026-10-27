כך סיפר אחד הבוחרים בקלפי בבית הספר מקיף ט' בעיר, שהגיע להצביע הבוקר (שלישי) ממש עם פתיחת הקלפיות, כמו רבים אחרים שעמדו בתורים. שיעור ההצבעה החלקי יפורסם רק בסביבות השעה 11:00, אבל לפי עדויות חלק מהמצביעים - תורים ארוכים כבר משתרכים בקלפיות.

כך סיפר אחד הבוחרים בקלפי בבית הספר מקיף ט' בעיר, שהגיע להצביע הבוקר (שלישי) ממש עם פתיחת הקלפיות, כמו רבים אחרים שעמדו בתורים. שיעור ההצבעה החלקי יפורסם רק בסביבות השעה 11:00, אבל לפי עדויות חלק מהמצביעים - תורים ארוכים כבר משתרכים בקלפיות.

בשעה 07:00 הם הצביעו בראשון לציון, ומשם - ישר לחו"ל: כך סיפר אחד הבוחרים בקלפי בבית הספר מקיף ט' בעיר, שהגיע להצביע הבוקר (שלישי) ממש עם פתיחת הקלפיות, כמו רבים אחרים שעמדו בתורים. שיעור ההצבעה החלקי יפורסם רק בסביבות השעה 11:00, אבל לפי עדויות חלק מהמצביעים - תורים ארוכים כבר משתרכים בקלפיות.

"סיפתח. אני מצביע נכון", אמר בחיוך הבוחר בראשון לציון שסיפר כי תכנן לטוס לפני כמה ימים לחו"ל - והחליט לדחות את הטיסה. "מפה אני נוסע לנתב"ג. הזמנו לשעה 10:00", הסביר.

"סיפתח. אני מצביע נכון", אמר בחיוך הבוחר בראשון לציון שסיפר כי תכנן לטוס לפני כמה ימים לחו"ל - והחליט לדחות את הטיסה. "מפה אני נוסע לנתב"ג. הזמנו לשעה 10:00", הסביר.

"סיפתח. אני מצביע נכון", אמר בחיוך הבוחר בראשון לציון שסיפר כי תכנן לטוס לפני כמה ימים לחו"ל - והחליט לדחות את הטיסה. "מפה אני נוסע לנתב"ג. הזמנו לשעה 10:00", הסביר.