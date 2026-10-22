יותר ממאה רבנים בולטים בציונות הדתית פרסמו מכתב הקורא שלא להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה בסקרים מחשש לאובדן קולות לגוש הימין - ובפרט למפלגתו של עופר וינטר, "עמך ישראל". פרסומו של המכתב נדחה לאחר שווינטר ביקש לשוחח עם נציגיהם, ולבסוף הוא פורסם - בחתימת 114 רבנים - מבלי לציין את מפלגתו בשמה.
וינטר נפגש עם שלושה רבנים בכירים, ראש ישיבת מרכז הרב הרב יעקב שפירא, רב העיר צפת שמואל אליהו והרב איתן איזמן. הארבעה נפגשו בביתו של אביו של הרב אליהו, הראשון לציון המנוח. מיד בתום הפגישה התקשר ראש הממשלה בנימין נתניהו לשלושת רבנים והציג להם את תמונת המצב והחשש שהסיעות שלא יכנסו לכנסת יפגעו בסיכוי הימין לייסד ממשלה.
לאחר השיחות עם וינטר ונתניהו, הרבנים פרסמו כאמור את המכתב בכל זאת - אך מבלי לציין מפלגה מסוימת. במכתב קראו הרבנים "להצביע רק למפלגות שבלי שום ספק עוברות את אחוז החסימה", והדגישו כי "מדובר בדיני נפשות של האומה".
ממפלגת "עמך ישראל" נמסר: ״הובהר לרבנים בשיחה המשותפת שאנחנו רצים למען עם ישראל בכל הכוח, כדי להכניס רוח חדשה לפוליטיקה הישראלית ובמטרה לנצח עבור הימין, כשברור לכל דעת שללא עמך ישראל הימין מפסיד ומכאן שיעשו כהבנתם. וינטר מכבד את הרבנים, אבל רק עם ישראל קובע את עתידו".