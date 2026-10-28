ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הלילה (בין שלישי לרביעי) בבנייני האומה, אחרי השינויים הדרמטיים במדגמים, שחלקם מעניקים לגוש בראשותו יתרון על גוש השינוי, אך לא 61 מנדטים. עוד לפני שפתח בנאום, הצטרף לשירת המנון הליכוד שהתנגן ברקע. את נאומו פתח דווקא בנושא הביטחוני - והתחייב להמשיך לפעול נגד איראן. לאחר מכן, עבר לדבר על התוצאות המסתמנות: "הליכוד, התברר, היא המפלגה הגדולה ביותר בישראל", אמר בצל פרסום המדגמים ועדכונם - ועקץ את ערוצי הטלוויזיה שלא ניבאו זאת בסקרים.

עם זאת, צינן את ההתלהבות: "אנחנו עדיין מחכים לתוצאות האמת, שנקבל אותם ביום-יומיים הקרובים". לדבריו, "לגוש הימין יש רוב מוחלט ומכריע בקרב הציבור היהודי וכל אלה שתומכים במדינה היהודית. עלינו להקים ממשלה ימנית-לאומית חזקה".

נאום נתניהו: "ממשלה עם הערבים? זו בושה" ( צילום: גיל יוחנן )





גלריה "הרוב הציוני חייב להתעשת ולהתלכד". נתניהו, הלילה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בנאומו, התחיל נתניהו בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ממשלה בשותפות עם המפלגות הערביות בראשות גדי איזנקוט - וקבע: אסור להקים ממשלה עם מפלגות הערביות. "זו בושה", אמר. הוא עקץ את חלק מראשי גוש השינוי: "לאן הגענו? מדברים על זה, מנרמלים את זה. אתם מדברים על ברית המשרתים כשאתם עושים יד אחת עם אלה שתוקפים את חיילי צה"ל. אלה מפלגות אנטי-ציוניות. אסור שהדבר הזה יקרה".

"הרוב הציוני חייב להתעשת ולהתלכד. רק ככה נבטיח את עתיד ישראל", אמר נתניהו, אך לא ברור אם התכוון לאחדות עם מפלגות ציוניות מגוש השינוי, שכך או כך שללו אפשרויות לשבת עם נתניהו טרם הבחירות. מבלי לנקוב בשמות שותפיו לגוש, הוא הודה להם "לכל שותפיי הנאמנים בקואליציה ששירתו את המאמץ המלחמתי. הם עמדו באתגרים גדולים מבית ומחוץ".

לפי כל המדגמים פרט לזה של 14, לראשונה אחרי שש מערכות בחירות רצופות הליכוד לא הגיע ל-30 מנדטים. אחרי שקיבל 32 מנדטים בבחירות 2022, הליכוד של בנימין נתניהו קיבל לפי מדגמי 11, ו-13 משמעותית פחות מכך - והגוש שבראשותו ירד מ-64 מנדטים לבין 51 ל-52 מנדטים. לפי מדגם חדשות 12 המעודכן, גוש נתניהו מוביל עם 52 מנדטים מול 49 של גוש השינוי. המפלגות הערביות זכו ל-19 מנדטים.

הודה גם לשותפיו הנאמנים ( צילום: AP Photo/David Goldman )

חגיגות במטה הליכוד אחרי עדכון המדגמים, הלילה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

חוגג הובלה, או אי-הפסד. נתניהו ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

המדגמים שפורסמו ב-22:00 קבעו יתרון קל לגוש השינוי , אף שהליכוד נשארת המפלגה הגדולה ביותר, אבל העדכונים הליליים ב-11, 12 ו-13 שינו את המגמה באופן משמעותי, והציגו התחזקות של הליכוד ל-27 מנדטים. כאמור לפי מדגם חדשות 12 המעודכן, גוש נתניהו מוביל על גוש השינוי (ללא המפלגות הערביות) 49-52. בערוץ 14, עוד לפני כן, קבעו שלגוש נתניהו יש 62 מנדטים, ואפשרות להקים ממשלה, אך לאחר מכן עדכנו בחזרה ל-60 מנדטים.

מעט לפני יו"ר הליכוד, נאם יו"ר ישר! גדי איזנקוט ש הוצג כ"ראש הממשלה הבא" , ואמר כי "נתנהו ניצב מול רוב ציוני, ומנהיג ראוי היה מודיע היום על פרישתו".

בניגוד לכל מערכות הבחירות הקודמות, שבהן כאמור זכה הליכוד בלפחות 30 מנדטים, הפעם אלו התקיימו במועדן, אחרי ארבע שנים - ובתום קדנציה שנחשבה לאחת הסוערות והמקוטבות בתולדות ישראל. זה החל במהפכה המשפטית שעליה הכריז יריב לוין וקידם נתניהו, ובעקבותיה התקיימו הפגנות ענק שבועיות, והגיע לשיא בטבח 7 באוקטובר, שאחריו לא קמה עד היום ועדת חקירה.