יו"ר ש"ס, אריה דרעי, פרסם היום (חמישי) סרטון בחירות, בו הכריז על "תוכנית חדשה לחיזוק הזהות היהודית", במסגרתה כל נער שיגיע לגיל 13 יקבל במתנה ממשרד החינוך ערכת בר מצווה הכוללת זוג תפילין וטלית. בנוסף, לדבריו, ש"ס תפעל לחייב הקצאת מקום תפילה לנערים בבתי הספר.
בסרטון אמר יו"ר ש"ס: "בזמן האחרון אנחנו שומעים הצהרות קשות המאיימות על זהותה היהודית של מדינת ישראל. הם רוצים להפוך אותה למדינה ככל הגויים. לא יקום ולא יהיה", אמר דרעי בסרטון. "התפילין הן סמל של העם היהודי לאורך הדורות. התוכנית תבטא את הקשר העמוק שלנו ליהדות ולמסורת ישראל, ותחזק את השמירה על ביטחון ישראל".
בדבריו, התייחס דרעי להצהרות יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שהתבטא לאחרונה בנוגע ל"סילוק הדת מהמרחב הציבורי". לפי דרעי, "אלו דברים קשים ומזעזעים. לכן, תנועת ש"ס מתחייבת להעביר בממשלה הבאה תוכנית 'תפילין לכל ילד'. הבחירה ברורה: או שנחזק את המדינה היהודית, או שנידרדר למדינה ככל הגויים".
הסרטון הזה של ש"ס גרר תגובה מיידית מגולן, שסיפק "הבטחת בחירות" משלו. בציוץ ברשת X כתב: "הנה הבטחת הבחירות שלנו - המדינה תחלק לכל בן ובת 18 צווי גיוס. כולם יקבלו צו גיוס. תפילין מבחירה. גיוס כחובה".