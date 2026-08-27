לקראת יום השנה לפטירתו של הרב עובדיה יוסף , שיחול השנה ב-14 באוקטובר, סמוך למועד הבחירות, היועצת המשפטית לממשלה דורשת לדחות את אירועי ההנצחה הממשלתיים, מחשש לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות.

גלריה עם תמונת הרב עובדיה יוסף: קמפיין הבחירות של ש"ס ( צילום: מפלגת ש"ס )

בשנה שעברה הכנסת קבעה חוק מיוחד להנצחת מורשתו של הרב עובדיה יוסף, הקובע כי מוסדות המדינה יקיימו יום הנצחה לזכרו. החוק מורה כי הפעילויות יתקיימו ביום פטירתו או במהלך השבוע שלאחריו. אלא שהשנה, כאמור, היום סמוך לתאריך בחירות, והיועמ״שית גלי בהרב-מיארה טוענת כי קיים חשש כבד שהאירועים יהפכו לזירה פוליטית. זאת, בין היתר, לנוכח העובדה ש ש״ס עושה שימוש בתמונתו ובדמותו של הרב במסגרת קמפיין הבחירות שלה.

בשל כך הנחתה היועמ"שית גורמים בממשלה לדחות את האירועים לאחר הבחירות. בש״ס, מנגד, מתעקשים כי מדובר בחובה חוקית שאין לדחותה. הטענה מקבלת ביטוי גם סביב אחד האירועים המרכזיים שנקבעו בחוק. החוק קובע כי ״המשרד לשירותי דת יערוך ביום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף או במועד סמוך לו כנס עיוני לזכרו, ויידונו בו נושאים מעולמו וברוח חזונו״.

"שלטון היועמ"שית מנסה למחוק כל זיק יהדות". אריה דרעי ( צילום: אוהד צויגנברג )

לפי גורמים המעורים בפרטים, היועמ״שית הבהירה למנכ״ל המשרד לשירותי דת כי מאחר שהחוק עצמו מאפשר לקיים את הכנס ״במועד סמוך״ ליום הפטירה, ניתן לדחותו בשבוע או בשבועיים וכך להימנע מהסמיכות לבחירות, אלא שבפועל, הכנס לא נדחה אלא הוקדם בשבוע - ואף נפרס על פני שלושה ימים.

הדבר מעורר ביקורת מצד גורמים המעורים בפרשה, שתוהים כיצד ניתן לטעון שדחיית האירוע מנוגדת לחוק, בעוד הקדמתו בשבוע עומדת לכאורה בדרישותיו. בש״ס, שם כאמור משתמשים בתמונתו של הרב במסגרת קמפיין הבחירות של המפלגה, דוחים בתוקף את עמדת היועמ״שית וטוענים כי מדובר בהתערבות פסולה באירוע הקבוע בחוק.

בתגובה מטעם המפלגה נמסר: ״הדרישה החצופה והמקוממת של היועמ"שית המודחת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון למרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, בטענה שמדובר ב׳תעמולת בחירות׳, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו. זוהי גם רמיסה בוטה של החוק, שאושר פה אחד במליאת הכנסת ומחייב את קיום העצרת. לא ניתן ליועמ"שית המשרתת את השמאל לפגוע בזכרו של מרן ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה״.