המשוריינת החדשה בליכוד טליק גואילי, אמו של החלל החטוף האחרון שהוחזר מרצועת עזה רס"מ רני גואילי, אמרה בתשדיר של המפלגה כי "היום האויבים שלנו מפחדים מאיתנו. אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו - ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו - ייעלם".

המשוריינת החדשה בליכוד טליק גואילי, אמו של החלל החטוף האחרון שהוחזר מרצועת עזה רס"מ רני גואילי, אמרה בתשדיר של המפלגה כי "היום האויבים שלנו מפחדים מאיתנו. אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו - ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו - ייעלם".

המשוריינת החדשה בליכוד טליק גואילי, אמו של החלל החטוף האחרון שהוחזר מרצועת עזה רס"מ רני גואילי, אמרה בתשדיר של המפלגה כי "היום האויבים שלנו מפחדים מאיתנו. אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו - ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו - ייעלם".