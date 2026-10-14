אבל הפס האנושי הוא רק חלק מההכנות. לצידו, הוועדה מפתחת בעצמה שורה של פתרונות יצירתיים, שמטרתם לייעל את העבודה ולסגור כל פרצה אפשרית בטוהר הבחירות. ראשית:

"מכונת כסף לפתקים"