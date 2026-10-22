מערכת בחירות 2026 אמנם מתנהלת ברובה בווליום נמוך בהשוואה למערכות הבחירות בשנים האחרונות אבל דווקא בקצוות, בערי הפריפריה וביישובים בעלי ריכוז גבוה של "הקול המזרחי" מתקיימים קרבות סוערים על ליבו של הקהל, שעד כה נטה להצביע מסורתית, ואולי אפילו כמעט אוטומטית, לליכוד.

נקודת המוצא במערכת הבחירות הנוכחית היא שקהל ליכודי גדול מתנדנד הפעם, אחרי טבח 7 באוקטובר וגם ניסיונות הממשלה לפטור חרדים מגיוס לצה"ל, ולא ברור אם אותו קהל יגיע להצביע בהמוניו הפעם לראש הממשלה בנימין נתניהו.

גלריה בחירות בווליום נמוך, יחסית. נתניהו ואיזנקוט - והפלונטר של הליכוד ( צילום: AP Photo/Oded Balilty )

הקמפיין של ישר! בפריפריה, השבוע

גם נתניהו וגם היריב המרכזי שלו בבחירות - יו"ר ישר! גדי איזנקוט - מסמנים ערים ספציפיות שבהן הם מתכוונים להעלות את אחוז ההצבעה. אצל איזנקוט מכנים אותן "40 ערי הזהב", שבהן אילת, דימונה, באר שבע, נתניה, חדרה, עפולה וחולון.

כך למשל, אילת, שהיא עיר מגוריו של איזנקוט בילדותו - קיבלה "טיפול מיוחד" בקמפיין והוקצה לה תקציב מהגבוהים ביותר שהוקצו לקמפיין בערים. גם ביישובים אחרים ובעיירות פיתוח, שעליהם בדרך כלל המחנה הליברלי "מוותר מראש" לליכוד - מתנהל קרב של איזנקוט, המועמד המזרחי היחיד לראשות הממשלה.

השבוע לקחו בישר! את האירוע צעד נוסף קדימה, וערי פריפריה רבות נשטפו בשלטים יוצאי דופן: "ראש ממשלה דיאלנא", כלומר, ראש ממשלה "משלנו" במרוקאית.

המתנדנדים יישארו בבית?

מסקרים שערך המטה שלו עולה כי גם אם הוא לא מגייס תמיכה בקרב קהל ליכודי או ביביסטי, הוא גם לא מעורר אצלם רגשות שליליים, ואולי אפילו להיפך. לפי הסקרים האחרונים שערכו במפלגה, לטענת גורמים בישר!, נראה שאיזנקוט נחשב מועמד אהוב בימין ולפיכך מטרתו העיקרית היא לשכנע את הציבור המזרחי שהוא לא מהווה בעיה.

כך שגם אם אותו קהל לא ייצא להצביע לו, הוא עשוי להישאר בבית ולא ירגיש בהילות לצאת להצביע ולתמוך בנתניהו. השבוע ישלים איזנקוט את ביקורו ב-40 הערים שסומנו במטרה להגיע גם אל ה"מתנדנדים", אלה שמתלבטים ובעלי פוטנציאל לשנות את דפוס ההצבעה שלהם, אפילו בין הגושים.

נתניהו בלוד, איזנקוט באילת ( צילום: מוטי קמחי, יונתן גאון )

עבודה ממוקדת נעשית גם בקרב על קול הציונות הדתית. כך למשל ערך איזנקוט כנס גדול בגבעת שמואל לחובשי כיפות. לעומת זאת, בערים ליברליות בעלי אחוז הצבעה גבוה לגוש השינוי - כמעט לא הושקעו תקציבים. אצל איזנקוט מעריכים שאם יהיה אחוז הצבעה נמוך בפריפריה ונתוני הצבעה גבוהים בערים הליברליות - הבחירות יוכרעו בסיבוב הראשון, למרות שמדובר במשימה קשה.

הפריסה ליום הבחירות עצמו - בשלישי הקרוב - נעשתה בהתאם. רוב הפעילים והמשגיחים בקלפיות יישלחו לערי פריפריה המזוהות עם הליכוד. כמעט ולא הושקע כוח אדם בתל אביב, מכיוון שהנחת העבודה היא שהנתונים שם טובים ממילא.

לא יורדים נמוך מדי

גם בליכוד הקרב הרגיל על הפריפריה נמשך, כמו בכל מערכת בחירות, אלא שבהשוואה לעבר - מול איזנקוט הם מנהלים קמפיין בעוצמות נמוכות יותר בכל הנוגע להגחכת היריב. זכר ללעג הקבוע לבני גנץ שזכה לכינויים כמו "מגמגם" ו"לא אפוי" על ידי מועמדים מהליכוד. הקמפיין של הליכוד מול איזנקוט מתמקד בעיקר בטענה אחת - והיא שהוא "יקים ממשלה עם המפלגות הערביות". או כמו שנכתב במרבית שלטי הבחירות "ימין או פלסטין".

"ציבור ימני רחב לא יצביע אומנם לאיזנקוט, אבל כן רואה בו איש טוב וראוי: המרוקאי שנולד וגדל בפריפריה, אב שכול מהמלחמה. לרדת איתו לפסים אישיים זה משחק עדין, שעשוי להבריח ימין מתון. לכן הגבולות בקמפיין הם ברורים הפעם", אומר בשיחה עם ynet בכיר בליכוד.

היום הוא ביקר בכותל. איזנקוט

המשאית של קמפיין איזנקוט מחוץ לאולפני הפטריוטים





במהלך הקמפיין כן ניסו בליכוד ללעוג על רמת האנגלית של איזנקוט, במספר סרטונים שפרסם בין היתר היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך, ומועמד הליכוד לכנסת יעקב ברדוגו, עד לא מזמן פרשן ומגיש בערוץ 14, לעג לאיזנקוט ש"אינו קורא ספר".

האירוע שבמסגרתו ינון מגל, מגיש תוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים", כינה את יו"ר ישר! "קוף", וטען שהוא מועמד מרוקאי שמנוהל על ידי אשכנזים, סיפקה לאיזנקוט עוד נקודה טובה בקמפיין העדתי שמתנהל עם או בלי כוונה.

בליכוד, לעומת זאת, מועמדים מזרחיים שמזוהים עם הטענה להסתרה על רקע עדתי לא מתכנסים לקדמת הבמה כרגע כי הדבר נוגד את מטרות קמפיין הליכוד ועשוי להבריח מצביעים.