אלא שהפעם השאלה אינה רק מדוע הוצבה הגדר, אלא גם מדוע באותו מרחב פוליטי מתקיימת לכאורה מציאות שונה באירועים אחרים. במקביל לחוג הבית של "ישר!", התקיים בדליית אל-כרמל כנס פוליטי נוסף של המפלגה הדרוזית "ברית אחים", בראשות אל"מ במיל' וג'די סרחאן, ובו לא הייתה כל הפרדה בין נשים לגברים, והמשתתפים ישבו יחד באותו מרחב.

אלא שהפעם השאלה אינה רק מדוע הוצבה הגדר, אלא גם מדוע באותו מרחב פוליטי מתקיימת לכאורה מציאות שונה באירועים אחרים. במקביל לחוג הבית של "ישר!", התקיים בדליית אל-כרמל כנס פוליטי נוסף של המפלגה הדרוזית "ברית אחים", בראשות אל"מ במיל' וג'די סרחאן, ובו לא הייתה כל הפרדה בין נשים לגברים, והמשתתפים ישבו יחד באותו מרחב.

אלא שהפעם השאלה אינה רק מדוע הוצבה הגדר, אלא גם מדוע באותו מרחב פוליטי מתקיימת לכאורה מציאות שונה באירועים אחרים. במקביל לחוג הבית של "ישר!", התקיים בדליית אל-כרמל כנס פוליטי נוסף של המפלגה הדרוזית "ברית אחים", בראשות אל"מ במיל' וג'די סרחאן, ובו לא הייתה כל הפרדה בין נשים לגברים, והמשתתפים ישבו יחד באותו מרחב.

ההשוואה מחדדת את סימן השאלה דווקא סביב האירוע של "ישר!": אם ניתן לקיים חוג בית בחברה הדרוזית, באותו יישוב ובאותו זמן, בלי להפריד בין נשים לגברים - מדוע בחוג הבית של מפלגה שמדגישה את ערך השוויון נבחר דווקא סידור ישיבה בהפרדה מגדרית?

ההשוואה מחדדת את סימן השאלה דווקא סביב האירוע של "ישר!": אם ניתן לקיים חוג בית בחברה הדרוזית, באותו יישוב ובאותו זמן, בלי להפריד בין נשים לגברים - מדוע בחוג הבית של מפלגה שמדגישה את ערך השוויון נבחר דווקא סידור ישיבה בהפרדה מגדרית?

ההשוואה מחדדת את סימן השאלה דווקא סביב האירוע של "ישר!": אם ניתן לקיים חוג בית בחברה הדרוזית, באותו יישוב ובאותו זמן, בלי להפריד בין נשים לגברים - מדוע בחוג הבית של מפלגה שמדגישה את ערך השוויון נבחר דווקא סידור ישיבה בהפרדה מגדרית?