ימים ספורים אחרי הודעת עוצמה יהודית על כך שהגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות בבחירות, גם הליכוד הודיעה הערב (ראשון) כי תבקש לפסול את מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת. "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה״ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור", נמסר בהודעת הליכוד.

גלריה הליכוד הגישה בקשה לפסול את רע"מ והמשותפת. נתניהו ועבאס ( צילום: רויטרס, אלעד גרשגורן )

עוד מסרה המפלגה כי "תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן. אסור לתת לזה לקרות". יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שהגיש בקשה גם כן, מסר כי ״הבקשה מפנה גם להתבטאויות של מנסור עבאס, ובהן דברים שלטענת המבקשים מלמדים על קבלה הצהרתית בלבד של אופייה היהודי של המדינה כדי למנוע פסילה, לצד סירובו להגדיר את חמאס כארגון טרור".

לטענת עוצמה יהודית, מדובר ב״שיטת הדיבור בשני קולות. הקול לאוזן הישראלית במטרה להשיג את המטרות מבלי להיפסל, והקול לאוזן הערבית״. בן גביר הוסיף כי "את הזאב בעור של כבש - יש להעיף מכנסת ישראל. מנסור עבאס ואנשיו מחבלים תומכי חמאס". בהודעת המפלגה צוין כי בבקשה יש "דוח של רשמת העמותות בעניין עמותת 'סיוע 48', שקשורה למפלגה, ושמפרט העברות כספים ושיתופי פעולה עם גופי טרור".

המטרה כעת של הליכוד וגם של עוצמה יהודית שהגישו בקשת פסילה היא לנסות לעשות קמפיין על הצבעת האופוזיציה, בעיקר בהקשר של רע"מ, שכן אם לא יתמכו בפסילה הליכוד יהדהד כי מדובר ברצון של גוש השינוי לחזור ולשתף פעולה עם רע"מ. על פי פסיקות עבר של בג"ץ ברור כי לא רע"מ ולא הרשימה המשותפת ייפסלו.

"עבאס ואנשיו מחבלים תומכי חמאס". בן גביר ( צילום: יובל חן )

הליך פסילת מפלגה בישראל או מועמד מתחיל במליאת ועדת הבחירות המרכזית. כל מפלגה רשאית להגיש בקשת פסילה של מפלגה או מועמד לוועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. לפי הסעיף, צריך שיתקיים ברשימה או באדם אחד מהתנאים הבאים: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; הסתה לגזענות; תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

לפי ההליך, ההחלטה מגיעה לדיון במליאת ועדת הבחירות המרכזית בראשות היו״ר נעם סולברג. עם זאת, ההחלטה מתקבלת בהצעה בין נציגי המפלגות - שם יש רוב לגוש של רה"מ בנימין נתניהו - שכן מליאת הוועדה מורכבת ממפתח לפיו המפלגות הגדולות מקבלות יותר נציגים. לאחר ההחלטה ניתן לבצע ביקורת שיפוטית, ובג"ץ בדרך כלל הפך החלטות של פסילות שנעשו בוועדה נגד הרשימות הערביות בשל הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר וכי פסילה היא צעד חריג.