"שבוע גורלי", הגדיר ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון בחירות חדש שפרסם הערב (שבת), ובו טען כי "איראן חידשה את תוכנית הגרעין שלה, והיא רוצה תוך זמן קצר להשמיד אותנו".
נתניהו, שטען בסרטון שכל אויבי ישראל מעוניינים שיפסיד, הדהד את המסר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעדו - וטען כי "מוטל כאן על הכף קיומה של מדינת ישראל ומניעת השמדתה".
בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" האמריקני דווח הערב כי טראמפ נוטה לחזור ללחימה עם איראן - אבל עדיין לא קיבל החלטה. הנשיא עודכן על סדרת אפשרויות שהכין הפנטגון: תקיפת מתקני גרעין, תשתית - או מתקפה על האיים שבשליטת איראן.
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נשמע היום דווקא כמי שמנסה להרחיק את אווירת המלחמה. בנאום שנשא בטלוויזיה האיראנית הוא קרא לנסות להשלים מחדש את ההסכם בין ארה"ב לרפובליקה האיסלאמית. פזשכיאן הטיל על ארה"ב את האחריות לכישלון ההסכם שהושג בין הצדדים. "היה לנו מו"מ. הפחדנים הרסו הכול. אני עדיין חושב שאנחנו צריכים להשלים את זה", הוא קבע.
בימים האחרונים דווח כי ישראל לוחצת לצאת למלחמה באיראן, אפילו לפני הבחירות, וב"פייננשל טיימס" נאמר כי נתניהו תכנן לתקוף את איראן בסוף השבוע של 10 באוקטובר ונבלם על ידי הנשיא טראמפ. ראש הממשלה הכחיש וטען כי מדובר בדיווח מגמתי ולא נכון. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הזהיר שמלחמה בעת הזו תוביל כמעט בוודאות לדחיית הבחירות שיתקיימו ב-27 באוקטובר.