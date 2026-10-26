לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שייפתחו מחר (ג') בבוקר, ועדת הבחירות המרכזית ומשרד התחבורה הודיעו על פתיחת מערכי התחבורה הציבורית המרכזיים לנסיעה חופשית וללא תשלום. הסדר הנסיעות הייחודי נועד להקל על בעלי זכות הבחירה להגיע אל הקלפיות שבהן הם רשומים, והוא ייכנס לתוקפו כבר הערב (שני), החל מהשעה 20:00. ההטבה תימשך ברציפות לאורך כל יום הבחירות, עד לתום פעילות התחבורה הציבורית הרשמית בלילה שבין שלישי לרביעי.

במסגרת המתווה שגובש, הנסיעה בקווי האוטובוס הבין-עירוניים תהיה חינמית, בתנאי שהקו המבוקש מוגדר באורך של מעל 15 קילומטרים. הנוסעים בקווים אלו יוכלו לעלות לאוטובוסים באופן חופשי לחלוטין מבלי שיידרשו להציג תעודה מזהה, לבצע תיקוף באמצעות כרטיס רב-קו או להשתמש ביישומוני התשלום השונים. במשרד התחבורה מדגישים כי קווים עירוניים ואזוריים קצרים יישארו בתשלום רגיל, וממליצים לציבור לוודא מראש את הכללתו של קו ספציפי בהסדר באמצעות מוקד המידע הטלפוני במספר 8787*. באשר לנוסעים לאילת וממנה, הזכאות מותנית בבדיקה מוקדמת וברישום מחייב מראש מול מרכזי המידע של חברת אגד במספר 2800*.

גלריה הנסיעה ברכבות ביום הבחירות בחינם ( צילום: AFP )

ברכבת ישראל נערכים במקביל לביקושי שיא ומודיעים על פתיחת כלל הקווים ללא תשלום, אך תחת תנאי מימוש נפרדים ומחמירים. חלוקת כרטיסי הנסיעה החינמיים תתבצע אך ורק באמצעות כרטיסי נייר פיזיים, אותם יידרשו הנוסעים להנפיק במכונות הכרטוס האוטומטיות או בקופות השירות הפזורות בתחנות. הנהלת הרכבת קוראת לציבור במפורש שלא לעשות שימוש ביישומוני התחבורה או בכרטיסי הרב-קו במהלך יום זה, כדי למנוע חיובים שגויים.

בנוסף, בשל הצפי לתנועת נוסעים ערה, יתוגבר מערך הרכבות בקו שבין תחנת ירושלים יצחק נבון לתל אביב. בין השעות 12:00 ל-20:00 יופעלו בקו זה שלוש רכבות בשעה לכל כיוון במקום שתיים, כאשר הרכבת השלישית תחל ותסיים את מסלולה בתחנת תל אביב ההגנה. עם זאת, ברכבת מזכירים כי בהנחיית משטרת ישראל חלה הגבלת נפח על מספר הנוסעים בנסיעות לירושלים וממנה, ועל כן חלה חובה על כל נוסע להנפיק שובר נסיעה ייעודי לרכבת המבוקשת בטרם ההגעה לרציפים.

בתוך כך, גם הרשויות המקומיות נערכות ליום הבחירות, ועיריית תל אביב-יפו הודיעה על שורת הקלות משמעותיות לנהגים ולרוכבים בעיר. במהלך יום הבחירות תותר החניה ללא תשלום במדרכות המסומנות בכחול-לבן בכל רחבי העיר, ובנוסף יוענק פטור מתשלום עבור השעה הראשונה בכל חניוני "אחוזת החוף" העירוניים.

תל אביב תאפשר חניה בחינם בכחול לבן ביום הבחירות ( צילום: שאול גולן )