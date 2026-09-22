יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר הערב (שלישי) כי מפלגתו תדרוש בממשלה הבאה לתת לו את משרד הביטחון, ולמספר 2 ברשימתו ח"כ טלי גוטליב את משרד המשפטים. "בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון", אמר השר בן גביר במסיבת עיתונאים בירושלים שבה הציג את תוכניות מפלגתו בשני המשרדים הבכירים.

הצהרת השר בן גביר ( צילום: עוצמה יהודית )





בן גביר אמר עוד: "הסיבה שאני מציע את המועמדות שלי היא כי הגיע הזמן לשנות תפיסה, למנות מישהו מבחוץ שלא הגיע מהחממה של הרמטכ"ל, שלא היה שבוי בקונספציות הארוכות של פעם. יש לי הערכה עצומה ללוחמים וגם למפקדים, יש לי איתם שעות של שיחות בקבינט הרחב, אבל הגיע הזמן לשנות את התפיסה, להביא את רוח הניצחון של דרגי הביניים לכל צה"ל, עם מוסר מאוד ברור ותכלית אחת - הכרעה בכל גזרה".

השר הוסיף: "בקבינט ראיתי שני רמטכ"לים, גנץ ואיזנקוט. הם התנגדו לכניסה לרפיח, לציר פילדלפי, להמשך התמרון בעזה ולכניסה ללבנון. כל ההישגים הגיעו רק אחרי שהם עזבו ואנחנו נכנסנו. עשיתי קדנציה במשרד לביטחון לאומי והראיתי שאפשר לשנות". יחד עם זאת, בן גביר ציין כי הכול תלוי במספר המנדטים שתקבל מפלגתו, ושאם לא יהיו לו מספיק מנדטים - הוא לא ידרוש הכול. לדברי בן גביר, המועמד של עוצמה יהודית למחליפו במשרד לביטחון לאומי הוא ח"כ יצחק וסרלאוף. "שימשיך את מה שעשיתי".

השר בן גביר וח"כ גוטליב ( צילום:שרון רביבו )

ח"כ גוטליב אמרה: "אני אסירת תודה על האמון של עוצמה יהודית בי כמועמדת לשרת המשפטים. אנשי הימין מבינים כי אם הם רוצים אותי כשרת משפטים הם צריכים לבחור עוצמה יהודית, אחרת תקבלו את מה שהכרתם - הייאוש, תפירת תיקים זדונית נגד ראש ממשלה מכהן. לא האמנו. כמי שפרשנה את המשפט אני נחרדת מהפשעים שנגלים כנגד בכירי צמרת מערכת המשפט. אי אפשר למכור לנו אשליות כשאנו מצויים בחוק. לא מגישים כתב אישום בלי לבדוק ראיות, לא מוחקים עדים מכתב אישום, לא רודפים רדיפה זדונית פוליטית".

"העלאת שכר החיילים"

בעיקרי תוכנית הביטחון של השר בן גביר צוינו הפרטים הבאים: "עידוד הגירה מרצון מעזה ומיו"ש; ניפוץ קונספציית ההכלה, פירוז רשות הטרור הפלסטינית מנשקה ומעצר בכירי תומכי הטרור; שינוי נוהלי פתיחה באש ומתן גיבוי לחיילים; העלאת שכר החיילים וקרקע חינם ללוחמים; שינוי הקוד האתי הפרוגרסיבי של אסא כשר; פתיחת היחידות המובחרות בתוכן 8200 לכלל האוכלוסייה".