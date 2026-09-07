המפלגה הראשונה שהגישה את רשימתה היא ביחד בראשות נפתלי בנט. נציגיה - מירב כהן, ברוריה נעים וג'רמי סלטן - ביקשו את האות "ב'" על הפתק, או את האותיות "רק". יש לציין כי האות ב' היא האות המיתולוגית של המפד"ל ומפלגות הציונות הדתית לדורותיהן. בבחירות הקודמות רצה עם האות איילת שקד בראשות הבית היהודי. כהן אמרה: "יש לנו רשימה ביצועיסטית. אני מאחלת לנו לפתוח דף חדש כאומה. שארבע השנים השחורות האלה יזכרו כרגע של שפל, שממנו רק נלך ונעלה. בנט בדק כל אפשרות, אבל הוחלט לא להתאחד משיקולים של טובת הניצחון".