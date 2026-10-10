חודש לפני שנלך לקלפי זה הזמן להסתכל על הבחירות הקודמות לכנסת - לפני ארבע שנים - ולבחון את התפלגות ההצבעות בשכונות השונות. מהן השכונות הכי ימניות, מה השכונה היחידה שבה מרצ זכתה למספר הקולות הרב ביותר, מי המפלגה שקיבלה יותר מ-80% הצבעה בכמה שכונות, ואיפה היו אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר - והנמוכים ביותר?

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