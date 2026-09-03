היא נחשבת ל"אוהיו של ישראל" - אבל היא לא העיר היחידה שבה תוצאות הבחירות דומות לאלו שבמדינה כולה: פחות מחודשיים לפני הבחירות, ניתוח של חברת מדלן - המבוסס על תוצאות הבחירות ב-2022 בכל עיר ועיר עם יותר מ-50 אלף תושבים - מראה שרחובות היא שוב העיר שבה הדמיון לתוצאות בישראל כולה הוא הגדול ביותר.

ורחובות לא לבד. לצדה, גם בפתח תקווה, חיפה, חדרה, נתניה, חולון וראש העין הדמיון היה גדול בין התוצאות בהן לבין אלו שבבחירות הכלליות - שאחריהן עלתה ממשלת הימין "מלא-מלא", ששרדה קדנציה שלמה למרות טבח 7 באוקטובר. בצד השני של הטבלה נמצאות בעיקר ערים חרדיות וערביות.

הערים שבצמרת

אבל תחילה - לצמרת. כמו ניתוח השכונות , שהראה שמרכז רחובות היא השכונה הדומה יותר לתוצאות בכלל ישראל, גם העיר שנחשבת למנבאת תוצאות הבחירות נמצאת במקום הראשון. ברחובות, כמו בכל הערים בעשירייה הראשונה מלבד חיפה, אין כמעט אוכלוסייה ערבית ולכן שיעור ההצבעה למפלגות הערביות אפסי, אבל פרט לכך הדמוגרפיה בה מובילה לכך שאחוז ההצבעה למפלגות השונות דומה מאוד לזה שבישראל כולה.

גלריה "בכל אחת מהערים האלה יש 'קצת מהכול'" ( צילום: מוטי קמחי, שאול גולן, גיל נחושתן, אלעד גרשגורן )

הקולות מרחובות ( צילום: מיקי שמידט )





כך, למשל, ברחובות 25.7% הצביעו לליכוד לעומת 23.4% בכל המדינה, 23.1% בחרו ביש עתיד (מול 17.8% בכל הארץ), 13% שמו בקלפי הציונות הדתית (10.6% בישראל) ו-10.5% המחנה הממלכתי (9% בכל הארץ). הפערים באחוזי ההצבעה לש"ס, ישראל ביתנו, העבודה ומרצ עוד יותר קטנים - פחות מאחוז. בסך הכול, ההפרש הממוצע בין אחוז ההצבעה ברחובות לבין ישראל כולה ב-13 המפלגות שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר באותן בחירות הוא נמוך מאוד ומעיד על דמיון רב - 2.05 נקודות אחוז.

רחובות כאמור כונתה שנים "אוהיו הישראלית". מדינת אוהיו שבמערב התיכון הצביעה למנצח בבחירות לנשיאות ארצות הברית ברציפות מ-1964 ועד 2016. היא נחשבה למדינה מתנדנדת בכל אותן שנים, והרצף נשבר רק כשרוב מצביעיה בחרו בדונלד טראמפ ב-2020 - אך לנשיא ה-46 נבחר ג'ו ביידן. כמוה, רחובות נחשבה שנים לעיר שהתוצאות בה מנבאות את זהות המנצח בישראל כולה, אבל רצף הבחירות בסוף העשור הקודם ובתחילת הנוכחי ללא מנצח ברור שם סוף גם לאמירה הזו.

רחובות. הכי דומה לישראל כולה ( צילום: מאיר תורג'מן )

אחרי רחובות ברשימה נמצאת פתח תקווה, שם אחוזי ההצבעה לליכוד היו גבוהים יותר (28.4%) ואלו ליש עתיד נמוכים יותר (19.7%) וקרובים יותר לשיעור הכללי. בחיפה - העיר היחידה בעשירייה הראשונה של הערים הדומות שבה יש עתיד של יאיר לפיד גברה על הליכוד (26.3% לעומת 20.9%) - חד"ש-תע"ל קיבלה 5.7%, יותר מאחוז ההצבעה הארצי.

