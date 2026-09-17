ברשתות החברתיות פורסם סרטון של יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי מהליכוד, בעודו פונה לאנשי לשכתו ומתלונן בפניהם על כך שאינם משיבים לשיחותיו מאז הפריימריז במפלגה, שבו הגיע למקום ה-38 ברשימה שאינו ריאלי לכנסת הבאה. "שלום לכולם, שנה טובה. השעה 20:21, ועד עכשיו אני לא יודע מי איתי מחר", אמר בסרטון. "אני שמח שלכולכם יש תוכניות, ואני שמח שאף אחד מכם לא מוצא לנכון לענות לי אחרי כל כך הרבה זמן מה קורה איתכם ומה איתי".
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מילביצקי המשיך בפנייתו לעובדים: "מאז הפריימריז, למעט אור יצחק (הדוברת - מ"א) שעובדת כל יום והייתי איתה בקשר רציף סביב סגירת ההתחשבנות, לא הכבדתי על אף אחד מכם בשלושת-ארבעת השבועות האחרונים. כעת אתם אפילו לא עונים לי. אם לא בא לכם לעבוד ואתם לא מרגישים מחויבות - מצוין, בואו נסיים. ב-30 בספטמבר כולכם הולכים הביתה. אם אצטרך, אביא מישהו שיהיה צמוד אליי לחודש-חודש וחצי שנשארו לי".
"אני לא יושב לכם על הראש ונותן לכם חופש פעולה, ואתם מזלזלים בי בחוסר כבוד שלא מגיע לי", המשיך. "אני דורש לדעת תוך חצי שעה מי איתי מחר. כשאני מציין שאני צריך נהג וצלם – זה מה שאני צריך. אם ארבעה אנשים לא מסוגלים לספק לי את זה, תגידו לי ואני אדע כיצד לפעול".
אור יצחק, הדוברת של חבר הכנסת, הגיבה לפרסום הסרטון: "היה לי חשוב להגיב בעצמי. הסרטון המדובר הוא אחד מסרטונים רבים ותכתובת ענפה שמתנהלת כבר מעל ארבע שנים בקבוצה פרטית של צוות הלשכה. עצוב שיש מי שחשב שנכון להוציא סרטון מהסוג הזה".
לדבריה, "הפצת הסרטון לציבור אינה משנה דבר מהעובדות ובוודאי שאינה יכולה למחוק עשייה של קדנציה שלמה. דווקא מתוך הטענות ניתן לראות עד כמה חנוך בוס מתחשב ועובד בשיתוף פעולה מלא עם הצוות שלו. בנימה אישית, יום הכיפורים בפתח - מי שהדליף/ה את הסרטון צריך/ה להתבייש בעצמו/ה. גמר חתימה טובה".