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ישראל ביתנו עורכת הערב (ראשון) כנס בחירות באקספו בתל אביב שבמסגרתו מציג יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן את חברי הרשימה לכנסת, לקראת הבחירות הקרובות. במסגרת הכנס נואמים כמה מחברי המפלגה, שבפתח דבריהם מכנים את ליברמן "ראש הממשלה הבא".

ליברמן אמר בפתח דבריו: "מאז שהקמנו את ישראל ביתנו נשארנו נאמנים לדרך. לא זגזגנו ולא מצמצנו, ותמיד עמדנו על העקרונות שלנו כמפלגת ימין ציונית וליברלית, שחזונה מבוסס על תורתם של הרצל וז'בוטינסקי. מפלגה עם אידיאולוגיה ושורשים עמוקים בחברה".

"אנחנו מגיעים לבחירות אחרי האסון הגדול ביותר שפקד את מדינתנו מאז הקמתה, ואחרי כמעט שלוש שנים שבהן אנחנו מנהלים מלחמת התשה עקובה מדם בשש חזיתות, ללא הכרעה", הוסיף. "ערב 7 באוקטובר הזהרתי שמצבה של ישראל חמור יותר משהיה ערב מלחמת יום הכיפורים. לצערי היום מצבה של מדינת ישראל חמור יותר משהיה ערב טבח 7 באוקטובר. הטבח לא התרחש בחלל ריק, הוא תוצאה ישירה של תפיסה שגויה של שנים של הכלה, דחיית החלטות קשות וניסיון לנהל את האיומים במקום להכריע אותם".

גלריה ליברמן: "לא נקבל שום קריצה לכיוון נתניהו" ( צילום: שאול גולן )

הכנס בתל אביב ( צילום: שאול גולן )

לפי ליברמן, "בנוסף, אנחנו מתמודדים עם איום פנימי - השיסוי, הפילוג והשבטיות בתוך החברה הישראלית. מדינת ישראל לא יכולה להפוך לפדרציה של מיעוטים דתיים ואתניים שבה כל קבוצה דואגת אך ורק לעצמה. תהיה ממשלה ממלכתית וציונית שתעמיד את טובת המדינה מעל האינטרס המגזרי, המפלגתי והאישי".

על היחסים עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שעומד בראש המפלגה שלפי הסקרים היא הגדולה בגוש, אמר: "אני מכבד ומעריך את גדי איזנקוט, עבדנו יחד וידענו להסתדר גם כשהיו בינינו חילוקי דעות לא פשוטים. אין לי אגו, אבל יחד עם זאת יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר! תהיה המפלגה הגדולה ביותר, מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש. לא מספיק להיות המפלגה הגדולה. הכי חשוב שלגוש יהיה מספיק מנדטים".

"אני לא מוכן לקבל שום קריצה לכיוון של נתניהו והמפלגות החרדיות", אמר בהמשך. "כל מי שמדבר על פטור ל-30% או ל-4,500 מבני הישיבות, טועה ומטעה. ברגע שהסכמת לפטור מסוים - כל מה שהיה זה מה שיהיה. יתחיל הוויכוח על המספרים ולך תקים מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא. זאת האסטרטגיה הנצחית של הממסד החרדי למשוך זמן. לכן זה לא יהיה, לא ניתן יד לדבר הזה!".

עוד אמר ליברמן כי "אסטרטגיה גושית היא להביא מקסימום מנדטים לגוש, ועל מנת להביא מקסימום מנדטים לגוש חייבים לממש את הפוטנציאל האלקטורלי של כל מפלגה. המאמץ חייב להתרכז בלקחת מנדטים מהגוש השני ולא אחד מהשני. לכן כששואלים אתכם אם אתם מתחייבים לתמוך במועמד של המפלגה הגדולה בסקרים, התשובה היא שההתחייבות שלנו היא להביא מקסימום מנדטים לגוש המשרתים. זאת המטרה הכי חשובה מבחינתנו. לו הייתי יודע שאיחוד הרשימות או התחייבות מוקדמת תביא מנדט אחד נוסף הייתי עושה את זה, אבל הנתונים אומרים בדיוק ההפך".

( צילום: שאול גולן )

( צילום: שאול גולן )

( צילום: שאול גולן )

"נושא נוסף שחשוב לי להדגיש: לא יהיו שום בריתות ושום קנוניות בתוך מפלגות הגוש, לא יהיו תככים בין המשרתים, לא תרגילים מסריחים ולא מחטפים", הוסיף. "ישראל ביתנו היא מפלגה שמתנהלת באופן הגון וממלכתי, אין אצלנו ניסוחים מעורפלים. כל הדברים שאנו אומרים - אנו אומרים ברור וחד-משמעי. אצלנו מילה זו מילה - גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות. ועל מנת להוציא את מדינת ישראל מהמשבר לא מספיקות כוונות טובות או סיסמאות. צריך ניסיון, נחישות, מנהיגות, והכי חשוב: צריך מנהיג שיודע להכריע".

לאורך החודשים האחרונים הצטרפו לישראל ביתנו מתמודדים חדשים, כאלה שמוכרים יותר וכאלה שפחות. אחד מהם הוא ח"כ הפורש דן אילוז, שעזב את הליכוד אחרי קדנציה אחת בלבד כח"כ ו עבר לתמוך בליברמן בתחילת החודש שעבר. באותו היום, 5 באוגוסט, כמה שעות קודם לכן, הודיעה גם לילי בן עמי, מייסדת פורום "מיכל סלה", על חבירתה למפלגה .

מסתמן כי בצמרת המפלגה תהיה אלוף-משנה במיל' טליה לנקרי - גם היא חברה חדשה במפלגה - וייתכן שאף בן שטרית. ראש העיר גבעת שמואל ברודני נותר בחוץ. מנגד, חלק מהח"כים המכהנים של המפלגה פחות מרוצים, מאחר שנראה כי לא ישובצו במקומות גבוהים.

כמה חודשים קודם לכן, במרץ, הכריז רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי ז"ל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר, ואחד ממייסדי "מועצת אוקטובר", על הצטרפותו לישראל ביתנו . בן שטרית, לשעבר ראש העיר בית שאן מטעם הליכוד ויו"ר המפלגה בעיר, נאבק מאז נפילת בנו להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.