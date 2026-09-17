מהליכוד, בעודו פונה לאנשי לשכתו ומתלונן בפניהם על כך שאינם משיבים לשיחותיו מאז הפריימריז במפלגה, שבו הגיע למקום ה-38 ברשימה שאינו ריאלי לכנסת הבאה. "שלום לכולם, שנה טובה. השעה 20:21, ועד עכשיו אני לא יודע מי איתי מחר", אמר בסרטון. "אני שמח שלכולכם יש תוכניות, ואני שמח שאף אחד מכם לא מוצא לנכון לענות לי אחרי כל כך הרבה זמן מה קורה איתכם ומה איתי".

מהליכוד, בעודו פונה לאנשי לשכתו ומתלונן בפניהם על כך שאינם משיבים לשיחותיו מאז הפריימריז במפלגה, שבו הגיע למקום ה-38 ברשימה שאינו ריאלי לכנסת הבאה. "שלום לכולם, שנה טובה. השעה 20:21, ועד עכשיו אני לא יודע מי איתי מחר", אמר בסרטון. "אני שמח שלכולכם יש תוכניות, ואני שמח שאף אחד מכם לא מוצא לנכון לענות לי אחרי כל כך הרבה זמן מה קורה איתכם ומה איתי".

מילביצקי המשיך בפנייתו לעובדים: "מאז הפריימריז, למעט אור יצחק (הדוברת - מ"א) שעובדת כל יום והייתי איתה בקשר רציף סביב סגירת ההתחשבנות, לא הכבדתי על אף אחד מכם בשלושת-ארבעת השבועות האחרונים. כעת אתם אפילו לא עונים לי. אם לא בא לכם לעבוד ואתם לא מרגישים מחויבות - מצוין, בואו נסיים. ב-30 בספטמבר כולכם הולכים הביתה. אם אצטרך, אביא מישהו שיהיה צמוד אליי לחודש-חודש וחצי שנשארו לי".

מילביצקי המשיך בפנייתו לעובדים: "מאז הפריימריז, למעט אור יצחק (הדוברת - מ"א) שעובדת כל יום והייתי איתה בקשר רציף סביב סגירת ההתחשבנות, לא הכבדתי על אף אחד מכם בשלושת-ארבעת השבועות האחרונים. כעת אתם אפילו לא עונים לי. אם לא בא לכם לעבוד ואתם לא מרגישים מחויבות - מצוין, בואו נסיים. ב-30 בספטמבר כולכם הולכים הביתה. אם אצטרך, אביא מישהו שיהיה צמוד אליי לחודש-חודש וחצי שנשארו לי".

מילביצקי המשיך בפנייתו לעובדים: "מאז הפריימריז, למעט אור יצחק (הדוברת - מ"א) שעובדת כל יום והייתי איתה בקשר רציף סביב סגירת ההתחשבנות, לא הכבדתי על אף אחד מכם בשלושת-ארבעת השבועות האחרונים. כעת אתם אפילו לא עונים לי. אם לא בא לכם לעבוד ואתם לא מרגישים מחויבות - מצוין, בואו נסיים. ב-30 בספטמבר כולכם הולכים הביתה. אם אצטרך, אביא מישהו שיהיה צמוד אליי לחודש-חודש וחצי שנשארו לי".