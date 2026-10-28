אחרי יום בחירות דרמטי ושיעור הצבעה שהיה הגבוה ביותר זה רבע מאה, תוצאות האמת הראשונות של הבחירות לכנסת ה-26 ממשיכות לזרום הלילה (בין שלישי לרביעי) - בינתיים לאיטן. המדגמים שפורסמו בשעה 22:00 הצביעו על יתרון לגוש השינוי, אך העדכונים שפורסמו בהמשך הלילה כבר הציגו תמונה שונה לגמרי: לפי המדגמים המעודכנים של כאן 11 וחדשות 13, שני הגושים זוכים ל-51 מנדטים כל אחד, ואילו בעדכון האחרון של חדשות 12 גוש נתניהו עלה ל-52 מנדטים, לעומת 49 לגוש איזנקוט.

נכון לשעה 03:30, נספרו מעט פחות מ-14% מהקלפיות ברחבי הארץ. לפי תוצאות האמת החלקיות, הליכוד מוביל עם 25.34% מהקולות, ואחריו מפלגת ישר! של גדי איזנקוט עם 16.6%. ביחד של נפתלי בנט מקבלת 9%, ישראל ביתנו 7.3%, עוצמה יהודית 6.6%, יהדות התורה 6.5%, ש"ס 5.9%, הדמוקרטים 5.6%, הציונות הדתית 5.2% והרשימה המשותפת 4.4%. יתר הרשימות נמצאות בשלב זה מתחת לאחוז החסימה.

ב תל אביב , שבה נספרו עד כה תשע קלפיות, מפלגת ישר! מובילה עם 30.9% מהקולות, ואחריה הדמוקרטים עם 27.3% וביחד עם 18.5%. הליכוד קיבל 8.9% מהקולות וישראל ביתנו 5.3%. שלוש המפלגות הראשונות יחד קיבלו יותר משלושה רבעים מהקולות בקלפיות שנספרו בעיר עד כה.

ב ירושלים , שבה נספרו עד כה 79 קלפיות, יהדות התורה מובילה עם 20% מהקולות, ואחריה הליכוד עם 15.1%. הרשימה המשותפת קיבלה 11.4%, ש"ס 11.1%, ישר! 8.5%, הציונות הדתית 7.1%, הדמוקרטים 6.4%, עוצמה יהודית 5.9% וביחד 4.4%.

ב חיפה , שבה נספרו בשלב מוקדם יותר שמונה קלפיות, מפלגת ישר! הובילה עם 545 קולות, ואחריה הליכוד עם 402 והדמוקרטים עם 344. יהדות התורה קיבלה 327 קולות, הרשימה המשותפת 322, ביחד של נפתלי בנט 319 וישראל ביתנו 231. שיעור ההצבעה בעיר עמד על 61.6%.

ב ראשון לציון , שבה נספרו עד כה 62 קלפיות, הליכוד מוביל עם 7,518 קולות, ואחריו מפלגת ישר! של גדי איזנקוט עם 6,510 קולות. במקום השלישי נמצאת ביחד של נפתלי בנט עם 3,631 קולות, ואחריה ישראל ביתנו עם 2,673. עוצמה יהודית קיבלה 1,508 קולות, המילואימניקים 1,170, הדמוקרטים 1,076 והציונות הדתית 816 קולות. באחוזים, הליכוד קיבל 28.5%, ישר! 24.7%, ביחד 13.8%, ישראל ביתנו 10.1%, עוצמה יהודית 5.7%, המילואימניקים 4.4%, הדמוקרטים 4.1% והציונות הדתית 3.1%.

ב באר שבע , שבה נספרו עד כה ארבע קלפיות, הליכוד מוביל בפער ניכר עם 40.6% מהקולות. במקום השני נמצאת עוצמה יהודית עם 11.4%, ואחריה ישראל ביתנו עם 10.2% והציונות הדתית עם 8%. מפלגת ישר של גדי איזנקוט קיבלה 7.3% מהקולות, ש"ס 6.2%, ביחד של נפתלי בנט 4.3% והמילואימניקים 3.6%.

ב קריית שמונה , שבה נספרו עד כה שתי קלפיות, נרשם יתרון משמעותי לליכוד, שקיבל 349 קולות. מפלגת ישר! הגיעה למקום השני עם 97 קולות, ואחריה עוצמה יהודית עם 72, ש"ס עם 64, הציונות הדתית עם 35 וביחד עם 29. מדובר בתוצאות ראשוניות משתי קלפיות בלבד, שאינן משקפות עדיין את תמונת ההצבעה הכוללת בעיר.

ב אשקלון , שבה נספרו עד כה 39 קלפיות, הליכוד מוביל בפער ניכר עם 39.5% מהקולות. ישראל ביתנו נמצאת במקום השני עם 14.6%, ואחריה ישר של גדי איזנקוט עם 10.5%, עוצמה יהודית עם 9.7% וביחד של נפתלי בנט עם 7.2%. ש"ס קיבלה 5.5% מהקולות, המילואימניקים 4.3% והציונות הדתית 3.4%.

ב חדרה , שבה נספרו עד כה 29 קלפיות, הליכוד מוביל עם 33.3% מהקולות, ואחריו ישר עם 18.8%. ביחד נמצאת במקום השלישי עם 9.7%, מעט לפני ישראל ביתנו שקיבלה 9.3%. עוצמה יהודית זכתה ב-6.8%, ש"ס ב-5.9%, המילואימניקים ב-4.3%, הדמוקרטים ב-4.1% והציונות הדתית ב-3.4%.

ב ג'סר א-זרקא , שבה נספרה עד כה קלפי אחת בלבד, נרשמה הובלה מוחצת לרשימה המשותפת, שקיבלה 76.3% מהקולות. רע"ם הגיעה למקום השני עם 19.1%, ואילו השותפות לכולם קיבלה 0.76% מהקולות.

ב חברון , מקום מגוריה של אורית סטרוק מהציונות הדתית, הסתיימה ספירת הקולות בקרב בעלי זכות הבחירה הישראלים, ונרשם ניצחון מובהק למפלגתה, שקיבלה 63.9% מהקולות. עוצמה יהודית הגיעה למקום השני עם 22.7%, נעם לישראל קיבלה 5.9% והליכוד 4.6%. מנגד, מפלגותיהם של גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן לא קיבלו אפילו קול אחד בחברון.