חודש לפני שנלך לקלפי זה הזמן להסתכל על הבחירות הקודמות לכנסת - לפני ארבע שנים - ולבחון את התפלגות ההצבעות בשכונות השונות. מהן השכונות הכי ימניות, מה השכונה היחידה שבה מרצ זכתה למספר הקולות הרב ביותר, מי המפלגה שקיבלה יותר מ-80% הצבעה בכמה שכונות, ואיפה היו אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר - והנמוכים ביותר? נסו לענות על השאלות האלה ואחרות בחידון כאן, ולחצו כדי לקבל את התשובות. הן גם מחכות לכם בהמשך הכתבה, המבוססת על ניתוח נתונים שביצעה חברת מדלן.
הליכוד, ששב להיות מפלגת השלטון אחרי בחירות 2022, קיבל ביותר מ-20 שכונות רוב מוחלט של הקולות - כשבשכונת שז"ר באור עקיבא שיעור ההצבעה למפלגתו של בנימין נתניהו היה הגבוה ביותר - 58.5%. גם בנווה אלון בעכו ובשכונות ואדי רקת ורמז בטבריה זכה הליכוד ביותר מ-55% מהקולות. ערים נוספות ששיעור ההצבעה בשכונות בהן לליכוד היה גבוה מ-50% הן קריית שמונה, קריית אתא, אור יהודה, לוד - ולא פחות משבע שכונות בדימונה.
מבין 1,044 שכונות בערים יהודיות שנכללו בניתוח (שלא כלל גם יישובים קטנים, מושבים וקיבוצים), ב-552 – קצת יותר מחצי - המפלגה המובילה הייתה הליכוד. ב-355 הובילה יש עתיד של יאיר לפיד, שהפעם תרוץ כחלק מ"ביחד" ואז הייתה המפלגה השנייה בגודלה. יש עתיד הייתה הכי חזקה בשכונת נווה גן/קריית שאול ברמת השרון (51.5%). גם ברמת אביב ג' ובתל ברוך בצפון הצביעו 51% מהתושבים למפלגה של לפיד, שלמעשה מתוך 20 השכונות המובילות שלה - עשר הן תל-אביביות, כולן מצפון העיר.
השכונה הכי שמאלנית בארץ היא מעוז אביב א' בתל אביב. מרצ לא עברה את אחוז החסימה ב-2022 ונשארה מחוץ לכנסת, אבל בשכונה זו היא קיבלה 21.16% - הכי הרבה בארץ. גם העבודה, לפני שינוי השם ל"הדמוקרטים" והאיחוד עם מרצ, הייתה הכי חזקה במעוז אביב א' - 16%. יש עתיד קיבלה שם 38.3%.
במדד ה"שמאלניות" נמצאות אחריה מכבים במודיעין-מכבים-רעות ורצף של 13 שכונות תל-אביביות, כמעט כולן בצפון העיר כשבראשן תל ברוך, נווה אביבים, הצפון החדש (החלק הדרומי) ורמת אביב. מנגד, השכונות עם "ריכוז ימין" הכי גבוה בבחירות 2022 היו מצפה נבו ונופי הסלע במעלה אדומים, נחל בקע בבאר שבע, בן גוריון בשדרות, שז"ר באור עקיבא ויצחק רבין ורמת מנחם בגין בצפת.
בהתנחלויות רבות קיבלה הציונות הדתית ועוצמה יהודית, שרצו אז במשותף בראשות בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, רוב מוחלט של הקולות. אבל הניתוח הזה כולל רק ערים, ובהן השכונה שבה מפלגה זו קיבלה הכי הרבה קולות באחוזים היא מצפה נבו במעלה אדומים עם חצי מ-1,626 הקולות – 49.8% ליתר דיוק. אחריה בשיעור ההצבעה למפלגת הימין הקיצוני: קריית משה בירושלים, קריית חב"ד בצפת, נחלת הר חב"ד בקריית מלאכי ושכונת חב"ד בלוד.
ב-64 שכונות הייתה יהדות התורה המפלגה המובילה – ובשלוש מהן המפלגה החרדית-אשכנזית קיבלה יותר מ-80% מהקולות. לא במפתיע, מדובר בשכונות קריית ויזניץ' (84.4% וקריית נדבורנא בבני ברק (80%), וברוממה בירושלים (81.5%). שכונת נטעים בנתיבות היא החזקה ביותר של ש"ס עם 61.3%.
בשכונה אחת ויחידה מבין אותן 1,044 שנבחנו מרצ הייתה המפלגה המובילה – עין כרם בירושלים, עם 21.13%. גם המחנה הממלכתי של בני גנץ הובילה בשכונה אחת – דווקא באלוונסה שבדליית אל כרמל, שם היא קיבלה 51.8%. אכרם חסון, שהוצב אז במקום ה-16 ברשימה, הוא תושב דליית אל כרמל. שתי השכונות הבאות ברשימה הן נווה אפק (23.2%) וה' באייר (22.6%) בראש העין, עירו של גנץ. הפעם, וזה כבר ברור, כחול לבן שלו לא תגיע לשיעורי הצבעה כאלה.
ומהן השכונות שבהן נרשמו אחורי ההצבעה הגבוהים ביותר? רובן הן חרדיות. ברובע ז' באשדוד, רובע חרדי חדש יחסית, היו 88.1% הצבעה, באגן האיילות בגבעת זאב שכוללת תושבים חרדים ודתיים שיעור ההצבעה היה 85.8%, ובשכונה החרדית גני הדר בפתח תקווה – 85.4%. עוד בצמרת: נווה אחיעזר, רמת אלחנן ושיכון ה' בבני ברק, הגפן והתמר בביתר עילית ונטעים בנתיבות.
גם בצד השני של הרשימה שכונה חרדית - מאה שערים בירושלים, שם שיעור ההצבעה היה רק 23.2%. במרכז העיר אילת הצביעו 25.7% מבעלי זכות ההצבעה וברצועת המלונות נתניה – רק 30%. גם שכונות נוספות באילת, נווה שאנן בתל אביב ושכונות קיבוץ גלויות, תל עמל ונווה פז בחיפה מאופיינות בשיעור הצבעה נמוך מאוד. אבל השכונה שבה אחוז ההצבעה הוא הנמוך ביותר היא סוואחרה במזרח ירושלים – שם חלק גדול מהתושבים כלל אינם אזרחים.
טל קופל, מנכ״ל מדלן, מסר כי ״הבחירות אמנם מתנהלות ברמה הארצית, אבל בסוף אנשים חיים בשכונות - וכשהם קונים דירה הם רוצים לדעת למי השכן ממול מצביע, או מה הדעות של ההורים בגן של הילד. כדי לענות על זה, המערכות שלנו לקחו את המספרים היבשים מאלפי קלפיות ברחבי הארץ, ובמקום להסתכל על העיר כולה, הצלבנו אותם במדויק עם הגבולות של כל שכונה ורחוב. היכולת הזו לרדת לרזולוציות כל כך קטנות, נותנת תמונה אמיתית של הקהילה וסביבת המגורים".