ערי השרון חדרה ונתניה חותמות את החמישייה הפותחת, ושם הליכוד של בנימין נתניהו קיבל יותר מ-35% (בחדרה אף 38%), אבל יש דמיון גדול מאוד בשיעור ההצבעה למפלגות אחרות. בחדרה יש פער של פחות מאחוז בתמיכה בעיר לעומת זו שבמדינה כולה ביש עתיד, המחנה הממלכתי, הציונות הדתית וש"ס - ארבע המפלגות שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי הליכוד. בנתניה יש עתיד קיבלה 17.4%, פער של פחות מחצי אחוז בלבד ביחס לישראל כולה.

ראש העין. הובילה בתמיכה בציונות הדתית - ובמחנה הממלכתי

בקרב אותן 10 ערים דומות, ראש העין היא העיר שבה היה שיעור ההצבעה הגבוה ביותר לציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר - 14.8% - הרבה בגלל האוכלוסייה הדתית הגדולה יחסית בעיר. מנגד, בראש העין גם היה שיעור ההצבעה הגבוה ביותר למחנה הממלכתי של בני גנץ, תושב העיר - 14%.

ישראל של האמצע

בשתי הערים הגדולות במדינה, ירושלים ותל אביב, התוצאות היו רחוקות מלהיות דומות לאלו הארציות. בירושלים יהדות התורה הייתה המפלגה הגדולה ביותר ב-2022 וש"ס קיבלה פי 2.5 קולות מיש עתיד, בתל אביב יש עתיד קיבלה כמעט פי 2 קולות מהליכוד ואילו מרצ שלא עברה את אחוז החסימה הייתה כמעט המפלגה השלישית בגודלה. הן מדורגות 28 (תל אביב) ו-29 (ירושלים) ברשימה, לפני הוד השרון, שבה שיעור ההצבעה ליש עתיד היה הגבוה ביותר מבין הערים שנבדקו - 40.4%.

שבע הערים שלפי הניתוח רמת הדמיון בין התוצאות בהן לבין אלו שבישראל כולה נחשבת ל"שונה מאוד" הן כולן חרדיות וערביות. באלעד כמעט חצי מהאוכלוסייה הצביעה ש"ס ו-35% בחרו ביהדות התורה, בבני ברק ובביתר עילית 59% בחרו במפלגה החרדית-אשכנזית ו-30% בש"ס הספרדית ואילו במודיעין עילית 77.4% שמו ג' בקלפי - לעומת 6% בישראל כולה שבחרו ביהדות התורה. היא במקום השני מהסוף ברשימת הדמיון, ואילו השונה מכולן מבין אלו עם יותר מ-50 אלף תושבים היא אום אל פחם - 40.5% בחרו שם חד"ש-תע"ל, 37.8% בל"ד, 17.5% רע"מ - ופחות מ-5% בכל המפלגות היהודיות.

צילום: מירב ריגלר

טל קופל, מנכ"ל מדלן, מפרט: "בכל אחת מהערים שמצביעות בדומה לתוצאות האמת יש 'קצת מהכל': ליכוד סביב הממוצע הארצי, יש עתיד, ציונות דתית, ש"ס, חרדים, שמאל - ואף בלוק לא בולע את השאר. לשם השוואה, הערים שבתחתית הדירוג הן דווקא אלו עם זהות מגזרית מובהקת: ירושלים (יהדות התורה); תל אביב, הרצליה, רעננה וכפר סבא (יש עתיד ומרכז-שמאל); אשדוד, קריית גת וטבריה (ש"ס ומסורתי-דתי); עכו, לוד ורמלה (ערים מעורבות, יהודים-ערבים). הערים שמצביעות 'כמו ישראל' הן בדיוק הערים שבהן אין רוב סקטוריאלי אחד".