"בערב שבעה באוקטובר אנחנו זוכרים ביגון ובכאב את גיבורינו שנפלו במלחמת התקומה ואת אחינו ואחיותינו שנפלו בטבח הנורא בעוטף עזה. נשים, גברים, ילדים, תינוקות שנרצחו ונשרפו על ידי מפלצות החמאס. בשלוש השנים האחרונות חיסלנו 4,000 מתוך 6,000 המפלצות הללו. לאף אחד מהם אין חסינות. נגיע לכולם ושלטון החמאס בעזה ימוגר". כך אמר בצהריים (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת ממשלה שבה צוינו 3 שנים לטבח.
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נתניהו, שהאסון התרחש תחת אחריותו כראש ממשלה, מסרב מאז אותו יום להכיר בכך. שר הביטחון באותם ימים יואב גלנט כבר לא מכהן בתפקיד, וכך גם כל בכירי מערכת הביטחון.
ראש הממשלה בחר להזכיר מה נעשה תחתיו אחרי אותו יום: "הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם. שנית, בשלוש השנים הללו חבל התקומה קם לתחייה. 90 אחוזים מהתושבים חזרו לבתיהם ואליהם הצטרפו רבים אחרים. יש תנופת בנייה ושיקום אדירה בעוטף עזה - בערים, בקיבוצים, במושבים. זוגות צעירים באים לשם להתחיל חיים חדשים. וזהו ניצחון הרוח על הרוע, ניצחון ישראל על אויביה. אותו הדבר בדיוק קורה גם בצפון".
נתניהו ניצל את ההזדמנות להזהיר את חמאס מפני אפשרות שיחליט להוציא לפועל פיגוע או "לאתגר" את כוחות צה"ל: "דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו: תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה. אל תתעסקו איתנו".
"מלחמת התקומה", המושג שבו בוחר נתניהו להשתמש, נקבע על ידי הממשלה אך לא זוכה לתמיכת כלל המשפחות השכולות ונושא מורכבות פוליטית וחברתית.