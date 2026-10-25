ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם תמונת הדמיה של פצצת אטום שמוטלת על תל אביב, וציטט את איש ההייטק ומחבר הספר "מלכודת אוסלו" יובל בלומברג: "‏מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי".

לדבריו, "הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן".

הפוסט של נתניהו ( צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של בנימין נתניהו )

בפוסט, שחזר על הטענה כי לישראל נותרו שנתיים עם ממשל טראמפ כדי לטפל באיום מאיראן, נכתב גם כי "‏קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. ‏הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. ‏אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה?".

יו"ר הדמוקרטים, האלוף במיל' יאיר גולן, אמר בתגובה: "ראש ממשלת ישראל פרסם תמונה של פצצת אטום על תל אביב. ‏אני מבקש להרחיק אותו מהרשתות החברתיות. האיש וסביבתו איבדו את זה. הלחץ גובר. ‏ביום שלישי נחליף את זורעי הפאניקה ונחזיר לישראל את הביטחון והשפיות".