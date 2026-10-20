ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא נגד מעצרי העריקים החרדים ואומר כי "זה לא מקובל". במקביל, הבוקר (שלישי) נחתו בנתב"ג יותר מ-40 חסידי חב"ד שחזרו משנת ישיבה במרכז חב"ד העולמי (770) בארצות הברית והתגלו כעריקים. מחלקם לקחו דרכונים ואמרו להם שיש חשד שהם חייבי גיוס שלא התייצבו. הם חשבו בתחילה שישתחררו כי למשטרה הצבאית אין אפשרות לעצור מספר כה גדול של עריקים, אבל בסופו של דבר נאמר להם כי יעוכבו לדין משמעתי. בצה"ל אמרו כי מדובר במחויבי גיוס.

הריאיון של נתניהו: מעצר עריקים חרדים? לא מקובל ( צילום: קול ברמה )





גלריה מעצר העריקים בנתב"ג ( צילום: ערוץ דער צייט )

בריאיון לתחנת הרדיו החרדית "קול ברמה", נשאל נתניהו על מעצרי העריקים ואמר כי "זה לא מקובל". לדבריו, "צריך לשמר את עולם התורה כי הוא שימר אותנו. המעצרים האלה זה ניסיון מכוון לפגוע בתהליך של גיוס חרדים ללא כפיה". לצד זאת הוסיף נתניהו: "אני מכבד מאוד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד - שיילך להתגייס".

הוא לא שלל את התנאי של המפלגות החרדיות לחקיקת חוק פטור לפני השבעת הממשלה: "הלוואי שנוכל לעשות את זה. האם נוכל לפני הקמת הממשלה? מי יודע? זה תלוי ברצון טוב, תלוי בהבנה ושיתוף פעולה. אני יודע שרבים בציבור החרדי מבינים שצריכה להיות חלוקת נטל חדשה".

בהתייחסו למתקפות החריפות של גדולי ישראל נגדו, אמר נתניהו: "אני מבין שהיה הרבה תסכול וכאב. עמדנו על סף העברת חוק גיוס אמיתי והיה חסר לנו רק קול אחד. אפשר להעביר את זה בקדנציה הבאה, וזה יסדיר את היחס בין החרדים לחילונים לדורות. זה חוק שנותן לנו גם את עולם התורה שאני מכבד אותו מאוד וגם מבטיח לנו את חלוקת הנטל מחדש".

על השאלה האם הוא מאמין שלימוד תורה מגן על עם ישראל ועל מדינת ישראל, נתניהו השיב: "מה זאת אומרת? זה שימר את עם ישראל. מה שימר אותנו בגלות ובכל הדורות האלה? זה לימוד תורה. אי אפשר לזרוק את המורשת שלנו".

"נתניהו הבטיח בקולו לחוקק את חוק ההשתמטות"

יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר בתגובה: "לא אתן לזה לקרות. שבוע לבחירות: נתניהו מבטיח לחרדים חוק השתמטות כתנאי להקמת הממשלה. הבחירות הקרובות הן בין ממשלת השתמטות של נתניהו לבין ממשלת גיוס ציונית בראשותי".

יו"ר ביחד נפתלי בנט הגיב לדברי נתניהו בריאיון: "דיל ביבי-דרעי נחשף, וכעת זה רשמי - השתמטות תמורת שלטון. נתניהו הבטיח הבוקר בקולו לחוקק את חוק הפטור מגיוס, חוק ההשתמטות, עוד לפני הקמת הממשלה הבאה - נתניהו מפרק את צה״ל ואת עתידם של המשרתים ואנשי המילואים. המשמעות: חותמת רשמית של מדינת ישראל להשתמטות המונית של 120 אלף צעירים חרדים בריאים".

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן אמר: "ביבי יוצא בקריאה נרגשת נגד מעצר עריקים, הוא שוב מוכיח שהוא בן ערובה של המשתמטים - בלעדיהם אין לו ממשלה. במדינת ישראל כולם שווים בפני החוק. לא ניתן לו להפריד בין דם לדם. בממשלה הבאה נגייס את כולם, בלי פטורים ובלי קומבינות".

ממפלגת עמך ישראל של עופר וינטר נמסר בתגובה לדברי נתניהו: "הדרישה לחוקק חוק פטור מגיוס עוד לפני השבעת הממשלה היא המשך ההתנהלות המופקרת שהביאה אותנו למצב הנוכחי. היא גם הפוכה לדרישה שלנו - להעביר את החוק להסדרת מעמד המשרת. חוק שקובע שמי שמשרת יקבל ומי שלא משרת לא יקבל כלום. הדברים של ראש הממשלה נתניהו מוכיחים שוב את הסיבה שאסור להביא לגולדקנופף להיות האצבע ה-61 בממשלה הבאה".

הנחיתה של החרדים בנתב"ג ( צילום: "החב"דניקים" )

נחיתת חסידי חב"ד הבוקר בנתב"ג הייתה ידועה לצה"ל מראש, ולכן המתינו להם בשדה כוחות מתוגברים. לחב"ד יש הסדר עם צה"ל על מסלול מותאם שבו יוצאים החסידים לשנת ישיבה בחו"ל, שבים לארץ, ובשלב מסוים מתגייסים. בגלל היעדר מעמד "תורתו אומנותו", אין בסיס חוקי להסדר הזה.

שניאור ובר, איש תקשורת חרדי שאחיו בין המעוכבים, אמר: "התנהלו פה בצורה לא חכמה ולא נכונה. אני בעצמי שירתי בצבא, רבים מאלה שנחתו היום התכוונו לשרת בצבא ולהסדיר את המעמד שלהם. בתקופה כל כך רגישה לא נכון להתנהל בצורה כזאת. אני מקווה שהדיינים בבית הדין הצבאי והמשטרה הצבאית ישכילו להבין שזו לא דרך נכונה ולא תורמת בצורה אמיתית לבעיה".

בחב"ד אמרו בתגובה: "זה נורא מאכזב, ולו בשל העובדה שבחב"ד יש שיעור עצום של אברכים שמגויסים. אז להתעלק על הבחורים של חב"ד זה הדבר הכי מבזה שיש. יש כמויות אדירות של משרתים בחב"ד, אבל להתעלק עליה זה הדבר הכי הזוי והכי מיותר שיש".

דובר צה"ל מסר: "חיל המשטרה הצבאית פועל באופן שוטף לאכיפת חוק שירות ביטחון, לרבות בכלל מעברי הגבול, בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ובהם רשות האוכלוסין וההגירה. המעומדים לשירות ביטחוני הנ"ל, שעברו במעבר הגבול בנתב"ג, הם מחויבי גיוס ויישפטו בהתאם לחוק. צה"ל ימשיך לפעול לאכיפה שוויונית של חוק שירות ביטחון ולמימוש חובת השירות".