ראש הממשלה בחר להזכיר מה נעשה תחתיו אחרי אותו יום: "הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם. שנית, בשלוש השנים הללו חבל התקומה קם לתחייה. 90 אחוזים מהתושבים חזרו לבתיהם ואליהם הצטרפו רבים אחרים. יש תנופת בנייה ושיקום אדירה בעוטף עזה - בערים, בקיבוצים, במושבים. זוגות צעירים באים לשם להתחיל חיים חדשים. וזהו ניצחון הרוח על הרוע, ניצחון ישראל על אויביה. אותו הדבר בדיוק קורה גם בצפון".

ראש הממשלה בחר להזכיר מה נעשה תחתיו אחרי אותו יום: "הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם. שנית, בשלוש השנים הללו חבל התקומה קם לתחייה. 90 אחוזים מהתושבים חזרו לבתיהם ואליהם הצטרפו רבים אחרים. יש תנופת בנייה ושיקום אדירה בעוטף עזה - בערים, בקיבוצים, במושבים. זוגות צעירים באים לשם להתחיל חיים חדשים. וזהו ניצחון הרוח על הרוע, ניצחון ישראל על אויביה. אותו הדבר בדיוק קורה גם בצפון".

ראש הממשלה בחר להזכיר מה נעשה תחתיו אחרי אותו יום: "הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם. שנית, בשלוש השנים הללו חבל התקומה קם לתחייה. 90 אחוזים מהתושבים חזרו לבתיהם ואליהם הצטרפו רבים אחרים. יש תנופת בנייה ושיקום אדירה בעוטף עזה - בערים, בקיבוצים, במושבים. זוגות צעירים באים לשם להתחיל חיים חדשים. וזהו ניצחון הרוח על הרוע, ניצחון ישראל על אויביה. אותו הדבר בדיוק קורה גם בצפון".