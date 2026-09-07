ועדת הבחירות המרכזית מקיימת היום (שני) את הליך הגשת רשימות המפלגות לכנסת הבאה. במסגרת ההליך מגישים נציגי המפלגות ליו"ר הוועדה, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, את הרשימות, לצד הכינוי והאותיות שיבקשו שיהיו על הפתק בקלפי. לפי הוועדה, לאחר ההגשה יתנהלו הליכי בדיקה בהתאם לדין.
המפלגה הראשונה שהגישה את רשימתה היא ביחד בראשות נפתלי בנט. נציגיה - מירב כהן, ברוריה נעים וג'רמי סלטן - ביקשו את האות "ב'" על הפתק, או את האותיות "רק". יש לציין כי האות ב' היא האות המיתולוגית של המפד"ל ומפלגות הציונות הדתית לדורותיהן. בבחירות הקודמות רצה עם האות איילת שקד בראשות הבית היהודי. כהן אמרה: "יש לנו רשימה ביצועיסטית. אני מאחלת לנו לפתוח דף חדש כאומה. שארבע השנים השחורות האלה יזכרו כרגע של שפל, שממנו רק נלך ונעלה. בנט בדק כל אפשרות, אבל הוחלט לא להתאחד משיקולים של טובת הניצחון".
בינתיים, גם מפלגת ישר! של איזנקוט פרסמה את הרשימה:
בינתיים, הציונות הדתית מסרה כי יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' "בחן בשבועות האחרונים את אפשרות צירופן של דמויות רבות לרשימת הציונות הדתית לכנסת הקרובה, ואולם המתין עם החלטה בעניין בכדי לשמור מקומות לאיחוד אחראי מתבקש עם מפלגתו של עופר וינטר. השר סמוטריץ' סבר כי חיבור כוחות במחנה הלאומי חשוב היה יותר מטובת מפלגתו וחיזוקה בדמויות נוספות".
"ואולם כעת, משנדמה כי וינטר גמר בדעתו להתמודד באופן עצמאי ולהמר בחוסר אחריות על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל, הוא יתפנה לשוב ולבחון את האפשרות לחיזוק הציונות הדתית באמצעות שריוני היו"ר", סיכמו במפלגה.
אתמול החל רישום מוקדם לתור, והיום מהשעה 13:00 צפויות להגיש את רשימותיהן גם המפלגות הבאות: המילואימניקים בראשות יועז הנדל, ישר! בראשות גדי איזנקוט ועמך ישראל בראשות עופר וינטר.
מלבד המפלגות הללו הספיקו להירשם בין היתר גם ש"ס ועוצמה יהודית, אך לא בטוח שהרשמתן תתרחש היום. יתר המפלגות עדיין לא נרשמו לתור, כך שיגישו את רשימותיהן ככל הנראה מחר החל מהשעה 16:00 - הליך שצפוי להימשך עד חצות.