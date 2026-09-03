מפלגת עלה ירוק מצטרפת לישראל תחילה בראשות שרן השכל: באירוע ההשקה של ישראל תחילה שהתקיים הערב (חמישי) בתל אביב, הודיעו יו״ר המפלגה השכל ויו"ר עלה ירוק ניר יופטרו על איחוד וריצה משותפת בבחירות הקרובות. לפי כל הסקרים, מפלגתה של השכל לא מתקרבת אפילו לעבור את אחוז החסימה.
המהלך, לטענתם, נועד לייצר כוח פוליטי חדש ולחבר בין תפיסת הביטחון והכלכלה של ישראל תחילה לבין המאבק ארוך השנים של עלה ירוק למען חירות הפרט, לגליזציה וזכויות מטופלי הקנאביס הרפואי. במרכז החיבור, אמרו השניים, עומד גם הצורך במתן מענה למאות אלפי נפגעי פוסט-טראומה בעקבות שלוש שנות המלחמה, בהם לוחמים ואזרחים המתמודדים עם פגיעות בגוף ובנפש.
במסגרת הריצה המשותפת תפעל הרשימה לקידום לגליזציה של קנאביס, רפורמה עמוקה בתחום הקנאביס הרפואי, הסרת חסמים ובירוקרטיה למטופלים וקידום מחקר וטיפולים חדשניים בתחום הפוסט־טראומה ובריאות הנפש.
״זה חיבור טבעי וסגירת מעגל עבורי״, אמרה השכל. ״במשך שנים נאבקתי בכנסת למען לגליזציה, חירות הפרט והפסקת הרדיפה המיותרת של אזרחים. עלה ירוק הובילה את המאבק הזה עוד הרבה לפני שהמערכת הפוליטית הייתה מוכנה להקשיב״.
ניר יופטרו, יו״ר עלה ירוק הוסיף: ״במשך שנים נלחמנו עבור מטופלים שהמערכת הפקירה ועבור אזרחים שהמדינה הפכה לעבריינים בגלל מדיניות מיושנת. שילמתי מחיר אישי כבד על המאבק הזה, אבל מעולם לא הפסקתי להאמין שאפשר לשנות״.