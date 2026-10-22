יותר ממאה רבנים בולטים בציונות הדתית פרסמו מכתב הקורא שלא להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה בסקרים מחשש לאובדן קולות לגוש הימין - ובפרט למפלגתו של עופר וינטר, "עמך ישראל". פרסומו של המכתב נדחה לאחר שווינטר ביקש לשוחח עם נציגיהם, ולבסוף הוא פורסם - בחתימת 114 רבנים - מבלי לציין את מפלגתו בשמה.

גלריה "הבהרנו שאנחנו רצים בכל הכוח". וינטר ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ' )

וינטר נפגש עם שלושה רבנים בכירים, ראש ישיבת מרכז הרב הרב יעקב שפירא, רב העיר צפת שמואל אליהו והרב איתן איזמן. הארבעה נפגשו בביתו של אביו של הרב אליהו, הראשון לציון המנוח. מיד בתום הפגישה התקשר ראש הממשלה בנימין נתניהו לשלושת רבנים והציג להם את תמונת המצב והחשש שהסיעות שלא יכנסו לכנסת יפגעו בסיכוי הימין לייסד ממשלה.

לאחר השיחות עם וינטר ונתניהו, הרבנים פרסמו כאמור את המכתב בכל זאת - אך מבלי לציין מפלגה מסוימת. במכתב קראו הרבנים "להצביע רק למפלגות שבלי שום ספק עוברות את אחוז החסימה", והדגישו כי "מדובר בדיני נפשות של האומה".

מכתב הרבנים