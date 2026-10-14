יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, סייר היום (רביעי) בכל 20 ועדות הבחירות האזוריות ברחבי הארץ, שמהוות את החוליה שמחברת בין הוועדה לקלפיות בשטח. "אנחנו בוועדה, חרף כל הקשיים, משוכנעים בטוהר הבחירות. משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר. אי אפשר", הבהיר סולברג.
סולברג התייחס לעובדי הוועדה ברחבי הארץ, שעוסקים במלאכה בחודשים האחרונים: "אנשים טובים מכל המגזרים, יהודים ושאינם יהודים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, אנשים בעלי ניסיון שכבר פעם שנייה ושלישית בבחירות האלה. כולם חדורים ממש בתחושת שליחות, עובדים על כל עניין עד לפרטיו האחרונים".
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סולברג התייחס לאיומים מבית ומחוץ על טוהר הבחירות ואמר: "עשינו כמה וכמה שולחנות עגולים עם שב"כ, משטרה, סייבר ועוד ועוד גורמים, כדי לתרחש כל מיני תרחישים שחלילה יכולים להיות. מקווים מאוד שלא, אבל אם יהיו נדע להיערך להם. בין אם זה תרחישים בתחום הביטחוני ובין אם בתחום המחשוב, הסייבר והבינה המלאכותית, שאכן מטרידה במקצת. אבל אנחנו לומדים את דרכי ההתמודדות, והפנים נשואות קדימה. בעזרת השם נעשה ונצליח".
רוב גדול של ההיערכות לבחירות נעשית באמצעות היערכות לוגיסטית גדולה, במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית בשוהם, שם נארז כל מה שמגיע בסוף לקלפי: המעטפות, הפתקים וערכות מזכירי הקלפי. מי שמצפה לראות קו ייצור ממוכן יופתע. ארגון המעטפות ואריזת הערכות נעשים בידיים, בפס אנושי: עובדים שעומדים זה לצד זה, וכל אחד מוסיף לערכה את הפריט שלו עד שהיא מוכנה.
מנהל המרכז הלוגיסטי יוסי תורן לא מתנצל על העבודה הידנית, ואפילו מסביר למה היא עדיפה. הנימוק הראשון כלכלי: לדבריו, אין היגיון לרכוש ולתחזק מכונות שיעבדו פעם בארבע שנים, במקרה הטוב. הנימוק השני מפתיע יותר: לטענתו, במשימה הזאת טעות הדגימה של מכונה גדולה מזו של פס אנושי. באריזה שבה כל פריט חסר עלול להשבית קלפי, היד והעין האנושית מדויקות יותר.
הפתרונות היצירתיים
אבל הפס האנושי הוא רק חלק מההכנות. לצידו, הוועדה מפתחת בעצמה שורה של פתרונות יצירתיים, שמטרתם לייעל את העבודה ולסגור כל פרצה אפשרית בטוהר הבחירות. ראשית: "מכונת כסף לפתקים" - בכל קלפי צריכה להיות חבילה של 50 פתקים בדיוק לכל רשימה, וכדי להגיע למספר המדויק הזה, הוועדה לקחה מכונה לספירת שטרות והסבה אותה לספירת פתקים.
פתרון נוסף הוא "ממנן מעטפות" - מתקן שמצר את פתח הקלפי, ונדבק אליה בדבק מטוסים. התוצאה: אי אפשר להשחיל לתוכה שתי מעטפות בבת אחת.
פתרון נוסף: סרגל "דור רביעי". מזכירי הקלפי מסמנים ברשימה מי כבר הצביע. בהתחלה הסתפקו בסרגל רגיל, אבל בעקבות טעויות בסימונים פותחו עוד שלושה דורות. בדור הרביעי מכניסים את העט לפתח ייעודי בסרגל ומסמנים דרכו, כך שהקו לא חורג מהשם של מי שצריך למחוק.
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