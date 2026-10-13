שבועיים לפני הבחירות והמפלגות כבר מתעסקות בארגון היום המכריע, גם כדי לשבץ את אנשיהן לתפקידים בקלפיות השונות - במטרה למנוע זיופים ולשמור על טוהר הבחירות. ל-ynet נודע כי אנשי מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט פנו בימים האחרונים לאנשי כחול לבן בראשות בני גנץ וביקשו לאייש בפעילים שלהם חלק מהתקנים של חברי ועדות קלפי שהוקצו למפלגתו. זאת בשל העובדה כי לאיזנקוט לא מגיעים בכלל תקנים, משום שהוא לא מיוצג בכנסת היוצאת.

גלריה גנץ התבקש לא להעביר תקנים לנתניהו ( צילום: Jack GUEZ / AFP, יריב כץ )

ברקע הבקשה ניצב גם מחסור של גוש השינוי בתקני חברי ועדת קלפי ביחס לקואליציה. חברי ועדת הקלפי הם לא רק פקידים, אלא מבחינת המפלגות הם משגיחים על טוהר הבחירות ומוודאים גם שאיש אינו פוגע בפתקי המפלגה מאחורי הפרגוד. מדובר בתפקידים בשכר שמשולם על ידי המפלגות, אך הן מקבלות החזר מוועדת הבחירות המרכזית. השכר הוא 1,883 שקלים במהלך היום ו-377 שקלים למי שנוכח בספירה.

בכחול לבן מסרו כי הם מנסים לאייש את התפקידים בעצמם, ולאחר מכן יעדכנו. אצל איזנקוט העבירו גם מסר וביקשו שכחול לבן לא תעביר את התקנים למפלגות גוש נתניהו, משום שכחול לבן קיבלה את ההקצאה כשהיא נחשבת חלק מהאופוזיציה. מהמפלגה נמסר: "אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה על טוהר הבחירות. אנחנו לא נמצאים באף גוש ופועלים לאייש בעצמנו את כל הקלפיות. לא התקבלה כל פניה מגוש השינוי לא להעביר תקנים של עובדי קלפיות לגוש הקואליציה".

איך זה עובד

לקואליציה יש כאמור נציגים בכל הקלפיות, והאופוזיציה בחוסר. בסך הכול מחולקים 36,054 תקנים של חברי ועדות קלפי בין 15 הסיעות בכנסת היוצאת, ל-12,018 קלפיות ברחבי הארץ. החלוקה נקבעת לפי גודל הסיעה, כ-300 תקנים מוקצים על כל מנדט.

תיאום מלא בין נתניהו לסמוטריץ' ( צילום: Amir Levy / Getty Images )

הליכוד, עם 32 מנדטים, מקבל את הנתח הגדול ביותר: 9,615 תקנים, ואליו צריך להוסיף גם את 1,202 התקנים של הימין הממלכתי של גדעון סער. יש עתיד, עם 24 מנדטים, מקבלת 7,211. כחול לבן, עם שמונה מנדטים, מקבלת 2,404. מפלגות שאינן מיוצגות בכנסת היוצאת, כמו ישר!, אינן מקבלות תקנים כלל .

הליכוד והציונות הדתית מתאמות את שיבוץ נציגיהן, כך שבכל קלפי בארץ יהיה לפחות נציג אחד של אחת מהן. לכן הן אינן זקוקות למשקיפים נוספים כדי להשלים את הכיסוי. בגוש האופוזיציה, שכולל את יש עתיד, ישראל ביתנו והדמוקרטים, התמונה שונה. גם יחד, יש לשלוש המפלגות 10,216 תקנים בלבד, 1,802 פחות ממספר הקלפיות. כאן נכנסים 2,404 התקנים של כחול לבן: בתוספת חלק מהם - האופוזיציה מגיעה לכלל התקנים הדרושים.

במפלגות הוותיקות התפקידים שהם כאמור בשכר מסייעים גם "לצ'פר" פעילים. בליכוד לדוגמא, יש חלוקה מסודרת וראשי הסניפים, ראשי רשויות ומקורבים מקבלים הקצאות מהתנועה והם מחלקים אותן לפעילים שלהם בסניפים ובערים.

ההסתערות על תפקידי המשקיפים

בהיעדר תקנים, המחנה הליברלי פונה לתפקידי המשקיפים, שהם בהתנדבות וכל מפלגה שמתמודדת יכולה לשלוח משקיפים לכל קלפי בארץ. האתגר נעוץ בעובדה שמדובר בהתנדבות, ולכן לא קל להצליח לגייס אותם. המחנה הליברלי נעזר בהקשר הזה בארגוני החברה האזרחית ובראשם "משמר הבחירות האזרחי", ארגון א-פוליטי שמקבל כתבי מינוי ממגוון המפלגות שמתמודדות לכנסת הבאה - בלי קשר האם הן היו מיוצגות בכנסת היוצאת - כדי להציב משקיפים בקלפיות.

כל אחד יכול להתנדב דרך הארגון למשמרת של שש שעות, ובארגון צפויים להפעיל משקיפים בכמחצית מהקלפיות בשלוש משמרות. ארגוני החברה האזרחית של גוש השינוי מגייסים גם הם מתנדבים לטובת שמירה על טוהר הבחירות והשלמת החוסר בקלפיות. לדוגמא, ארגון "חמ"ל בחירות" הזרים מתנדבים ל"משמר הבחירות האזרחי". בראש חמ"ל בחירות עומדים נציגים של ארגוני המחאה נגד הממשלה, ובהם מובילי "אחים לנשק" מיכל בייניש ואיל נוה, רן הר נבו מ"יאללה תקווה" ופרופסור יניב רוזנאי, מייסד "חמ"ל טוהר הבחירות".