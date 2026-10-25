כבר 40 שנה שעופר וינטר, במאי ויוצר אנימציה מכפר אדומים נושא את שמו הפרטי ושם משפחתו. כן, זה אותו שם בדיוק כמו תא"ל במיל' עופר וינטר, יו"ר מפלגת עמך ישראל. וכשהתרבו הקולות במחנה נתניהו שקוראים לפרישתו של האחרון, יוצר האנימציה החליט להשתעשע ברעיון ששמו הפך לתפוח האדמה הלוהט של הבחירות - ולא הבין עד כמה רחוק זה יגיע.

"אחרי לבטים רבים, החלטתי שלא לרוץ בבחירות", הודיע וינטר היוצר. "אמשיך לשרת את עם ישראל מהמקום שלי".

גלריה בתמונה: פעמיים עופר וינטר, ופוסט הפרישה

מה שהתחיל כפוסט קומי, הגיע עד לכך שפייסבוק הודיעה לווינטר: "החשבון שלך הושבת ב-24 באוקטובר 2026. אם לדעתך החשבון הושבת בטעות, באפשרותך לשלוח מידע נוסף דרך מרכז העזרה עד 30 יום לאחר שהחשבון הושבת".

יוצר האנימציה פרסם גם הודעה בחשבון הטיקטוק שלו, שגרמה להשבתת החשבון ברשת הסינית גם כן.

ההודעה שקיבל וינטר בפייסבוק

בחשבון הוואטסאפ שלו פרסם וינטר הודעה שלפיה "הרבה אנשים מתבלבלים בין עופר וינטר המקורי, אני, לבין עופר וינטר השני. עד כדי כך שאתמול בעקבות בדיחה די מוצלחת שלי בפייסבוק, החשבון שלי נחסם כאילו אני פייק. ואני לא פייק. אני בן אדם אמיתי".

וינטר הציג את שמו בתעודת הזהות שלו, והוסיף: "אז נכון, זה מבלבל כי שנינו זכרי אלפא עם קול עמוק וסמכותי ורקורד צבאי מפואר. אני הייתי סמל במודיעין שדה, וגם הוא עשה איזה משהו בצבא, אבל אנחנו לא אותו בן אדם. אני במאי ויוצר אנימציה, והוא חייל משוחרר. אנחנו לא אותו בן אדם".

וינטר ביקש "להפסיק לשלוח לי הודעות יח"צ או הודעות לעיתונות, כי אני לא הוא", והוסיף: "רק תפתחו לי את הפייסבוק כדי שאני אוכל לקרוא דברים ארוכים. תודה רבה".