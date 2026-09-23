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ועדת השרים לענייני שב"כ בראשות שר המשפטים יריב לוין החליטה לפני שבוע להסמיך את שב"כ לקבוע בעצמו את המענה האבטחתי הנדרש לראשי מפלגות שאין עליהם אבטחה עד השבעת הכנסת ה-26. לוין היה היחיד שהגיע לדיון, וקבע כי זיני יצטרך לקבוע את חבילת האבטחה לאיזנקוט, גולן וגם ליו"ר עמך ישראל עופר וינטר. עד כה, ככל הידוע, לא התקבלה החלטה בנושא.
במפלגת הדמוקרטים מסרו כי רמת הסיכון של יאיר גולן מוגדרת במשטרה 4 מתוך 6, בדומה ליו"ר ישר! גדי איזנקוט. המכתב שהועבר לזיני מפרט, לפי המפלגה, איומים מפורשים ומתועדים על חייו של גולן ושל בני משפחתו, הכוללים קריאות לרצח, תלייה, שימוש בנשק חם ועוד.
בדמוקרטים אמרו כי "התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יו"ר מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להוביל לפגיעה בחייו של יו"ר המפלגה, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין".