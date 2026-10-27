בשעה 07:00 הם הצביעו בראשון לציון, ומשם - ישר לחו"ל: כך סיפר אחד הבוחרים בקלפי בבית הספר מקיף ט' בעיר, שהגיע להצביע הבוקר (שלישי) ממש עם פתיחת הקלפיות, כמו רבים אחרים שעמדו בתורים. שיעור ההצבעה החלקי יפורסם רק בסביבות השעה 11:00, אבל לפי עדויות חלק מהמצביעים - תורים ארוכים כבר משתרכים בקלפיות.
יום הבחירות לכנסת ה־26 נפתח הבוקר כסדרו, כשעד כה דווח על פתיחתן של יותר מ-95% מהקלפיות, והיתר צפויות להיפתח תוך זמן קצר, כך לפי ועדת הבחירות.
"סיפתח. אני מצביע נכון", אמר בחיוך הבוחר בראשון לציון שסיפר כי תכנן לטוס לפני כמה ימים לחו"ל - והחליט לדחות את הטיסה. "מפה אני נוסע לנתב"ג. הזמנו לשעה 10:00", הסביר.
גם בבית הספר דקל ברעננה תועד תור ארוך להצבעה. "אני בשוק, לא מאמינה שזה התור. אף פעם לא הייתי בתור כזה בשעה כה מוקדמת", סיפרה פנינה, שהגיעה להצביע במקום. דרור, שהגיע גם הוא להצביע ברעננה, חזה: "יהיה אחוז הצבעה גבוה מאוד. מתי היה כזה תור בבחירות? מה קורה פה היום?".
בגליל התחתון, מאיר הגיע לקלפי במצפה נטופה, יישוב מגוריו של יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר, והביע תקווה "שיהיה שר ממצפה נטופה". בצל האפשרות שוינטר לא יעבור את אחוז החסימה, מאיר אמר: "אם כולם יצאו להצביע - הסיכוי קיים".
במקביל להצבעות בקלפיות ברחבי הארץ, בוועדת הבחירות המרכזית מעריכים כי התוצאה הסופית תתקבל רק אחרי ספירת המעטפות הכפולות, שבהן יצביעו בין 600 ל-650 אלף ישראלים שנבצר מהם להצביע בקלפי שבה הם רשומים.
הסיבות לזינוק הן בעיקר המספר הגדול של משרתי המילואים והמפונים שיצביעו הפעם הרחק מביתם. מדובר בכ-15 מנדטים שייספרו אחרי תוצאות הלילה, והמשמעות היא שייתכן שנראה שינויים נוספים בחלוקת המנדטים בהמשך השבוע - בהתאם לפתקים שבמעטפות. נזכיר כי בוועדת הבחירות מעריכים שיסיימו לספור את כלל הקולות - כולל המעטפות הכפולות - בחמישי בצהריים.