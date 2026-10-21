אחד מכל תשעה בעלי זכות הצבעה אינו מתגורר בישראל: כ-7.3 מיליון ישראלים יוכלו להצביע ביום שלישי הקרוב כדי לקבוע כיצד תיראה הכנסת ה-26. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המתפרסמים בצהריים (יום ג') עולה כי 810 אלף מבעלי זכות הבחירה הם אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל. ייתכן שחלקם נפטרו ולא נמסרה הודעה על כך לרשות האוכלוסין וההגירה.

גלריה כמה הצביעו בבחירות הראשונות? אם בקלפי עם ילדיה ( צילום: Amir Levi\GettyImages )

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-25 שנערכו בנובמבר 2022, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-5.4%, שהם כ-333 אלף נפש.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי כ-15.1% מבעלי זכות הבחירה החיים בישראל הם צעירים בני 24-18, 27.6% בני 39-25, ו-31% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה עומד על כ-26.3%.

קצת יותר מ-5 מיליון (77%) מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, ובהם כ-684 אלף חרדים. כ-1,159,000 איש (18%) מבעלי זכות הבחירה הם ערבים (מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים). כ-346 אלף איש (5%) הם אחרים המוגדרים כנוצרים לא-ערבים ותושבים ללא סיווג דת – מרביתם עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין.

היישוב עם שיעור בעלי זכות הבחירה הגבוה ביותר, באחוזים ( צילום: Rabih DAHER / AFP )

בלמ"ס הדגישו כי גורם נוסף המשפיע על אחוז בעלי זכות הבחירה בקרב קבוצות האוכלוסייה הוא מבנה הגילים השונה בכל קבוצה. לדוגמה, חלקם של הערבים בקרב הבוחרים (18%) קטן מחלקם באוכלוסייה (22%) מפני שחלקם של הילדים והתושבים שאינם בעלי זכות בחירה (בעיקר מזרח ירושלים והגולן), גדול יותר בקרב הערבים לעומת קבוצות אוכלוסייה אחרות. באופן דומה, גם חלקם של החרדים בקרב הבוחרים (10.5%) קטן מחלקם באוכלוסייה (13.9%) בשל האוכלוסייה הצעירה.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי השיעור הגבוה ביותר של בעלי זכות הבחירה הוא במטולה - 83.8% מתושביו הם בעלי זכות בחירה, ואילו השיעור הנמוך ביותר הוא ביישוב מסעדה שבצפון רמת הגולן - 30.1%.

שיעור בעלי זכות הבחירה במרבית הערים הגדולות שבהן יותר מ-100 אלף תושבים נע בין 70% ל-80%. בשלוש ערים היה שיעור נמוך משמעותית מהשאר: ירושלים (39.2%), בית שמש (47.1%) ובני ברק (50.4%) בשל הרכב הגילים הצעיר בהן.

מנגד, בבת ים 79.5% מהתושבים הם בעלי זכות בחירה, בתל אביב-יפו 77.4%, ברמת גן 77.2%, בראשון לציון 76.7%, בחיפה 76.3%, בחולון 75.6% ובבאר שבע ל-73.9% מהתושבים הם בעלי זכות הצבעה.