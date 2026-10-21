בג"ץ דן היום (רביעי) בעתירה נגד החלטת ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, דין ליבנה, המתירה לחברי ועדות הקלפי ולמשקיפים להעביר בזמן אמת למטות המפלגות נתונים על מספר המצביעים בכל קלפי . במהלך הדיון הקשו השופטים חאלד כבוב ורות רונן על נציג המדינה ועל נציג הליכוד, עו"ד אילן בומבך, והביעו ספק אם ההיתר עולה בקנה אחד עם פסק דין שניתן רק בחודש שעבר. המדינה ביקשה כי ההכרעה תתקבל היום, כדי שוועדת הבחירות תוכל להיערך.

גלריה נתונים יעברו בזמן אמת? קלפי בחירות ( צילום: גיל יוחנן )

העתירה הוגשה בידי עמותת משמר הדמוקרטיה הישראלית, בעקבות מכתב הבהרה ששלח ליבנה ב-14 באוקטובר, בתשובה לפנייתו של בומבך. ההבהרה מאפשרת להעביר למפלגות נתונים מספריים על שיעורי ההצבעה, להבדיל ממידע שמי על הבוחרים.

בפתח הדיון הוציאו השופטים דוד מינץ, חאלד כבוב ורות רונן צו על תנאי, תוך שהבהירו כי ההחלטה התקבלה מטעמי יעילות בלבד, נוכח הבחירות הקרובות, וללא הבעת עמדה לגופה של העתירה. השופט כבוב התייחס לפער בין ההסדר הקודם, שלפיו ועדת הבחירות המרכזית תפרסם נתוני הצבעה לפחות ארבע פעמים ביום, לבין האפשרות החדשה לדיווח רציף מהקלפיות למפלגות.

"בעיניי זו לא הבהרה", אמר כבוב לעו"ד בומבך. "להשוות עדכון שניתן על ידי ועדת בחירות מרכזית לפי החלטת יו"ר הוועדה, לבין מתן רשות לכל חבר משקיף בכל קלפי במדינת ישראל זה הבדל מהותי". בהמשך הזהיר מפני "פריצת כל גבול, להגיע למספרים עצומים של אלפים ואפילו עשרות אלפים של דיווחים במקום ארבעה ביום".

דין ליבנה ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

גם קודם לכן מתח כבוב ביקורת על עמדת המדינה, שלפיה מדובר בהבהרה בלבד: "אי אפשר לטעון שזו הבהרה סתמית שכל אחד יכול לבוא ולטעון כנגדה. זו לא הבהרת סתם, יש מי שיטען שזה שינוי מהותי, הן של החלטת יו"ר ועדת הבחירות והן של פסק דין עליון".

עו"ד אבי מיליקובסקי, שייצג את המדינה ואת ועדת הבחירות המרכזית, טען כי העברת המידע נועדה לשתי תכליות: פיקוח ובקרה על הליך הבחירות, והמרצת מצביעים. כדוגמה הסביר כי אם בקלפי מסוימת שיעור ההצבעה אפסי, נציג המפלגה יכול לדווח למטה כדי לבדוק אם קיימות חסימות כבישים או הפרעות אחרות המונעות מבוחרים להגיע.

אלא שההסבר לא שכנע את השופטים. "הוא יכול לפנות לוועדת הבחירות המרכזית", השיב כבוב, והשופטת רונן הוסיפה: "הוא יכול לפנות גם למשטרת ישראל, מה הסיעה קשורה?". השופט מינץ הצביע על התכלית הפוליטית של העברת הנתונים: "ברור לגמרי שזו לא המטרה. נציג של מפלגה מסוימת מדווח למפלגה שלו כדי לדרבן", והסביר כי מפלגה עשויה להשתמש בנתונים כדי להגביר את ההצבעה באזורים שבהם היא מעריכה שיש לה תמיכה גבוהה.

מיליקובסקי אישר כי המרצת בוחרים היא אחת התכליות של העברת המידע. "אני לא מיתמם, יש את תכלית ההמרצה שהיא לגיטימית", אמר. השופטת רונן חידדה את השאלה המשפטית: "זה 100% בסדר, אבל השאלה אם הדיאלוג הזה בזמן הבחירות עם מישהו שהוא איש ציבור לבין הסיעה הוא לגיטימי".

השופטים דוד מינץ, חאלד כבוב ורות רונן ( צילום: אתר הרשות השופטת )

עו"ד יובל יועז, שייצג את העותרת, טען כי פסק הדין הקודם של בג"ץ קבע שחברי ועדות הקלפי ממלאים תפקיד ציבורי, ולכן אינם רשאים להעביר מידע למפלגות ללא הסמכה מפורשת בחוק. "השאלה היא היכן בדין מוסמך בעל תפקיד ציבורי, רשות מנהלית, לקחת מידע מתוך הקלפי ולהזרים אותו בזמן אמת למטה המפלגה? מקור סמכות כזה לא קיים", טען.

לדבריו, ההסדר הקודם אפשר העברת מידע מצרפי באמצעות ועדת הבחירות המרכזית, ואילו ההיתר החדש יצר ערוץ מפלגתי נוסף. "תכלית איננה מייצרת סמכות", הדגיש יועז. "חשובה ככל שתהיה התכלית". מנגד, עו"ד בומבך טען בשם הליכוד, כי אין מדובר בשינוי הדין אלא בהבהרת המצב הקיים, וכי פגיעה באפשרות להעביר נתונים מהקלפיות תקשה על המפלגות להמריץ בוחרים. "נציגי המפלגות הם לא אויבים של הדמוקרטיה, הם הנציגים שלה", אמר.

לדבריו, אין הצדקה לשנות את ההיערכות לבחירות ימים ספורים לפני פתיחת הקלפיות. בומבך אף הדגיש כי ההבהרה ניתנה על דעתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. גם נציג המדינה חזר על כך שההיתר תואם את עמדת סולברג, בכובעו המנהלי.

בדיון עלתה גם שאלת השוויון בין המפלגות. כבוב תהה כיצד יוכלו מפלגות קטנות או חדשות, שאין להן נציגים בקלפיות, לקבל את אותם נתונים. מיליקובסקי השיב כי המדינה אינה רואה בכך פגיעה בעקרון השוויון, שכן דיני הבחירות ממילא מבחינים בין מפלגות גדולות לקטנות.