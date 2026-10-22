בסרטון אמר יו"ר ש"ס: "בזמן האחרון אנחנו שומעים הצהרות קשות המאיימות על זהותה היהודית של מדינת ישראל. הם רוצים להפוך אותה למדינה ככל הגויים. לא יקום ולא יהיה", אמר דרעי בסרטון. "התפילין הן סמל של העם היהודי לאורך הדורות. התוכנית תבטא את הקשר העמוק שלנו ליהדות ולמסורת ישראל, ותחזק את השמירה על ביטחון ישראל".