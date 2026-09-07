פעיל עוצמה יהודית צחי אליהו, שלו קעקוע של תנועת "כך" על הזרוע, ישובץ במקום ה-8 ברשימה של איתמר בן גביר. לפי חלק מהסקרים, בניגוד לבחירות הקודמות, הוא ישובץ במקום ריאלי.
אליהו שובץ במקום השמיני ברשימת עוצמה יהודית גם בבחירות הקודמות, רק שהפעם כאמור מדובר במיקום ריאלי. באיחוד עם הציונות הדתית בבחירות הקודמות, הוא הוצב במקום ה-17 הכללי. צבי סוכות, שהיה במקום ה-16 נכנס - אך אליהו נשאר בחוץ.
במקום ה-11, ישובץ עו"ד דוד בבלי, יועץ החקיקה של בן גביר, שנחשד בפרשת חלוקת רישיונות הנשק.
בתוך כך, הודיע בן גביר לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עו"ד חנמאל דורפמן, כי ישובץ במקום ה-7 ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. דורפמן, בן 31, נשוי להודיה, ואב לחמישה ילדים. מתגורר במאחז ישוב הדעת בגוש שילה שבבנימין.
זו הרשימה המתגבשת, בינתיים:
1. איתמר בן גביר 2. טלי גוטליב 3. יצחק וסרלאוף 4. עמיחי אליהו 5. לימור סון הר מלך 6. יצחק קרויזר 7. חנמאל דורפמן 8. צחי אליהו 9. יוסי גולדברגר 10. לא ידוע 11. דוד בבלי
מי שלא תהיה חלק מהרשימה היא השרה מאי גולן מהליכוד. בהודעה מטעמה של השרה נאמר: "גולן שבה והבהירה בפני השר בן גביר כי היא מעריכה ואוהבת אותו מאוד, אך דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכה. זאת, על אף התדרוכים השקריים שיצאו נגדה ערב הפריימריז בכוונה לפגוע בה".