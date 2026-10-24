"שבוע גורלי", הגדיר ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון בחירות חדש שפרסם הערב (שבת), ובו טען כי "איראן חידשה את תוכנית הגרעין שלה, והיא רוצה תוך זמן קצר להשמיד אותנו".

"שבוע גורלי", הגדיר ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון בחירות חדש שפרסם הערב (שבת), ובו טען כי "איראן חידשה את תוכנית הגרעין שלה, והיא רוצה תוך זמן קצר להשמיד אותנו".

"שבוע גורלי", הגדיר ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון בחירות חדש שפרסם הערב (שבת), ובו טען כי "איראן חידשה את תוכנית הגרעין שלה, והיא רוצה תוך זמן קצר להשמיד אותנו".

נתניהו, שטען בסרטון שכל אויבי ישראל מעוניינים שיפסיד, הדהד את המסר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעדו - וטען כי "מוטל כאן על הכף קיומה של מדינת ישראל ומניעת השמדתה".

נתניהו, שטען בסרטון שכל אויבי ישראל מעוניינים שיפסיד, הדהד את המסר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעדו - וטען כי "מוטל כאן על הכף קיומה של מדינת ישראל ומניעת השמדתה".

נתניהו, שטען בסרטון שכל אויבי ישראל מעוניינים שיפסיד, הדהד את המסר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעדו - וטען כי "מוטל כאן על הכף קיומה של מדינת ישראל ומניעת השמדתה".

בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" האמריקני דווח הערב כי טראמפ נוטה לחזור ללחימה עם איראן - אבל עדיין לא קיבל החלטה. הנשיא עודכן על סדרת אפשרויות שהכין הפנטגון: תקיפת מתקני גרעין, תשתית - או מתקפה על האיים שבשליטת איראן.

בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" האמריקני דווח הערב כי טראמפ נוטה לחזור ללחימה עם איראן - אבל עדיין לא קיבל החלטה. הנשיא עודכן על סדרת אפשרויות שהכין הפנטגון: תקיפת מתקני גרעין, תשתית - או מתקפה על האיים שבשליטת איראן.

בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" האמריקני דווח הערב כי טראמפ נוטה לחזור ללחימה עם איראן - אבל עדיין לא קיבל החלטה. הנשיא עודכן על סדרת אפשרויות שהכין הפנטגון: תקיפת מתקני גרעין, תשתית - או מתקפה על האיים שבשליטת איראן.