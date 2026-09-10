המשוריינת החדשה בליכוד טליק גואילי, אמו של החלל החטוף האחרון שהוחזר מרצועת עזה רס"מ רני גואילי, אמרה בתשדיר של המפלגה כי "היום האויבים שלנו מפחדים מאיתנו. אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו - ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו - ייעלם".
היא שיתפה כי בתקופה הקשה שעברה מאז טבח 7 באוקטובר מה שהחזיק אותה זה עם ישראל, והוסיפה: "אתם לא מבינים איזה כוח זה נותן לראות את כל הדגלים, את החזרה של רני, את כל הכבישים ולהגיד: 'וואו איזה עם גדול אנחנו, איזה עם מדהים אנחנו'". האם שיתפה כי בפועלה היא "ממשיכה את המשימה שרני קיבל", והדגישה: "הוא יצא להגן על מדינת ישראל והוא העביר לי את המשואה".
היא הסבירה מדוע צריך לבחור שוב בראש הממשלה בנימין נתניהו, וסיכמה: "אני רוצה מנהיג חזק. מישהו שאני אוכל לסמוך עליו. הוא הבטיח להחזיר את כל החטופים, את רני, והוא החזיר. הוא הבטיח לעשות שינוי במזרח התיכון והוא עשה אותו".
טליק גואילי שוריינה במקום ה-9 ברשימתהליכוד לכנסת הקרובה. בהודעת הליכוד על שריונה נכתב כי "רני יצא בבוקר 7 באוקטובר להילחם למרות שהיה פצוע, והספיק להציל את חייהם של רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה לעזה. רני היה הראשון לצאת, והחטוף האחרון שהוחזר, באמצעות מבצע 'לב אמיץ', מבצע מיוחד של צה״ל וכוחות הביטחון להשבתו".
עוד נכתב כי "לאורך כל הדרך, טליק ומשפחת גואילי הפגינו עוצמה יוצאת דופן, אמונה עמוקה ונחישות שלא נשברה גם ברגעים הקשים ביותר. טליק נשאה את זכרו של רני בגאווה, הפיצה את גבורתו, את אהבתו למדינה ואת ערכיו הציוניים. טליק נכנסה עמוק לליבם של הישראלים ושל אנשים רבים בעולם. טליק, משיאת משואה, היא סמל לכוח, למסירות ולמחויבות למדינת ישראל. טליק הפכה את סיפורה האישי לשליחות ציבורית מעוררת השראה".